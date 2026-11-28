Darbā vadītājs, mājās tētis. Armands Broks par prasmi nolikt savu ego malā
Savulaik uzņēmēja Armanda Broka lielākais sapnis bija finansiālā neatkarība, taču tagad, kad tā sasniegta, viņu nodarbina pavisam citi jautājumi. Atklātā sarunā viņš stāsta par sāpīgām vilšanās reizēm, bērnu nākotni un savām lielākajām bailēm, kurām vairs nav nekādas saistības ar naudu.
Finanšu tehnoloģiju uzņēmējs un TWINO dibinātājs Armands Broks pēdējā laikā sevi pierādījis ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī podkāstā Virziens. Tēmas – atklātas un reizēm pat neērtas. Viesi – arī tādas personības, kurām nepieciešams miesassargs. Skatījumi – trīs ciparu tūkstošos. Taču šoreiz viņš ir tas, kurš atbild uz jautājumiem. Un šajā sarunā viņš mums atgādina – godīgums nav tikai prasme uzdot neērtus jautājumus citiem vai nemitīgi tos risināt. Godīgums sākas ar spēju tikpat atklāti paskatīties pašam uz sevi.
Dzīves svarīgākie uzdevumi
Bērnībā Armands bija aktīvs un salīdzinoši agri kļuva patstāvīgs. “Uzaugu ģimenē, kur mamma viena rūpējās par mani un brāli, tāpēc naudas bija tik, cik bija. Taču jau pusaudža gados sapratu, ka vēlos pats uzņemties atbildību par savu dzīvi un kļūt finansiāli neatkarīgs. Jau no 12 gadu vecuma vasarās sāku strādāt, bet kopš 18 gadiem pilnībā pats sevi uzturēju un palīdzēju ģimenei, ko daru aizvien. Izvākšanās no mājām man agri iedeva izpratni par atbildību un nepieciešamību pašam veidot savu dzīvi. Bērnībā mani vilināja ne tikai finansiālā neatkarība – es sapņoju par iespēju ceļot, redzēt pasauli un izjust brīvību. Viena no idejām, kas tolaik šķita īpaši pievilcīga, bija kļūt par jūrnieku. Likās, jūrnieka dzīve varētu būt tieši tāda – doties pasaulē, redzēt to un būt brīvam. Bet tā nenotika, acīmredzot man bija cita misija dzīvei.”
Lielais pagrieziens notika brīdī, kad Armands saprata, kādu dzīvi nevēlas. Labākais draugs tolaik strādāja Swedbank, un arī Armands aizgāja viņam līdzi, lai iegūtu pirmo nopietno darba pieredzi. Bankā viņš nostrādāja deviņus mēnešus un atzīst: “Bija ļoti skaidra sajūta, ka es to nevēlos un ka man ir jādara kaut kas savs.”
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Lēmums aiziet no algota darba nozīmēja to, ka nebija ne stabilitātes, ne kapitāla, ar ko sākt savu biznesu, taču Armands uz to skatījās citādi. Viņaprāt, uzņēmējdarbības sākumā svarīgākais ne vienmēr ir nauda. “Ir daudz vairāk cilvēku, kuri ir gatavi strādāt, nekā tādu, kuri ir gatavi pamanīt iespēju, izdomāt ideju un to realizēt. Ilgus gadus nodarbojos ar nekustamajiem īpašumiem, taču ar laiku sapratu, ka vēlos kaut ko savu. Sākās periods, kad veidoju vienu uzņēmumu pēc otra; mēģināju, kļūdījos, mācījos un atkal mēģināju. Šis process kļuva par manu uzņēmēja ceļa pamatu. Šķiet, tieši tur sākās mana uzņēmējdarbība, – nevis ar lielu kapitālu, bet ar spēju ieraudzīt kaut ko, ko citi vēl neredz, un sākt to darīt. Viena no svarīgākajām lietām dzīvē ir saprast, kāda ir tava vīzija un misija, uz ko tu īsti ej un ko gribi atstāt aiz sevis. Tālāk dzīves jēgu sniedz bērni. Gribas viņiem iedot vismaz to, ko pats esmu sapratis un iemācījies. Bet te ir interesanta dilemma. No vienas puses, tu esi piedzimis šeit, tev ir sava atbildība par šo vietu un vidi, kurā dzīvo. Tu vari mēģināt to vidi pats attīstīt un padarīt labāku. Saviem bērniem vēlos iedot labāko stafetes kociņu, ko spēju sagādāt. Un tāpēc, no otras puses, tu vari aizvest bērnus uz vidi, kur viņiem, tavuprāt, būs vēl labākas iespējas un dzīves kvalitāte. Tāpēc man šķiet, ka dzīvē reizēm jāizsver abas šīs stratēģijas, proti, vai tu mēģini uzlabot to vidi, kurā pats esi, vai arī meklē vidi, kurā vari dot savai ģimenei un nākamajai paaudzei vēl labākas iespējas.”
