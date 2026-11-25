"Meitai ir tikai 14, bet viņa ģērbjas kā prostitūta!" Ko iesākt vecākiem?
Ievas pacietības mērs ir pilns - viņas 14 gadus vecās meitas ģērbšanās stils kļuvis par nemitīgu ģimenes strīdu iemeslu. Turklāt vecāki atklājuši, ka meita atradusi veidu, kā viņu aizliegumus apiet.
Šķiet, ka jebkurai mammai kādreiz nācies šausmās ieplest acis, ieraugot to, kas mugurā atkal savilkts tā jau spurainajam pusaudzim. Protams, tas ir laiks, kad cilvēks meklē sevi un savu identitāti, un it kā jau nevar neko aizrādīt. Bet ja ir par traku? Ļoti, ļoti par traku?
Ieva ir mamma 14 gadus vecai meitenei, un viņas mērs attiecībā uz meitas ģērbšanās stilu ir gaužām pilns. Sieviete stāsta: Amanda vienmēr ir bijusi ļoti sievišķīga. Rozā un spīguļu periods mums sākās ļoti ātri, un tā vien šķiet, ka īsti tas nav beidzies vēl joprojām. Un es pret to nekad neesmu iebildusi. Likās – forši, ka meitene staigā apkārt skaistās kleitās, nevis maisīgos hūdijos un bezveidīgos džinsos, kā to dara viņas draudzenes. Bet jāsaka godīgi – nupat es ļoti, ļoti gribētu, lai viņa velk tos hūdijus.
Viss tas Amandas ģērbšanās trakums sākās kādu gadu atpakaļ. Es pat nezinu, kas notika, bet visi svārki kļuva īsi, krekliņi tādi, kas knapi nosedz strauji augt sākušās krūtis, par vēderu nemaz nerunājot. Augstpapēžu kurpes, kurās viņa knapi var kājās noturēties. Nu pilnīgs ārprāts.
Ja iepriekš mēs ar vīru ļāvām viņai vienai pašai doties uz veikalu pirkt sev apģērbu, tad tagad ejam kopā. Un katrs šāds apmeklējums izvēršas milzu skandālā, jo interese ir tikai par absolūti vulgārām drēbēm. Mēs runājām par to, kur beidzas stils un sākas vulgārs tēls. Mēs runājām, ka tas ir vecumam nepiemēroti, bet viņa mūs nedzird.
Tētis viņai pāris reizes vispār ir aizliedzis iet uz ballītēm, jo viņa atteicās uzvilkt daudzmaz zolīdas drēbes un izskatījās tiešām, kā prostitūta.Pēc tam drīz vien atklājās, ka Amanda mūs skaisti ved ap stūri – no mājas iziet normālās drēbēs un pēc tam ātri vien pārģērbjas, kā vien grib.
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Es nezinu – vai man tiešām būs jāpārbauda viņas soma pirms iziešanas no mājām? Sev vēlamās drēbes viņa pērk par vecvecāku iedoto naudu vai sakrāj no kabatas naudas. Vai tiešām arī tas būs jāaizliedz? Bail jau arī sabojāt attiecības ar meitu. Gaidīt, kad tas viss pāries? Bet ja nu nepāriet?''
Ko par pusaudžu vēlmi eksperimentēt ar apģērbu saka psihologi?
Pusaudžu vecumā ārējais izskats bieži kļūst par vienu no būtiskākajiem pašizpausmes veidiem. Apģērbs nav tikai praktiska izvēle – tas var būt veids, kā jaunietis mēģina saprast, kas viņš ir, kā vēlas sevi parādīt citiem un kurai vienaudžu grupai vēlas piederēt.
Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) materiālos par pusaudžu attīstību uzsvērts, ka šajā vecumā jaunieši mēdz eksperimentēt ar dažādiem ārējā izskata, uzvedības un pašizpausmes veidiem. Lielākoties šāda izmēģināšana ir normāla identitātes veidošanās procesa daļa. Speciālisti iesaka vecākiem nevis automātiski nosodīt pusaudža izvēles, bet mēģināt saprast, ko konkrētais tēls viņam nozīmē.
