Kad tu pēdējo reizi kaut ko izdomāji pats? Kā nekļūt par mākslīgā intelekta vergu
Mākslīgais intelekts var ievērojami atvieglot ikdienu, taču, nepareizi lietots, tas var kļūt arī par slazdu. Uzzini, kā likt tam strādāt savā labā, no kādām kļūdām izvairīties un kā nezaudēt spēju domāt patstāvīgi.
Laikos, kad internetā pat bez padziļinātas meklēšanas atrodamas gan bildes no sērijas “kā es izskatītos 1980. gadā”, gan maldīgi video ar dabas katastrofām, ir svarīgi arvien labāk izprast, kā ar mākslīgo intelektu sadraudzēties. Tā iespējas attīstās ar tādu ātrumu, ka pasaulē apsver domu pieņemt arī regulas, kas šo attīstību ierobežotu, un pēdējā gada laikā dažādi roboti ir kļuvuši tik pieejami un advancēti, ka grūti izvērtēt, kurš no tiem labāk pārzina kādas jomas un uzdevumus.
Tāpat kā pārmērīgai interneta un sociālo mediju lietošanai, arī mākslīgajam intelektam ir savas stiprās puses un blaknes. Pareizi to izmantojot, iespējams atvieglot savu ikdienu, pat pelnīt naudu un aiztaupīt vizīti pie kāda speciālista. Savukārt, iebraucot galējībās, varam sākt mākslīgajam intelektam pārlieku uzticēties un uztvert to kā par vienīgo pareizo informācijas avotu. Taču mūsdienu pasaulē pat lielākajam skeptiķim vajadzētu zināt, ko tas intelekts dara, kā ar to draudzēties un kuros gadījumos piesargāties.
Iestati atbilstoši saviem mērķiem
Viens no lielākajiem mākslīgā intelekta trūkumiem ir tāds, ka tas ir diezgan pārliecināts par savām spējām. Arī tad, ja tam nav īsta pamatojuma. Lai kādu jautājumu vai uzdevumu tu robotam iedotu, visticamāk, tas spēs rast risinājumu. Taču akli uzticēties rezultātam nebūtu ieteicams. Ne velti interneta lietotāji bieži vien smejas, ka ChatGPT un arī citi roboti ir kā tāda nenosodoša labākā draudzene. Tā vietā, lai paskatītos uz lietām ar kritiskāku aci, tas pateiks, ka tu tāpat esi fantastiska un dari visu lieliski. Ar šo ir iespējams mazliet cīnīties, iestatījumos piekoriģējot robota komunikācijas veidu – nosaki, ka tam ir jābūt striktākam un loģiskākam. Lai iegūtu uzticamāku informāciju, iespējams arī uzspēlēt uz robota jūtām – iestati, ka neatkarīgi no jautājuma tam ir jāatbild kā konkrētās jomas ekspertam, kura atalgojums ir atkarīgs no atbildes pareizības un precizitātes. Gluži kā cilvēks, arī robots ir motivētāks ieguldīt papildu darbu, ja tiek apsolīts kāds labums.
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Svarīgi ir arī izvēlēties piemērotāko robota domāšanas veidu. Standartā katram robotam ir iestatīts pats primitīvākais domāšanas veids, kas vienkāršai sarunai par to, ko pagatavot no ledusskapī esošajiem produktiem, būs gana labs, bet īsti nederēs, ja vēlies iegūt detalizētu informāciju par kādu vēstures notikumu. Piemēram, mākslīgā intelekta robots Claude standarta iestatījumos ir diezgan slinks – tam automātiski būs atzīmēts vidēji gudrs modelis un viduvēja domāšanas piepūle, tāpēc, eksperimentējot ar Claude, jāatceras to piekoriģēt savām vajadzībām.