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Uz biznesu Armands tagad skatās ne tikai kā uz iespēju veidot uzņēmumus un pelnīt naudu. Viņam arvien svarīgāks kļūst jautājums par to, kā ar savām zināšanām, pieredzi un enerģiju radīt pēc iespējas lielāku vērtību un pacelt augstāk kvalitātes latiņu. Pašlaik uzņēmējs ir procesā, lai iegūtu bankas licenci. “Ja tas izdosies, iecere nav vienkārši izveidot vēl vienu finanšu institūciju, bet radīt sistēmu, kas varētu atbalstīt uzņēmējdarbību un sniegt savu pienesumu ekonomikas attīstībai visā Latvijā.” Šajā dzīves posmā Armandam arvien svarīgāk ir darīt lietas, kurām ir plašāka nozīme, – ne tikai radīt kaut ko sev, bet arī veidot vidi, kurā ieguvēji varētu būt citi cilvēki un Latvijas ekonomika kopumā. Tāpēc uzņēmējs pieļauj, ka pašreizējais projekts varētu kļūt par vienu no nozīmīgākajiem uzdevumiem viņa mūžā.
Neuztvert kritiku personīgi
Savas dzīves laikā Armands vairākkārt ir sācis no nulles, tāpēc jaunu sākumu vairs neuztver kā kaut ko biedējošu. Pieredze viņam iemācījusi, ka arī pēc neveiksmes iespējams visu radīt no jauna. “Es zinu, ka arī no nulles var atkal visu uzbūvēt. Tagad atrodos tādā dzīves posmā, kad par savu un ģimenes finansiālo drošību vairs nav jāuztraucas tā, kā tas bija agrāk, un līdz ar to parādījies nākamais jautājums – ko vēl var izdarīt, lai uzlabotu vidi sev apkārt? Sākumā cilvēks rūpējas par sevi un ģimeni, pēc tam par savu uzņēmumu un cilvēkiem sev apkārt, bet kādā brīdī šis apvārsnis dabiski kļūst plašāks. Tad ir vēlme paskatīties plašāk – uz vidi, kurā mēs visi dzīvojam, tātad uz Latviju.”
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Šeit parādās arī politika, pret kuru Armandam ir pretrunīga attieksme. No vienas puses, viņš redz sevī loģisku domāšanu, kas varētu būt noderīga valsts pārvaldē, no otras, politika nav tikai lēmumu pieņemšana un valsts vadīšana. Tā ir vide, kurā saskaras dažādas intereses, notiek cīņa par ietekmi un cilvēki cits citu publiski vērtē un kritizē. Armands apzinās, ka šādā vidē jāspēj saglabāt vēsu prātu un katra kritika nav jāuztver personīgi. Viņaprāt, daļa no šīs konfrontācijas ir politikas sastāvdaļa. Iespējams, tieši tāpēc ģimene nav bijusi sajūsmā par ideju, ka viņš varētu iesaistīties politikā. “Bija cilvēki, kas mani pamanīja, un viņiem likās, ka es varētu darboties politikā. Ja politika ir veids, kā mēģināt palīdzēt un izdarīt plašākā mērogā, tad, protams, man ir tā iekšējā sajūta, ka gribas kaut ko dot ārpus biznesa. Bet tur, manuprāt, ir svarīgi iemācīties atkāpties no lietām, kas nestrādā, un atrast labus partnerus. Man ar to nebija veicies – partneris pie pirmās iespējas mani nostūma malā. Taču tā ir pieredze, no kuras es kaut ko iemācījos. Šķiet, ka politikā, līdzīgi kā biznesā un attiecībās, ļoti svarīgs ir laika rāmis. Tu vari būt gatavs kaut ko darīt, bet ar to vien nepietiek. Ir jāpienāk tam brīdim, kad satiekas īstie cilvēki īstajā laikā, kuri grib kaut ko līdzīgu, un starp viņiem izveidojas sadarbība, viņi ir komanda. Tu vari sākt vienas attiecības vai partnerību, kas īsti nestrādā, un pēc tam satikt cilvēkus, ar kuriem viss kaut kā saliekas daudz labāk. Man šķiet, politikā ir līdzīgi – ne tikai tu pats esi gatavs, bet ir jāatrod kopīgs mērķis. Apzinos, ka nākotni jau neviens īsti nevar paredzēt, tāpēc, kas zina, varbūt līdz politikai vēl tikšu, bet ne šobrīd. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par politiku vai biznesu, mani joprojām visvairāk aizrauj iespēja sākt kaut ko jaunu. Jauns uzņēmums, jauna komanda, jauni cilvēki un idejas – tieši šādos procesos es jūtos enerģijas piepildīts. Man enerģiju dod sajūta, ka priekšā vēl ir daudz jaunu cilvēku, ideju un lietu, ko varam kopā izdarīt, jo dzīve ir viena.”