Tas nenozīmē, ka vecākiem jāpiekrīt pilnīgi visam. Taču ir būtiska atšķirība starp sarunu par apģērba piemērotību un bērna pazemošanu vai viņa izskata apsaukāšanu.
Kāpēc aizliegumi ne vienmēr palīdz?
Arī britu konsultante un vecāku atbalsta speciāliste Dženifera Vorvika rakstā par pusaudžu stilu atgādina, ka eksperimentēšana ar izskatu ir viens no veidiem, kā jaunieši pēta savu identitāti. Pusaudži vienlaikus vēlas gan izcelties, gan iederēties vienaudžu vidū. Tāpēc apģērba izvēle vecākiem dažkārt var šķist nesaprotama vai pat šokējoša, kamēr pašam jaunietim tā ir ļoti svarīga.
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Savukārt jau iepriekš minētās Amerikas Psiholoģijas asociācijas ieteikumos vecākiem uzsvērts, ka saruna un patiesa interese par pusaudža domām parasti ir vērtīgāka par vienkāršu aizliegumu. Ja meita vēlas vilkt apģērbu, kas vecākiem šķiet pārāk izaicinošs, ir vērts vispirms pajautāt, kas tieši viņai šajā apģērbā patīk, kā viņa tajā jūtas un kādu iespaidu vēlas radīt.
Vecāki var arī paskaidrot savas bažas, nevis aprobežoties ar frāzēm, ka konkrētais apģērbs ir vulgārs vai apkaunojošs. Piemēram, var runāt par komfortu, drošību, piemērotību konkrētajai situācijai un to, kā dažādi cilvēki var uztvert noteiktu apģērbu. Svarīgi gan nepārlikt uz meiteni atbildību par citu cilvēku nepiedienīgu uzvedību – neatkarīgi no tā, kā viņa ģērbjas, viņai ir tiesības uz cieņpilnu attieksmi.
Kā atrast robežu starp brīvību un vecāku noteikumiem?
Amerikas Pediatrijas akadēmijas ieteikumos par sarunām ar pusaudžiem uzsvērts, ka vecākiem ir svarīgi saglabāt skaidras robežas, vienlaikus uzklausot jaunieša viedokli. Pusaudzim ir nepieciešama arvien lielāka patstāvība, taču tas nenozīmē, ka ģimenē vairs nedrīkst būt noteikumu.
Šajā situācijā vecāki varētu vienoties par konkrētiem principiem: kāds apģērbs ir piemērots skolai, kāds – svētku pasākumiem, bet kādas izvēles meita var izdarīt pati. Tā vietā, lai katru iepirkšanos pārvērstu cīņā par to, kurš uzvarēs, būtu vērts iesaistīt meitu noteikumu veidošanā.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, kas slēpjas aiz pēkšņās vēlmes ģērbties tik izaicinoši. Vai meitene vēlas līdzināties draudzenēm? Vai viņu ietekmē sociālie tīkli un tur redzamie tēli? Vai viņai patīk uzmanība, ko šāds apģērbs piesaista? Varbūt tā ir vienkārši vēlme pierādīt vecākiem, ka viņa pati spēj pieņemt lēmumus?
Uz šiem jautājumiem nav jāatbild ar pārmetumiem. Dažkārt pietiek ar mierīgu sarunu, kurā vecāki nevis cenšas uzreiz pārliecināt meitu par savu taisnību, bet patiešām mēģina viņu saprast.
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Galu galā pusaudžu vecums nav tikai laiks, kad vecākiem jāiemāca bērniem ievērot noteikumus. Tas ir arī laiks, kad jauniešiem jāiemācās pašiem pieņemt pārdomātus lēmumus, izvērtēt situācijas un uzņemties atbildību par savu rīcību. Un šīs prasmes vislabāk veidojas nevis bailēs no aizliegumiem, bet drošās attiecībās, kurās iespējams runāt arī par neērtām tēmām.