Ja mācībām, darbam vai padziļinātai personīgai interesei vēlies veikt tiešām diplomdarba cienīgu izpēti par kādu tēmu, daudziem robotiem iespējams izvēlēties domāšanas veidu deep research. Šis domāšanas modelis veiks garu un padziļinātu izpēti, nevis apstāsies pie pirmās vienkāršākās atbildes. Taču jāņem vērā, ka daudziem robotiem paši advancētākie domāšanas veidi pieejami vien maksas versijā. Ikdienas lietošanai maksas versija gan varētu būt pārspīlēts risinājums – ja vien tiešām negrasies apstrādāt anonimizētus datus darba vajadzībām, regulāri programmēt, veidot sarežģītas Excel formulas vai kā citādi izmantot robotu savai profesijai, maksas abonements būs tikai papildu robs tavā maciņā bez grandiozas pievienotās vērtības.
Kā uzdot pareizos jautājumus?
Mākslīgā intelekta leksikā katru uzdoto jautājumu sauc par “promptu”, un viena no galvenajām panākumu atslēgām, lai liktu robotam strādāt tavā labā, ir pareiza “promptu” rakstīšana. Komunikācijā ar robotu lietotājam ir jābūt visnotaļ stingram un konkrētam – kādu atbildi tu vēlies saņemt, tāds jautājums arī jāuzdod. Ne velti bieži vien cilvēki domā, ka robots ir dumjš, bet patiesībā uzdotais jautājums ir bijis pārāk aptuvens un nekonkrēts. Sniedz piemērus, kā tu vēlies, lai atbilde izskatās, precizē atbildes toni un, ja iespējams, sniedz arī kādu konkrētu informāciju vai dokumentu, pēc kura robotam vadīties. Komunikācija ar jebkuru robotu patērē diezgan daudz robota enerģijas un mentālās kapacitātes. Tulkojot no angļu valodas, robota enerģijas mērvienības sauc par “tokeniem” jeb “žetoniem” – tie tiek piešķirti katrai atsevišķajai sarunai ar robotu. Brīdī, kad izmantoto “tokenu” skaits sarunā pārsniedz optimālo, robots var sākt halucinēt, aizmirst, ko tu tam stāstīji iepriekš, un nonākt pretrunās pats ar sevi. Tas nenozīmē, ka robotam jāpaņem diendusa, bet gan jāsāk jauna saruna no nulles. Jo precīzāki būs tavi jautājumi (pat ja tie būs gari un detalizēti), jo precīzāka arī būs robota atbilde un mazāk enerģijas “tokenu” iztērēsies.
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Droši vari arī robotam likt uzdot pretjautājumus vai precizējumus, lai abi kopā nonāktu pie precīzākas vēlamās atbildes. Visi roboti šobrīd ir iestatīti ļoti pieklājīgi un paļāvīgi uz lietotāja teikto. Ja negribi, lai tas akli atbalsta katru tavu ašo ideju, jebkuras sarunas sākumā piekodini, lai tas domā skeptiskāk.
Kur paliek tavs privātums?
Visas sarunas ar robotu šķiet kā emocionālas grēksūdzes – stāsti robotam, ko vēlies, viņš tevi nenosodīs un nevienam nestāstīs tālāk. Interneta privātuma kompānija DuckDuckGo izpētījusi, ka 32 % amerikāņu mākslīgajam intelektam izpauduši tādus noslēpumus, ko viņi tik brīvi nestāstītu pat draugiem vai ģimenei. It kā jau nekādas vainas – bezmaksas psihologa konsultācijas nekad nav bijušas tik brīvi pieejamas. Tomēr jau sen zināmā mācība, ka rūpīgi jādomā, ko mēs publicējam internetā un sociālajos tīklos, jāpatur prātā arī komunikācijā ar robotu.
