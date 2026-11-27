Klajā nāk bērnu grāmata “Es tā negribēju!”
Kamēr drūmais un tumšais novembra laiks daudzus nomāc, ilustratori un autori Marinu Heniņu tas iedvesmojis radīt sirsnīgu, aizraujošu un nedaudz ...
FOTO: klajā nāk bērnu grāmata “Es tā negribēju!” Tas ir stāsts par sūnuburkšķi Buksi, ko iedvesmojis tumšais novembra mežs
Kamēr drūmais un tumšais novembra laiks daudzus nomāc, ilustratori un autori Marinu Heniņu tas iedvesmojis radīt sirsnīgu, aizraujošu un nedaudz maģisku grāmatu bērniem "Es tā negribēju!".
Jaunā izdevuma atklāšanas svētki arī norisinājās tumšajā novembra dienā, Zaķumuižas bibliotēkā, kur mazie lasītāji kopā ar autori devās radošos tēlu meklējumos. Grāmatas galvenais varonis ir sūnuburkšķis Buksis, kuram Burvju mežā, lai kurp viņš dotos, atgadās vieni vienīgi nedarbi. Kad to sakrājas tik daudz, ka Buksi pārņem izmisums. Viņš taču tā nebija gribējis! Un stāsts ved pie jautājuma: vai visu vēl ir iespējams vērst "par labu"?
Ideja par grāmatu radusies autores rudens nakts pārgājienos ar lukturiem mežā. Vērojot koku ēnas un siluetus, Māksliniece tajos saskatījusi gan sūnuburkšķi Buksi, gan pārējos Burvju meža iemītniekus.
Radošas aktivitātes un ķeburu spēle
Grāmatas atklāšanas pasākumā Zaķumuižas bibliotēkā bērni kopā ar autori meklēja neparastus tēlus ķeburos, krāsu traipos un papīra stērbelēs, pārliecinoties, ka brīnumaino var saskatīt pavisam vienkāršās, ikdienišķās lietās. Autore Marina Heniņa aicina ģimenes neļauties rudens drūmumam: "Lasiet grāmatu, dodieties nakts pārgājienos ar lukturiem mežā un spēlējiet ķeburu spēli!"
Kā spēlēt ķeburu spēli? Noteikumi ir vienkārši un aizraujoši gan bērniem, gan pieaugušajiem: viens dalībnieks uz papīra lapas uzvelk brīvu, neparastu ķeburu, bet otrs to papildina ar detaļām, līdz ķeburs pārvēršas par dzīvnieku, cilvēku vai kādu pavisam neparastu pasaku radību.
Par autori
Māksliniece Marina Heniņa veidojusi ilustrācijas daudzu latviešu autoru bērnu grāmatām, piemēram, Agneses Vanagas sērijai "Jannis un Čapa", kā arī grāmatām "Roņpils purva stāsti", "Apaļā Bebe", "Melnā aita", "SaZVĒrestības teorija", "Caps un ciet jeb Vilks Manipulators", un citām grāmatām. Taču "Es tā negribēju!" ir viņas pirmais darbs, kurā arī teksta autore ir pati māksliniece.
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Marina Heniņa regulāri viesojas Latvijas bibliotēkās un skolās, kur tiekas ar mazajiem lasītājiem un vada zīmēšanas un tēlu veidošanas meistarklases. Viņas darbi izstādīti gan Latvijā, gan starptautiskās izstādēs, tostarp Bratislavas ilustrāciju biennālē.