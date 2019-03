Dāvis Bertāns iemet desmit punktus; pārtrūkst "Spurs" uzvaru sērija

"Spurs" savā laukumā ar rezultātu 105:110 (22:24, 25:38, 31:28, 27:20) piekāpās Maiami "Heat", kas savukārt guva trešo panākumu pēc kārtas.

Bertāns šajā spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 22 minūtes. Viņš grozam garām aizmeta vienīgo divpunktnieku, bet trāpīja trīs no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Vēl latvieša kontā viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda un viena piezīme. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" iemeta tikpat punktu, cik zaudēja.

Sanantonio komandas rindās uzreiz trīs spēlētāji iemeta 17 punktus - Marko Belinelli, Petijs Milss un Lamarkuss Oldridžs, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas.

Savukārt "Heat" labā 22 punkti slovēnim Goranam Dragičam, bet 18 punktus iemeta Dions Veiterss.

Jau pirmajā ceturtdaļā "Spurs" pamanījās nonākt iedzinējos ar desmit punktiem, tomēr līdz šī perioda beigām spēli izdevās pakāpeniski izlīdzināt un jau otrajā ceturksnī pāris reizes uz neilgu laiku izvirzīties vadībā. Tiesa, līdz lielajam pārtraukumam "Heat" atkal veica izrāvienu un lielajā atpūtā devās ar 15 punktu vadību (62:47).

Trešajā ceturtdaļā "Heat" vadība teju sasniedza 20 punktus, bet nedaudz vairāk nekā vienu minūti līdz pamatlaika beigām "Spurs" basketbolists Rūdijs Gejs ar precīzu divpunktnieku panāca vairs tikai 105:108, tomēr atspēlēties mājinieki nespēja.

Savukārt Bertāns otrajā ceturtdaļā iemeta septiņus punktus, bet tās ievadā tieši latvietis ar diviem trejačiem pēc kārtas palīdzēja "Spurs" uz neilgu laiku pārņemt vadību.

"Spurs" ar 42 uzvarām 72 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā atrodas septītajā vietā, kamēr "Heat" ar 35 panākumiem 71 mačā ir astotā Austrumos.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs piektdien, kad izbraukumā tiksies ar Hjūstonas "Rockets".