Pats drošākais datu aizsardzības veids, protams, ir neizpaust robotam neko tādu, ko negribētos, lai zina, piemēram, tavi kaimiņi. Ja akurāt gadījies izstāstīt kādu vidēja slepenības līmeņa noslēpumu, robotu iespējams iestatīt tā, lai tas aizmirstu visu jūsu iepriekšējo komunikāciju un katrā jaunā sarunā jūs principā iepazīstaties no nulles. Tas gan padara robotu mazāk personalizētu, un atbildes būs krietni vispārīgākas, gluži kā Google vai citā meklētājplatformā.
Iespēju robežās tomēr centies informāciju ievadīt anonimizētā veidā un pārliecinies, kur izvēlētais robots glabā tavas sarunas datus. Kiberdrošības draudi, kā to uzskatāmi parāda pēdējo mēnešu lielie skandāli ar datu zādzībām, ir liela mūsdienu problēma, un arī robotiem uzticētā informācija nav tik droša kā ar atslēgu aizslēdzama bērnības dienasgrāmata, kas paslēpta tā, lai brālis vai māsa neatrod.
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Vai var uzticēties?
Palēnām mākslīgā intelekta pasaulē sāk parādīties arī reklāmas. Paši rīku izstrādātāji jau dievojas, ka reklāmas nekādā veidā neietekmē robota atbildi un ka tās ir viegli atpazīstamas uz pārējā teksta fona, taču, domājams, ir tikai laika jautājums, ka arī mākslīgā intelekta atbildes kļūs par uzņēmumu sludinājumu dēli.
Kopumā jau mākslīgā intelekta sniegtajai informācijai būtu jābūt pareizai, jo tā balstās uz internetā atrodamajiem rezultātiem. Tomēr arī robots var pavilkties uz skaļākiem virsrakstiem un uzdot jebkuru internetā atrastu muļķību par patiesu. Par katru izmantoto informācijas avotu var pārliecināties, un rīkam arī iespējams piekodināt, lai detalizēti uzrāda visus informācijas avotus vai neizmanto informāciju, kas atrodama, piemēram, neuzticamos ziņu portālos. Pēc atbildes saņemšanas tāpat visi avoti un sagatavotā informācija ir jāpārbauda.
Kā nekļūt atkarīgam no mākslīgā intelekta?
Ierobežo pati sevi, kādiem mērķiem sev atļauj izmantot mākslīgo intelektu! Robots, nenoliedzami, palīdzēs ar programmēšanu, gramatikas kļūdu izķeršanu un datu apstrādi, bet tas ir arī liels izdomas un radošuma zaglis. Kāpēc lauzīt savu galvu par vīra dāvanas izvēli, vakariņu ēdienu vai dzimšanas dienas ballītes tematiku, ja var taču vienkārši palūgt robotam ģenerēt 50 idejas 30 sekunžu laikā?
Atceries, ka jebkuram mākslīgā intelekta ģenerētam saturam ir jāpieiet ar īpašu skepsi. Pēdējā laikā mākslīgi izstrādāts saturs jau izskatās tik reālistisks, ka ne vienmēr to ir iespējams tā pavisam vienkārši atpazīt. Ja pirms gada pusotra roboti īsti nemācēja bildēs ģenerēt cilvēku roku pirkstus un nereti uz vienas rokas izvietoja kādus sešus, šobrīd tas pat kaķu-vieglatlētu video spēj ražot tik reālistiskus, ka tikai veselais saprāts liek saprast, ka tas nu tiešām nevar notikt pa īstam. Sociālo mediju platformās, tostarp Instagram, tā pati pievieno atzīmi, ja saturs šķiet radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, tādējādi palīdzot identificēt mākslīgi radītu saturu. Gemini arī visus attēlus veido ar ūdenszīmi, kas ļauj atpazīt robota veikumu. Lai gan pakāpeniski tuvojamies tam, ka mākslīgā intelekta nozare būtu regulētāka un tik brīvi nevarētu publicēt dažādas viltus ziņas vai safabricētas bildes, vēl ir ejams diezgan tāls ceļš, lai vienmēr un visos gadījumos mākslīgo intelektu spētu bez šaubām identificēt.
