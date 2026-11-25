"Mirsti darbā, lai kādai kundzītei būtu prieks par manikīru!" Latvijas skaistumkopšanas meistares un klientes apmainās asiem pārmetumiem
Kādas sievietes neapmierinātība ar manikīra meistaru darba laiku sociālajos tīklos izraisījusi īstu vētru. Taču gaidītā atbalsta vietā viņa saņēmusi atbildes, kas pārsteigušas ne vienu vien.
Atrast savu īsto un vienīgo manikīra meistaru – daudzām sievietēm tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un visai loģiski, jo skaisti un sakopti nagi liek justies labāk, sievišķīgāk un pašpārliecinātāk ikvienai no mums. Lai gan varētu likties, ka, lai nu kā, bet manikīra meistaru Latvijā mums tiešām netrūkst, atrast savējo nemaz nav tik viegli. Ir meistari, kas savu darbu tomēr neveic kvalitatīvi, bet, ja rezultāts labs – cenas nepaceļamas. Un vēl kāda problēma – manikīres izvēlas nestrādāt vakaros un brīvdienās, bet tikai retajam ir iespēja šo procedūru apmeklēt darba laikā.
Šo problēmu aktualizējusi arī kāda Facebook tik populārā Atsaucīgo māmiņu foruma dalībniece. Sieviete raksta:
Labdien, dāmas! Vēlos parunāt par skaistumkopšanas speciālistēm – konkrēti manikīra meistarēm. Manuprāt, ja cilvēks izvēlas šo darbu, tad ir aspekti, ar ko ir jārēķinās – kā katrā jomā. Es vairs pat nerunāju par sniegto pakalpojumu kvalitāti un cenām… Lūzt vai pilnībā nonāk nost gēla pārklājums – esmu saprotoša, gadās. Divas reizes pusgada laikā tiek pacelta pakalpojuma cena – sāpīgi, jo manu algu neviens nepalielina, bet atkal jau saprotu – materiāli paliek dārgāki un tā… Turpinu būt ideāls klients, pierakstus neaizmirstu, vienmēr esmu laikā, vienmēr pierakstos savlaicīgi uz priekšu, pierakstus neatceļu un esmu sapratnes pilna, kad pieraksts tiek pārcelts man.
Bet arī manai visnotaļ neierobežotai sapratnei ir sasniegta robeža. Jau kādu laiku redzu sociālajos tīklos publikācijas ar tekstiem – vakaros nestrādāšu, brīvdienās nestrādāšu, visus vakara pierakstus atceļu – ja jums (klientiem) kas nepatīk, es neskumšu… Kā, lūdzu? Vai man tagad darbā jāprasa brīvdiena (kas attiecīgi ir mīnuss 12 dienas no mana atvaļinājuma gadā), vai jāzaudē atalgojums par vienu dienu, jo pēdējais pieraksts ir darba dienas vidū? Par to, ka klientiem skaidri tiek pateikts, ka varat iet, no kurienes atnācāt, es vispār nerunāju…
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Tātad, no šī brīža – protams, ja gribu koptas rokas, manā dzīvē viss tiek pakļauts manikīra pierakstam. Jūs teiksiet – var taču ņemt nost tos nagus un staigāt ar dabīgiem – jā, esmu jau apsvērusi. Jo, godīgi, esmu nedaudz nogurusi no tā, ka atrod manikīra meistaru, kura darba kvalitāte apmierina, un priecājies, ka tagad gan, ja ne uz mūžu (joks, protams), tad uz vismaz pāris nākamajiem gadiem. Bet nekā – nebūs. Sākums skaists, un pēc kāda laika sākas interesantas lietas…
Mīļās manikīra meistares, jūs esat izvēlējušās darbu apkalpojošā sfērā, un jā, tas nozīmē darbu vakaros un arī brīvdienās. Un es gribu, lai ne tikai es cienu savu meistaru, bet arī viņš mani. Un šādi es vairs negribu – negribu maksāt savu naudu, tērēt savu laiku, braucot cauri visai pilsētai, un negribu manikīru kā prioritāti savā dzīvē. Jo bez profesionalitātes svarīga ir arī attieksme. Un, ja tās nav, tad varbūt arī labāk bez manikīra. Visa mana cieņa tām manikīra meistarēm, uz kurām šeit rakstītais neattiecas.
