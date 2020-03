Svaigs gaiss, kustības un labs miegs: rīcības plāns, kā uzveikt pavasara nogurumu

Piebremzē

Mūsdienās daudziem cilvēkiem ir ambīcijas dzīvot ļoti aktīvi un produktīvi. Viņi izmanto katru iespēju, nodarbina sevi katru brīdi, lai sevi pilnveidotu, apgūtu ko jaunu vai redzētu ko nebijušu. Šķiet, ka ir cilvēki, kas nevar atteikties, ja runa ir par kādu jaunu pieredzi vai piedzīvojumu. Lai gan pavasaris pats ir pilns jaunu iespaidu un vēsmu, piebremzē, atpūties, atrodi laiku sev. Varbūt tieši pavasaris ir laiks, lai straujo dzīves ritmu piebremzētu, izvēlētos mierīgas un uz sevi centrētas izklaides – klusas pastaigas, pabūšanu pie dabas, putnu vērošanu vai grāmatu lasīšanu.

Domā optimistiski

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēka prāts var vai nu pastiprināt slimību simptomus, vai arī tos atvieglot. Kad jūs sākat koncentrēties uz noguruma sajūtu, jūs automātiski radāt bīstamas domas, kas sabojā jūsu labsajūtu.

Cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz hipohondriju, vienmēr vajadzētu atturēties no domām, par to, cik viņi jūtas noguruši un iztukšoti, citādāk viņi uzskatīs, ka cieš no nezināmas un bīstamas slimības. Pret šādām domām var izlīdzēties ar optimismu! Piepildiet galvu ar pozitīvām domām par vasaru, plānojiet atvaļinājumu. Varbūt šis ir īstais laiks iegādāties kādu vasarīgu kleitu?

Ēd veselīgi

Vairums gadījumu tieši nepilnvērtīgs uzturs un vitamīnu trūkums vainojams tajā, ka ziemas izskaņā jūtamies noguruši. Tāpēc pievērs uzmanību savam ikdienas uzturam, ēdot vairāk zaļumu, dārzeņu, augļu un graudaugu produktus, laba izvēle ir zaļie kokteiļi. Taču neaizmirsti par ūdeni, kas palīdz ķermenim tikt galā ar toksīniem, kas ziemas sezonā sakrājušies. Izdzer 6-8 glāzes tīra ūdens dienā, un pašsajūta manāmi uzlabosies.

Vairo sev dzīvesprieku

Bieži vien pavasaris nāk ne vien ar fizisku sagurumu, bet arī dzīves apnikumu un apātiju. Vari mēģināt pats sev radīt dzīvesprieku. Kas tev sagādā prieku? Kā vari sevi iepriecināt? Vienam tas būs laiks vienatnē ar sevi, bet citam kāda sen gaidīta tikšanās ar draugiem. Varbūt laiks ķerties klāt sev piemirstiem hobijiem vai tieši otrādi – izmēģini ko jaunu! Lai kas tas būtu, tam ir jāsniedz tev pozitīvas emocijas.

Ej dabā

Daudzi mediķi būs vienisprātis, ka nopietns ierocis cīņā ar pavasara nogurumu būs svaigs gaiss. Ziemā daudzi no mums vairums laiku pavada iekštelpās, darbā vai mājās sēžot pie TV vai datoru ekrāniem. Pavadot ilgstošu laiku slikti vēdinātās telpās, asinīs samazinās ogļskābā gāze. Tas ķermenim rada noguruma sajūtu un citus nepatīkamus simptomus. Tāpēc lielisks veids, kā sev palīdzēt, ir iziet ārā! Pastaiga pa mežu, pie jūras būtu lielisks risinājumus. Taču vakarā, braucot mājās no darba vari izkāpt pieturu ātrāk no tramvaja un gabaliņu paiet kājām, neaizmirsti arī kārtīgi un regulāri vēdināt telpas!

Kustību spēks

Saukli “Kustība ir dzīvība” izmanto daudzi mediķi. Tam pat nevajag atsauci uz kādu pētījumu, jo vairums cilvēku jūtas labāk, ja ir veselīgi izkustējušies. Tāpēc, ja pavasarī jūti sagurumu, izkusties. Ja sen neesi sportojis, izvēlies sev piemērotu slodzi, nesāc ar augstas intensitātes treniņiem vai garām distancēm. Sāc ar vieglu pastaigu, lifta vietā izvēlies kāpt pa kāpnēm, bet kino vietā izvēlies aiziet uz jogas nodarbību. Padari kustēšanos par ieradumu!

Kvalitatīvs miegs

Daudzi cilvēki ceļā uz panākumiem kaut ko ziedo. Taču, tam nekādā gadījumā nevajadzētu būt miegam! Miegs ir viens no tiem komponentiem, kas ir dzīves kvalitātes pamatā. Mediķi norāda, ka pilnvērtīgs un kvalitatīvs miegs ir vitāli svarīgs gan cilvēka fiziskajai, gan garīgajai veselībai. Tāpēc izgulēšanos nevajadzētu upurēt karjeras vai mācību dēļ. Tāpēc ievēro miega režīmu, ej gulēt vienā un tajā pašā laikā, labi vēdinātā telpā. Miegam atvēli vismaz 7-8 stundas.