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Arī kafejnīcu ēdienkartēs un nekustamo īpašumu pārdevēju projektu plakātos arvien vairāk sāk iezagties mākslīgā intelekta lietojums. To var atpazīt pēc fonta, teksta izkārtojuma un, protams, ārkārtīgi apetītlīgajām bildēm, kas izskatās pārāk perfektas, lai būtu īstas. Lai pilnībā nepazaudētu saikni ar realitāti un daļu personības, to var izmantot kā palīgu īstu fotogrāfiju pielabošanā (tagad mēs katra varam būt Photoshop eksperte!) vai ideju ģeneratoru, kā to visu glītāk ietilpināt atvēlētajā laukumā.
Turklāt nevar nerunāt par mākslīgā intelekta graujošo ietekmi uz vidi. Lai gan mākslīgā intelekta izmantošana atvieglo mūsu ikdienu īstermiņā, katrs “prompts” rada papildu slodzi videi. Datu centri un serveri, kas uztur robotus, patērē ārkārtīgi daudz elektrības un ūdens. Salīdzinājumam – vienas mākslīgā intelekta bildes uzģenerēšana izmanto tikpat daudz enerģijas kā tava telefona uzlādēšana. Savukārt atbildes sagatavošana katram “promptam” patērē četras līdz piecas reizes vairāk enerģijas nekā klasisks meklējums internetā. Katrs pats ir atbildīgs par savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, un dzīvot simtprocentīgi dabai draudzīgi ir teju neiespējami, taču katru reizi, pirms vēlies par kaut ko aprunāties ar robotu, apdomājies, vai šis tomēr nav kaut kas, ar ko vari tikt galā pati vai vismaz ar draudzenes palīdzību.
KURU MI RĪKU IZVĒLĒTIES?
Salīdzinām populārākos mākslīgā intelekta rīkus, lai uzzinātu, kurš kādai situācijai būs atbilstošākais. Jāņem vērā, ka mākslīgais intelekts attīstās neticamā ātrumā, tāpēc šis apkopojums jau pēc pāris mēnešiem var izskatīties pavisam citādi.
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ChatGPT
ChatGPT ir lietotājam pārsteidzoši draudzīgs rīks, kuru iespējams iestatīt, kā vien labpatīk. Tas šobrīd ir kā mākslīgā intelekta pasaules hameleons – ikdienas lietošanai tas visu dara vienlīdz labi un būs labs palīgs ikdienišķu jautājumu risināšanai. Kurus vitamīnus var ēst kopā, bet kurus atsevišķi, kādu grāmatu man vajadzētu izlasīt, ja man patīk trilleri un romantika, un kas ir tas kukainis pie maniem griestiem – jā, ChatGPT pavisam ātri sniegs atbildi uz visiem šiem jautājumiem.
ChatGPT bezmaksas versijā trīs atbildes būs ar augstāku kvalitāti, pārējās – jau drusciņ zemākā kvalitātē, līdz ar to tas nebūs labākais risinājums, ja vēlies to izmantot profesionāliem nolūkiem. Pie prezentācijas ģenerēšanas no nulles tas iesprūdīs un piedāvās vai nu tikai vienu slaidu ar tavu izsapņoto dizainu, vai arī daudzus slaidus ar visu nepieciešamo informāciju, bet pašu garlaicīgāko dizainu. Pagaidām zelta vidusceļa vēl nav.
Gemini
Gemini ir Google Workspace sistēmā iebūvēts robots, un, ja tu izmanto kādus citus saistītos Google rīkus, Gemini tev ir pavisam viegli sasniedzams un izmantojams. Vienalga, vai atrodies Google Workspace dokumentā, mapē vai kādā citā vietā, kaut kur fonā pavīdēs romba formiņa – to uzklikšķinot, aktivizēsi Gemini mākslīgā intelekta robotu.