Tā vietā, lai saņemtu sabiedrības atbalstu, sievietei nācies saskarties ar gūzmu negāciju. Proti, izrādās, ka arī liela daļa manikīra meistaru uzskata, ka viņu darbs netiek īsti novērtēts no allaž prasīgo klienšu puses:
- Kur ir teikts, ka apkalpojošajā sfērā jāstrādā vakaros un brīvdienās? Jūs gribat, lai ciena Jūsu laiku, bet otra cilvēka laiku necienāt? Meistaram jāstrādā 24/7, lai viena anonīma kundzīte būtu apmierināta. P. S. Manikīrs nav pirmās nepieciešamības prece, nopērciet vīli un nagu šķērītes un manikīrējiet kaut pusnaktī.
- Katrs izvēlas strādāt tā, kā vēlas. Ja es negribu strādāt vakaros un brīvdienās, es to nedarīšu. Tāpat es varu izvēlēties, ar ko strādāt, toksiskus klientus es nevēlos, man ir svarīga mana mentālā veselība.
- Nu jā, manikīra speciālistam nav privātās dzīves, bērnu, hobiju. Mirsti darbā, lai kādai kundzītei būtu prieks par manikīru.
- Nē, darbs apkalpojošajā sfērā nenozīmē darbu vakaros un arī brīvdienās! Tas, ka kāda ir iedomājusies, ka viņai šāda ekstra pienākas viņas brīvajā laikā, nenozīmē, ka nu tik meistarēm visām būs jāpielāgojas...
- Ko vēl izdomās? Katrs sastāda savu grafiku tā, kā pašam ērti. Neapmierina – meklējam citu meistaru. Viņi nav psihologi un psihiatri, lai pielāgotos visiem klientu prusakiem galvā!
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Varbūt vērts mēģināt manikīru sākt taisīt mājās pašai?
Ja arī tev saspringtajā darba dienas skrējienā īsti nav laika manikīra apmeklējumam, piedāvājam profesionālas manikīra meistares Aivas Zviedres padomus, kā skaistus gēla nagus uztaisīt mājas apstākļos:
- Tev vajadzēs: šķērītes, nagu vīli, kociņu kutikulu atbīdīšanai, knaiblītes, eļļu kutikulām, nagu pulētāju, nagu lakas bāzi, nagu laku un virsējo nagu lakas kārtu, kā arī roku vanniņu un ziepes. Šīs lietas neizmaksā dārgi un kalpos ļoti ilgi.
- Ielej roku vanniņā siltu ūdeni, pievieno nedaudz šķidro ziepju un pāris minūtes paturi tajā rokas. Pēc tam rokas kārtīgi nosusini.
- Ar knaiblītēm rūpīgi apgriez nagus līdz vēlamajam garumam un ar vīlīti izveido tiem vienādu formu. Uz kutikulām uzklāj mīkstinošu eļļu un pēc brīža tās ar speciālo kociņu rūpīgi atbīdi no naga. Estētiskāku rezultātu iegūsi, ja ienadžus nogriezīsi ar knaiblītēm. Tomēr profesionāli manikīri to iesaka darīt tikai tad, ja tiešām ir pārliecība par savām spējām, jo savainoties var ļoti vienkārši, bet pēc tam ārstēt brūces un iespējamos iekaisumus ir sarežģīti.
- Rokas noskalo, nosusini un nopulē nagus, lai tie būtu gludi un spīdīgi. Uz nagiem rūpīgi uzklāj bāzes laku un ļauj tai nožūt. Tad ņem izvēlēto nagu laku un vispirms uzklāj visiem nagiem vienu kārtu, ļauj nožūt, tad klāj nākamo. Lai paildzinātu nagu lakas noturību, pārklāj nagus ar speciālo nagu lakas virskārtu. Katru reizi pēc manikīra visus instrumentus obligāti dezinficē.
- Kad manikīrs pabeigts, iezied rokas ar mitrinošu krēmu. Īpaši būtiski tas ir aukstajos mēnešos, kad āda mēdz būt sausa un plaisāt. Ziemā roku ādu vajadzētu mitrināt arī profilaktiskos nolūkos. Tam lieliski noderēs šī un kakao sviests, kokosriekstu vai mandeļu eļļa, kā arī līdzekļi, kas satur E vitamīnu. Roku krēmu vai eļļu nelieto uzreiz pirms iešanas ārā, jo mitrinošie komponenti saskarē ar aukstumu var kristalizēties un radīt ādas aizsargbarjeras bojājumus.
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Aivas Zviedres ieteikumi no žurnāla “100 Labi Padomi”