Matu pārstādīšana ar FUE metodi - mūsdienīgs risinājums un lielisks rezultāts

Matu pārstādīšana ar mūsdienīgo FUE metodi notiek, pārstādot matu folikulu kopumus – graftus, kurus veido aptuveni 1–4 matiņi. Grafti tiek iegūti no pacienta donorzonas (parasti no pakauša un/vai galvas sāniem). Procedūru iespējams veikt manuāli vai motorizēti.

Manuālā metode ir saudzīgāka un precīzāka, tai ir nepieciešamas īpašas ķirurga prasmes un ilggadēja pieredze, attiecīgi šī metode ir arī nedaudz dārgāka un nodrošina 100% pārstādīto matu ieaugšanu. Turpretī motorizētā metode piedāvā īsākā laika posmā iegūt pēc iespējas lielāku pārstādāmo graftu daudzumu.

Klīnikā "Premium Medical" var veikt galvas matu, uzacu un bārdas un ūsu matiņu pārstādīšanu.

Matu pārstādīšana ir risinājums dažādos ar to zaudēšanu saistītos gadījumos: ja notikusi dabīga matu izkrišana, ja vēlaties atjaunot zudušo matu biezumu, tāpat arī rētu vai apdegumu aizklāšanai un operācijas seku piesegšanai.

Ar pārstādīšanas palīdzību iespējams atjaunot arī uzacu, bārdas un ūsu biezumu, paslēpt rētas un veidot formu.

Galvas matu pārstādīšanas procedūras gaita

Pirms matu pārstādīšanas procedūras nepieciešams konsultēties ar ārstu, kurš noteiks, vai un kā ir iespējams veikt pārstādīšanu, kā arī pārstādāmo graftu daudzumu.

Pirms pārstādīšanas pacientam tiek veikta lokālā anestēzija, lai procedūra neizraisītu diskomfortu. Procedūras laikā pacients var atslābināties – klausīties mūziku, lasīt grāmatu, lietot portatīvo datoru vai skatīties televīziju.

Izmantojot mikroķirurgiskus instrumentus jeb īpašu aparātu, matu folikuli donorzonā iesākumā tiek atdalīti no ādas, pēc tam, izmantojot speciālus instrumentus, ekstraktēti un pēc tam ievietoti zonās, kur nepieciešams. Pārstādot matus galvai, tiek pārstādīts viss grafts, kas satur 1-4 folikulus, līdz ar to, pārstādot procedūrā 1000 graftus, tiek iegūts rezultāts ar līdz pat 2500 matiem.

Procedūras laikā iegūtās mikrorētiņas sadzīst un izzūd vidēji 7 dienu laikā. Pirmajās dienās nedrīkst aiztikt zonu, kurā tika pārstādīti mati, lai to netraumētu.

Procedūras ilgums ir atkarīgs no pārstādāmā matu graftu daudzuma, kuru nosaka ārsts, un veida, kā tie tiek pārstādīti – manuāli vai ar aparātu. Piemēram, 3000 graftu manuāla pārstādīšana var aizņemt veselu dienu. Pārstādīšanu iespējams veikt vienas sesijas laikā vai sadalīt to vairākās mazās sesijās.

Matu pārstādīšana

Zonās, kur mati ir izkrituši vai zaudēti kādas traumas rezultātā, pārstādīšanas procedūra ir vienīgais veids, kā tos atgūt.

Vīriešiem raksturīga matu izkrišana klasiskā pakava formā – sākotnēji zaudējot matu biezumu priekšpuses sānos, kā arī galvas vidū, bet saglabājoties pakauša daļā. Attiecīgi šī daļa tiek izmantota par donorzonu pārstādīšanas procedūrā.

Nepieciešamais graftu skaits katram pacientam ir individuāls un atkarīgs no zaudēto matu daudzuma, kā arī matu biezuma, blīvuma, krāsas un citiem aspektiem. Precīzu apjomu iespējams noteikt konsultācijā pie transplantācijas speciālistiem.

Uzacu pārstādīšana

Uzacu pārstādīšana tiek veikta līdzīgi kā matu pārstādīšanas procedūra un tā ir aktuāla tiem, kam no dabas uzacis neaug, aug minimāli vai arī to skaistums ir zaudēts, kādreiz izraustot, un līdz ar to līdz šobrīd aktuālajām biezajām, tumšajām uzacīm tās dabīgi vairs neizaug. Tāpat ar šo procedūru var izlabot traumu atstātas rētas uzacīs, kur matiņi vairs neaug, kā arī mainīt formu un tās sabiezināt.

Lai arī par donorzonu gan matu, gan uzacu pārstādīšanā kalpo tā pati zona, galvenā atšķirība ir tā, ka uzacīs matiņi aug pa vienam, turpretī galvā tiek pārstādīti matiņu kopumi jeb grafti, kas satur parasti 1-4 matiņiem. Pārstādot uzacis, katrs grafts zem mikroskopa tiek sadalīts pa vienam matiņam un tad ievietots uzacu zonā, ievērojot uzacu augšanas virzienu. Galvas mata struktūra atšķiras no uzacu matiņa struktūras, tādēļ sākotnēji ir nepieciešams sekot līdzi tā augšanas tempam un periodiski to apgriezt, bet pēc laika pārstādītais folikuls adaptējas jaunajā vidē un transplantētais mats pieņem uzacu mata struktūru.

Nenoliedzami, ka bārda un ūsas palīdz radīt vīrišķīgu tēlu, tāpēc nav brīnums, ka pēdējos gados bārdas audzēšana kļuvusi par aktuālu tendenci. Gadījumā, ja pašam bārda vai ūsas neaug vēlamajā biezumā, to ir iespējams pārstādīt un iegūt vēlamo izskatu. Tāpat kā uzacīm arī bārdas mats aug pa vienam, tāpēc no donorzonas izņemtie grafti tiek sadalīti pa vienam zem mikroskopa un pēc tam ievietoti vēlamajās vietās.

Nepieciešamais graftu skaits atkarīgs no esošās bārdas biezuma, vēlamā rezultāta un formas.

Pārstādīšana nevar novērst savu atlikušo matu izkrišanu, tomēr vietās, kur mati jau ir izkrituši, pārstādīšana ir vienīgais veids, kā tos atgūt.

Ja jums radusies interese pirms konsultācijas noskaidrot iespējamās procedūras izmaksas, lūdzam nosūtīt bildes (kopumā 5 savas galvas bildes - bez sejas, izstieptas rokas attālumā no priekšpuses, abiem sāniem, augšpuses un pakauša) uz e-pastu info@premiummedical.lv vai hairtransplant@premiummedical.lv . Mēs jums vienas darba dienas laikā nosūtīsim aptuvenu izmaksu aprēķinu un nepieciešamo graftu daudzumu.