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Sevi Armands raksturo kā cilvēku, kuram visu laiku gribas kaut ko mēģināt. Arī viņa darbā šāda pieeja kļuvusi par sava veida kultūru – idejas nevis tiek ilgi apspriestas teorētiski, bet pēc iespējas ātrāk pārbaudītas praksē. “Ja rodas jauna ideja, komanda to var iztestēt daudzos un dažādos veidos un pēc tam skatīties, kas patiešām strādā. Šo principu izmantoju arī ārpus biznesa. Ne vienmēr ir viena pareizā atbilde vai viens perfekts plāns. Bieži vien daudz vairāk var panākt, darot, mēģinot un runājot ar cilvēkiem. Aprunāties ar 20 cilvēkiem, izmēģināt 20 variantu un tikai tad izdarīt secinājumus par to, kurā virzienā doties tālāk. Darbība bieži aizved tālāk nekā mēģinājums uzreiz izdomāt perfektu risinājumu,” spriež uzņēmējs. Tāpēc viņš turpina eksperimentēt. Ja kāds mēģinājums sāk dot rezultātu, tas kļūst par signālu, ka šajā virzienā ir vērts iet tālāk. Šādā veidā neskaidra ideja pamazām pārvēršas par konkrētu ceļu.
Vai tu sev uzticies?
Ilgus gadus darbojoties biznesā, Armands sācis arvien vairāk domāt par lietām, kas atrodas ārpus materiālā. Bizness dod iespēju sasniegt, nopelnīt un uzbūvēt, taču kādā brīdī ar to vairs nepietiek. Rodas interese par garīgo pasauli, citām vērtībām un dziļāku sevis izpratni. “Kad esi nonācis biznesa un naudas pasaulē, pēc kāda laika saproti, ka tā tomēr ir diezgan sekla. Un tad sāk gribēties meklēt kaut ko dziļāku – garīgo pasauli, kur ir citas vērtības un cits skatījums uz dzīvi. Vēlos būt tāds cilvēks, kurš spēj redzēt tālāk par savu ego. Domāt ne tikai par to, ko vēl var iegūt, bet arī par to, kas esmu un ko varu dot citiem. Gribas kļūt par dziļāku personību.”
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Šī sevis meklēšana viņam cieši saistās ar autentiskumu. Dzīvē mēs bieži cenšamies pielāgoties – atbilst priekšstatam par to, kādiem mums vajadzētu būt, iederēties vidē vai izpatikt citu cilvēku gaidām. Taču ilgtermiņā tas var radīt iekšēju pretestību un sajūtu, ka dzīvojam ne gluži savu dzīvi. Arī saviem bērniem Armands vēlas iemācīt nevis akli sekot tam, ko no viņiem sagaida citi, bet ieklausīties sevī un uzticēties savai balsij. “Būtiskākais ir atrast saikni ar sevi un pēc tam iemācīties tai uzticēties. Līdz 30 vai 40 gadiem cilvēki bieži vien ļoti cenšas iederēties. Neizcelties, būt pieņemtiem, atbilst noteiktam standartam. Taču nav jābaidās būt citādam – vienalga, kā tu runā, ģērbies vai izvēlies dzīvot. Kad cilvēks sāk vairāk klausīties sevī, mainās arī viņa izvēles. Viņš sāk darīt lietas, kas patiešām ir viņa, un tad apkārt parādās cilvēki, ar kuriem ir patiesa saikne. Tiklīdz pa īstam sajūti, ko nozīmē būt autentiskam, vairs negribas atgriezties pie tā, ka jābūt kādam citam. Tieši šī saikne ar sevi un spēja uzticēties intuīcijai man šobrīd šķiet viena no būtiskākajām vērtībām dzīvē.”
