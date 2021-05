Latvijas un Kanādas izlases ierasti bijušas atšķirīga līmeņa un ambīciju valstsvienības, tomēr nekonsekventa tiesneša darbība var sakaut arī pašu spēcīgāko komandu. Daudziem hokeja faniem atmiņā palicis 2006. gada pasaules čempionāts Rīgā, kad Latvijas - Kanādas spēlē tiesneši parūpējās par to, lai "Arēnā Rīga" viņus apsargātu astoņi miesassargi!

Tikai apsargu pavadībā tiesneši varēja doties laukumā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Toreiz Latvijas spēli pret Kanādu ar uzlecošo NHL superzvaigzni Sidniju Krosbiju priekšgalā tiesāja amerikānis Riks Lūkers. Viņš todien bija izdomājis, ka būs galvenā persona šajā spēlē, un saskatīja pārkāpumu teju ikvienā Latvijas izlases kontaktā ar pretinieku. Tiesa gan, jāpiebilst, ka arī Latvijas izlase spēlēja diezgan vāji, taču šo smago sagrāvi – zaudējumu ar 0:11 – mūsu hokejisti piedzīvoja, pateicoties tieši soģa anarhiskajam darba stilam, kas pilnībā demoralizēja mūsu valstsvienību, toties meistarīgākie kanādieši, kuru rindās netrūka NHL zvaigžņu, spēja šo haosu laukumā izmantot savā labā.

80 Foto Latvijas hokeja izlases leģendārā 2006. gada sagrāve pret Kanādu +76 Skatīties vairāk



Kas tad īsti toreiz notika? Spēles galvenais tiesnesis bija Riks Lūkers, kurš savu jaunību pavadījis, spēlējot beisbolu un trenējot studentu komandas Minesotā. Viņš jau reiz izpelnījās fanu nežēlastību 2004. gada pasaules čempionātā, kad noraka slovāku cerības uzvarēt Kanādu pusfinālā. Savukārt Rīgā viņš pamanījās Latvijai nosvilpt 32 soda minūtes un deviņus no saviem 11 gūtajiem vārtiem kanādieši iemeta tieši vairākumā.

Latvijas hokeja fanu lielākais "mīlulis" - amerikānis Riks Lūkers. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)



Viss sākās jau pirmajā trešdaļā, kad sestajā minūtē izdomāja noraidīt Herbertu Vasiļjevu, kas Latvijai maksāja pirmos vārtus, bet divas minūtes vēlāk mūsu hokejisti tiki atstāti jau trijatā pret pieciem un Krosbijs guva vārtus.

"Arēnā Rīga" esošie vairāk nekā 8000 skatītāju ļoti aktīvi sāka protestēt un svilpt spēles 12. minūtē, kad brīdī, kad tika izdarīts pārkāpums pret Vasiļjevu, Lūkers noraidīja tieši viņu, nevis kanādieti, bet, kad spēles 15. minūtē vismaz divreiz nesaskatīja acīmredzamos pārkāpumus pret Latviju, uz ledus jau sāka lidot neapmierināto skatītāju mestie priekšmeti, tostarp monētas.

Tiesnesis gan ar informatora palīdzību lūdza skatītājus nemest laukumā santīmus, taču uzreiz pēc tam noraidīja Arvīdu Reķi, par ko saņēma uz galvas uzmestu jaunu devu sīknaudas.

Pie zaudētajiem trešajiem vārtiem, Latvijas izlases galvenais treneris Pjotrs Vorobjovs nomainīja vārtsargu, taču Sergeja Naumova vietā nākušais Mārtiņš Raitums arī nebija glābējs. Bet, kad divas minūtes līdz perioda beigām soģis vēl izdomāja noraidīt Juri Štālu, līdzjutēju mērs bija pilns – laukumā lidoja viss, kas faniem pagadījās pa rokai – monētas, kartona gabali, pudeles, pat mobilie telefoni un kurpes!

Pirmo reizi pārtraukta spēle. Pār tiesnešu galvām birst monētas, karodziņi un fanu izteiksmīgie žesti. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Saprotot, ka spēle pārvērtusies haosā, Lūkers to apturēja un kopā ar komandām pameta laukumu. Tiesa gan, tiesnešiem to nācās veikt apsardzes darbinieku pavadībā, cenšoties izvairīties no līdzjutēju mestās drazas.

Kāda sporta drauga mestās šķiltavas skanīgi atsitās pret tiesneša ķiveri. Halles darbinieki kā Holivudas filmās metas aizsargāt tiesnešus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Arī nākamās divas trešdaļas tiesāšanas ziņā nebija daudz labākas, un vienīgā atšķirība bija tā, ka ierasto Latvijas izlases fanu saukļu vietā šoreiz parādījās jauns: “F...k you, referee!”. Tas, šķiet, atgādināja Lūkeram, ka sen nebija kādu noraidījis, un otrās trešdaļas vidū atkal sāka bez acīmredzama iemesla sūtīt uz noraidīto soliņa gan Latvijas, gan Kanādas hokejistus. Tiesa gan, Latvijas izlasei vairākumā spēlēt diži nesanāca, jo tiklīdz bija noraidīts kāds kanādietis, tā uzreiz viņa pēdās tika aizsūtīts kāds mūsu hokejists.



Spēle pilnīgā haosā pārvērtās trešās trešdaļas piektajā minūtē, kad pēc kārtējā Latvijas hokejista noraidījuma, ledu atkal noklāja visāda draza, tostarp trauku lauskas – nervi neizturēja arī VIP ložās esošajiem līdzjutējiem, kuri pamanījās laukumā lidināt pat šķīvjus! Nekārtības ilga vairākas minūtes, spēles informators aicināja skatītājus savaldīties, bet tiesnesis izsludināja pārtraukumu, aicinot abas komandas doties uz ģērbtuvēm.

Bet, kad paši soģi centās pamest laukumu, satrakotie fani centās visādi viņus pārmācīt, no tribīnēm izdarot mērķētus metienus ar visādiem priekšmetiem. Nelīdzēja pat Jāņa Sprukta lūgumi līdzjutējiem nomierināties – kad viņš devās pie mikrofona uzrunāt skatītājus, saniknotie līdzjutēji izsvilpa pat Spruktu.

Līdzjutēji jau pirms spēles bija sagatavojuši plakātus un transparentus, kas nepārprotami bija vērsti pret tiesnešu jocīgajām darbībām. Vai sestais prāts? Vai arī rūgtā pieredze no iepriekšējiem čempionātiem? (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kā tad beidzās šī savdabīgā spēle? Ar to, ka cīņa tika atsākta tikai pēc kādām minūtēm 20, kad "Arēnas" darbiniekiem izdevās sakopt laukumu un novākt no ledus samesto drazu – puišu guvums, salasot uzmestās monētas, bijuši 17 lati!

Tā bija Latvijas izlases lielākā sagrāve kopš 1935. gada pasaules čempionāta Davosā, kad tika zaudēts Kanādai ar 0:14 un 1936. gada Garmišpartenkirhenes olimpiskajām spēlēm, kad savā debijas reizē olimpiādē Latvija Kanādai zaudēja ar 0:11. Tikmēr 2006. gada cīņas viens no varoņiem Sidnijs Krosbijs pēc desmit gadiem šo spēli atcerējās kā ļoti jautru notikumu. “Mēs viņus spēcīgi sasitām, un skatītāji meta uz ledus dažādas lietas. Bija jautra spēle,” reiz izteicās kanādiešu superzvaigzne.