Futbola federāciju pamet virkne ietekmīgāko cilvēku, tostarp Māris Verpakovskis

Futbola kluba RFS ģenerāldirektors Verpakovskis atkāpies arī no LFF pirmā viceprezidenta amata. LFF viņa pārziņā bija elites futbola attīstība.

Savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs Tikmers bija atbildīgs par sieviešu futbola attīstību, Keiša pārziņā bija izglītības segmenta attīstība, bet LFf otrais viceprezidents Žuks pārraudzīja infrastruktūras un reģionālo attīstību.

Tāpat kongresā tika paziņots, ka organizācijas jauno statūtu apstiprināšanu plāno veikt 27.septembrī ārkārtas kongresā. Sākotnēji šīs dienas kongresa darba kārtībā bija iekļauta LFF statūtu jaunās redakcijas prezentācija un apstiprināšana, tomēr organizācijas vadība nolēmusi atsaukt punktu par statūtu apstiprināšanu.

Šodienas kongresā biedriem bija jāapstiprina arī neatkarīgā revidenta atzinums par LFF 2018.gada finanšu pārskatu, tomēr LFF aicinātais revidents "Latimira un partneri" iepriekš informēja organizāciju, ka nevar sniegt atzinumu, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija.

Atzinums vēl joprojām nav iesniegts, tāpēc LFF biedri nevarēja to apstiprināt. Tāpat LFF biedri noraidīja valdes ziņojumu, to atbalstot 47 no 96 sanākušajiem biedriem, tādējādi pietrūka tikai viena balss.

Kongresā tāpat tika prezentēts LFF ilgtermiņa budžeta veidošanas projekts, kura ieviešanas nolūkos federācijas valde nozīmējusi organizācijas ģenerālsekretāram līdz jūnijam izstrādāt budžeta pārvaldes vadlīnijas finanšu un grāmatvedības šķērsgriezumos, kā arī sagatavot LFF investīciju plānu. Kongresā tika prezentēts arī precizētais 2019.gada budžets, kurā cita starpā papildus būs ietverts no jauna piesaistīto LFF sponsoru finansējums, bet izdevumos papildus ietvertas izmaksas par virslīgas tiesnešu darba apmaksu.

Šis gan jau būs otrais LFF kongress šogad, jo februārī notika ārkārtas kongress. Tajā LFF biedri balsoja par uzticību organizācijas prezidentam Kasparam Gorkšam, kurš pārliecinoši saglabāja savu amatu.

LFF ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) un Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA). 1921.gadā dibinātā LFF ir atbildīga par futbola attīstību valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās. LFF pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības Latvijā. Patlaban LFF ir uzņemts 141 biedrs, savukārt kandidātu statuss piešķirts 29 ar futbolu saistītām organizācijām.