Uzņēmējs ir pārliecināts – ja cilvēks izveido šo saikni ar sevi, saprot, kas viņš ir un kam tic, tad viņš kļūst daudz brīvāks no ārējām lietām. “Kad tu pats sevi pazīsti un sev uzticies, tu vari daudz labāk saprast arī citus. Man šķiet, ka palīdzēt cilvēkiem atrast šo saikni ar sevi un iemācīties sev uzticēties ir viena no augstākajām dzīves vērtībām, ko vispār var dot. Biznesā ir tā – kad ir vīzija un ir labi laiki, viss šķiet diezgan vienkārši. Ir izaugsme, ir iespējas, cilvēki pelna, un liekas, ka tā turpināsies. Pieņem 500 cilvēku darbā, 1000, viss notiek. Bet mēdz būt arī tā, ka šie cilvēki ir jāatlaiž. Ekonomikā ir cikli – labie laiki mijas ar grūtākiem. Tas ir jāpieņem kā daļa no biznesa un ekonomikas.”
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Armands Broks iesaka sabiedrībai neskriet ar maksimālo ātrumu, bet uzsver, ka kustībai ir jābūt. Jo, tiklīdz apstājies, tu sāc krist atpakaļ. “Ja pārstāj attīstīties, mācīties un kaut ko darīt, pasaule turpina iet uz priekšu, bet tu tikmēr paliec uz vietas. Tas īpaši jūtams tagad, kad nāk jaunā paaudze. Viņi jau grib pārņemt lietas, un viņiem palīdz jaunās tehnoloģijas – mākslīgais intelekts un viss pārējais, kas tagad ir dabiska ikdienas sastāvdaļa. Ja tu gribi turpmāk būt pie viena galda ar viņiem, dot savu pienesumu un nākt ar labām idejām, tev ir jāiet līdzi laikam. Man pat šķiet, ka dažreiz ir jāmācās divreiz vairāk nekā viņiem, jo viņiem daudzas lietas jau nāk dabiski. Tāpēc apstāties īsti nevar – tiklīdz apstājies, jaunā paaudze aiziet tev garām. Turklāt visas iepriekšējās paaudzes vienmēr ir teikušas, ka ar nākamo paaudzi viss būs slikti. Par mums arī tā teica. Tāpēc es īsti neticu, ka ar jauno paaudzi kaut kas būs slikti. Viņi vienkārši ir piemērotāki savam laikmetam.”
Atklātība un savstarpēja uzticēšanās
Uzņēmumā Armandam īpaši svarīgi ir radīt vidi, kurā cilvēki jūtas brīvi, kurā ikviens var būt viņš pats. “Labā komandā cilvēkam ir jāvar ne tikai izteikt savu viedokli un domāt patstāvīgi, bet arī pateikt, ja kaut kas nestrādā vai neizdodas. Tieši atklātība ir viens no priekšnoteikumiem uzticībai. Šo pieeju esmu pārnesis uz uzņēmumu, iedvesmojoties no organizācijas, kurā cilvēki regulāri tiekas nelielā grupā un atklāti pārrunā, kā viņiem klājas, – gan pašiem ar sevi, gan ģimenē, gan biznesā. Tā arī runājam, kas ir labs, kas ir slikts. Līdzīgu principu ieviesu uzņēmumā – vadītāji satiekas, un katrs pastāsta, kas viņa dzīvē pašlaik notiek. Tā nav sapulce, kurā visiem jāsniedz padomi vai jāmeklē tūlītēji risinājumi, drīzāk tā ir iespēja apstāties un godīgi pateikt, kur katrs šobrīd atrodas. “Man ir bijusi līdzīga situācija, un es ar to tiku galā šādi,” – šie vārdi var būt viss, kas otram nepieciešams. Pamazām šādā vidē veidojas savstarpēja uzticēšanās un sajūta, ka cilvēki nav tikai kolēģi, bet atbalsts cits citam – gluži kā maza ģimene.”
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Armandam ir būtiski, lai vadītāji necenstos visu laiku izskatīties perfekti. Ja visi tikai atkārto, ka viņiem viss ir lieliski, dziļas attiecības neveidojas. Savukārt brīdī, kad kāds atzīst, ka “man šis nestrādā” vai “ar šo es netieku galā”, pārējiem kļūst vieglāk atvērties. Tā rodas ne tikai lielāka uzticēšanās, bet arī sinerģija, kad cilvēki sāk cits citam patiešām palīdzēt. “Tāpat svarīga man ir spēja ik pa laikam atkāpties no problēmas. Ja uz vienu jautājumu skatos pārāk ilgi, risinājums ne vienmēr kļūst tuvāks. Es to salīdzinu ar palielināmo stiklu, kas pavērsts pret sauli, – vienā brīdī tas sāk degt. Taču, ja paejam malā, ļaujot prātam pārslēgties, zemapziņa turpina darbu, un nereti tieši tad atnāk nepieciešamais risinājums. Līdzīga pārslēgšanās vajadzīga arī starp darbu un ģimeni. Darbā esmu vadītājs – man ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemas atbildība un jāpasaka, kādā virzienā uzņēmumam doties. Taču, pārnākot mājās, šī loma jānoliek malā. Attiecībās ar partneri nav hierarhijas, bet ar bērniem svarīgi būt vienā līmenī – spēlēties, runāt, klausīties un būt klātesošam.”
