Pašlaik 32 gadus vecais Kivlenieks šīs sezonas pasaules čempionātā izcīnīja 11. vietu, bet Eiropas meistarsacīkstēs viņš bija desmitais, stafetē tiekot arī pie bronzas. Savukārt šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējumā latvietis ierindojās tikai 21. pozīcijā.

"Rezultātus šosezon gribējās labākus. Sezonu viennozīmīgi nevar vērtēt pozitīvi. Pasaules čempionātā man bija 11. vieta, bet ar Vinterbergas trasi man vienmēr bijušas interesantas attiecības - pēc ne tik labiem braucieniem rezultāts bijis labs un otrādi," sacīja Kivlenieks. "Ar Eiropas čempionātu esmu neapmierināts, jo Oberhofas trase man ir parocīga, bet pirmajā braucienā bija kļūdas."

Eiropas čempionātā Kivlenieks pēc pirmā brauciena atradās tikai 16. vietā, bet otrajā braucienā uzrādīja sesto labāko laiku, kas ļāva ievērojami pakāpties kopējā ieskaitē.

"Toties šajā sezonā daudz ko sanāca pamēģināt un paekspermentēt ar tehniku. Katrā no mačiem bija dažādas kamanas, katrā sacensībā kaut ko pamainīju. Sezonas beigas bija pozitīvas, jo [Pasaules kausa noslēdzošajā posmā] Sočos kamana slīdēja ļoti labi," prieku pauda latvietis, kuram sezonas noslēdzošajā etapā pēc pirmā brauciena bija desmitā vieta, tomēr otrajā sportists smagi kļūdījās un beigās bija pēdējais. Kļūda gan tikusi pieļauta, lielā mērā "pateicoties" aizsvīdušam stikliņam, kas ievērojami apgrūtinājis redzamību.

Kivlenieks uzsvēra, ka sezonas beigās atrasts viens labs tehnikas variants, ar ko viņš šonedēļ startēs arī Siguldā gaidāmajā Latvijas čempionātā, tādējādi kamaniņu braucējiem noslēdzot sezonu.

Trešā vieta Eiropas čempionāta stafetē Kivleniekam ļaus arī uz nākamo sezonu būt Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) A sastāvā, tomēr lēmumu par savu nākotni sportists šobrīd nesteidz pieņemt.

"Izmēģinot tehniku, doma vienmēr ir par nākotni. Tiesa, šobrīd es nekādus lēmumus neesmu pieņēmis un pagaidām to neesmu gatavs darīt. Jāparunājas ar treneriem un federācijas vadību. Jā, it kā palieku LOV A sastāvā, tomēr jābūt vēlmei no visām pusēm, lai es turpinātu braukt," neslēpa Kivlenieks.

Šobrīd kamaniņu braucēji apņēmīgi trenējas Latvijas čempionātam, kas notiks sestdien. "Neviens Latvijas čempionātā negrib nostartēt vāji, tāpēc gatavojamies."

Kivlenieks savas karjeras laikā ir piedalījies trijās olimpiskajās spēlēs - 2010. gadā Vankūverā, 2014. gadā Sočos un 2018. gadā Phjončhanā.