Lai gan Gemini var uzdot visdažādākos jautājumus tāpat kā jebkuram citam robotiskajam informācijas meklētājam, tas vislabāk orientējas… tavos datos. Jo vairāk darbojies Google platformā, jo vieglāk vari Gemini izmantot kā savu personisko asistentu, lai plānotu kalendāru vai atrastu konkrētu informāciju kaut kur savu e-pastu dzīlēs. Gemini var pasaukt kā palīgu arī atsevišķā Google Drive mapē vai Google Meets tikšanās laikā, lai tas piefiksē visu nepieciešamo informāciju vai īsumā pastāsta, kas aprakstīts kādā dikti garā dokumentā. Vēlies atrast savā aizņemtajā kalendārā brīvu vietu pilašu vai padeltenisa nodarbībām nākamajā mēnesī – paprasi Gemini, un tas izpētīs tavu Google kalendāru, lai atrastu piemērotāko laiku.
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Runājot par Gemini stiprajām pusēm, tas ir diezgan labi izglītots dažādos ar valodu saistītos jautājumos. Ja gribi pielabot kļūdas prezentācijas tekstā vai pārfrāzēt kādu teikumu, kas neizklausās līdz galam pareizi, Gemini būs tava drošākā izvēle. Visi roboti prot komunicēt arī latviski, taču tekstos latviešu valodā kļūdas tie pavisam noteikti ielaidīs biežāk nekā angļu vai kādā citā plašāk izplatītā valodā. Gemini arī izpētīs visas Google dzīles un atradīs svaigāko informāciju par lidojumu cenām un pārdevējiem, lai tev nav jāžonglē pa dažādu biļešu tirgotāju mājaslapām un jāmeklē, kuros datumos vēlamais lidojums ir visdraudzīgākais maciņam.
Claude
Iespējams, Claude ir viens no specifiskākajiem datu apstrādes modeļiem, kas līdz šim bijis sevišķi pieprasīts tieši programmētāju lokā. Tagad tas kļūst arvien pieejamāks arī ikdienas lietotājiem un izceļas uz citu robotu fona ar savu kritisko domāšanu. Palūdzot Claude kaut ko paveikt, tas zibenīga risinājuma vietā atgriezīsies ar dažādiem pretjautājumiem, lai precīzāk saprastu tavas vēlmes. Claude aizraujas ar darbiem, nevis vārdiem, tāpēc, ja gribi izmēģināt savu roku programmēšanā vai prezentācijas gatavošanā, Claude darbīgie aģenti un Opus 5 vai Fable 5.1 režīmi būs labākie palīgi.
Taču Claude vismaz pagaidām nebūs tas robots, kuru izmantot, lai pārvērstu sevi par pasaku princesi, rokzvaigzni vai kādu citu tēlu. Claude paliek uzticīgs savām vērtībām un ar bilžu ģenerēšanu un jautrību neaizraujas. Bilžu vietā robots ir spējīgs radīt tikai zīmējumu, kas visdrīzāk iederētos kādā tehniskas literatūras izdevumā. Ar Claude atšķirībā no citiem robotiem nav iespējams sarunāties, kā arī tas neprot analizēt bildes vai video.
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Perplexity
Perplexity superspēja ir laba informācijas apkopošana no uzticamiem un tīmeklī pieejamiem datiem. Ja vēlies uzzināt, vai tavs tikko randiņā iepazītais vīrietis par sevi stāstījis patiesību, pavaicā Perplexity, un tas ieliks visu “sirdi un dvēseli” detalizētākās informācijas atrašanā. Turklāt Perplexity atšķirībā no citiem robotiem pēc pāris precizējošiem jautājumiem arī nesamulsīs pie daudzajiem vārdabrāļiem un spēs atšķirt, kuru no visiem Jāņiem Bērziņiem tu meklē.