Viņš pats to joprojām mācās un arvien vairāk domā par atšķirību starp priekšnieku un līderi. Taču līderim ne vienmēr ir iespējams būt patīkamam un demokrātiskam. Īpaši krīzes situācijās ir brīži, kad jāpieņem neērti lēmumi un uzņēmuma intereses jāliek pirmajā vietā. Arī tā ir līderības daļa – saprast, kad nepieciešams visus uzklausīt, bet kad jāpieņem lēmums un jāizdara tas, kas konkrētajā brīdī ir vajadzīgs.
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Pirmais solis uzņēmējdarbībā – neatlaidība
Sākot uzņēmējdarbību, vienas no lielākajām bažām saistījās ar finansiālo drošību, bet nu daudz vairāk Armandu satrauc iespēja nodzīvot dzīvi, neizmantojot savu potenciālu. “Man ir bail nodzīvot bezjēdzīgu dzīvi,” viņš atzīst, piebilstot, ka daudz svarīgāk par nopelnītās naudas daudzumu ir tas, ko cilvēks ir izdarījis ar savu dzīvi. Taču, runājot par uzņēmējdarbību, kā vienu no būtiskākajām īpašībām Armands izceļ neatlaidību. Viņš to salīdzina ar bērnu, kurš mācās staigāt, – nokrīt, pieceļas un mēģina vēlreiz, līdz beidzot izdodas. “Arī biznesā ne katrs mēģinājums būs veiksmīgs, taču pēc neveiksmes vienmēr var meklēt citu pieeju, citus cilvēkus vai citu modeli. Neatlaidību es sevī izteikti jūtu. Ja man kaut kas ir svarīgs, es pie tā atgriezīšos vēl un vēlreiz, arī tad, ja nepieciešams būt stingrākam un skaidri novilkt robežas. Tieši šeit daudzi apstājas – pamēģina vienu reizi, nesanāk, un izvēlas citu ceļu. Padodas… Uzņēmējdarbībā ir daudz cilvēku ar plašām zināšanām un pieredzi, bet viņi diemžēl atmet ar roku. Tāpēc neatlaidība dažkārt var izrādīties svarīgāka par sākotnējo pieredzi vai zināšanu apjomu. Ja turpini meklēt, kaut kur un kaut kad jau tā sistēma beigās aizies.”
Atskatoties uz pēdējiem desmit gadiem, uzņēmējs savu dzīvi vērtē ar pateicību. “Lai arī netrūka smagu periodu un neveiksmju, kopumā man ir sajūta, ka dzīve salikusies labvēlīgi. Neuzskatu, ka viss sasniegtais nācis pats no sevis, pamatā ir darbs, taču vienlaikus ir arī sajūta, ka dzīve dažkārt devusi mazliet vairāk, nekā pats tajā brīdī esmu gaidījis. Varbūt tieši šī sajūta man rada optimismu par nākotni – ja līdz šim dzīve jau ir atnesusi vairāk, nekā esmu cerējis, ir interesanti skatīties, kas vēl priekšā.”
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Un nākotnē Armands Broks sevi joprojām redz kā cilvēku, kurš virza lietas uz priekšu. Viņam patīk domāt par nākamo soli, ko vēl varētu uzlabot, kādu labu cilvēku piesaistīt, kādu jaunu biznesa ideju izmēģināt. “Radošums ir viena no manām stiprākajām pusēm, savukārt cilvēku vadīšanu ikdienā es labprātāk uzticu citiem, kuri to dara labāk. Mani vairāk aizrauj iespēja kaut ko izdomāt un radīt no jauna – kaut ko tādu, kā vakar vēl nebija, bet kas šodien jau varētu būt.” Tieši šī vēlme nepārtraukti kaut ko attīstīt un virzīt uz priekšu, šķiet, ir viens no būtiskākajiem viņa darba dzinējspēkiem, kas, kā redzams, aizvien nes augļus.