Vācijā strauji pieaug vardarbība pret sievietēm - varmākām gatavo jaunus ierobežojumus
Arvien vairāk sieviešu Vācijā kļūst par vardarbības upuriem, turklāt īpaši strauji pieaug naida motivētu noziegumu skaits. Lai pasargātu sievietes, Vācijas valdība gatavojas ieviest jaunus ierobežojumus varmākām.
Vardarbība pret sievietēm Vācijā pieaugusi gan ģimenē, gan digitālajā vidē, liecina Vācijas Federālās kriminālpolicijas pārvaldes (BKA) jaunākie dati.
Saskaņā ar BKA otrdien publiskotajiem datiem 2025. gadā kā slepkavību un slepkavības mēģinājumu upuri tika reģistrētas 1176 sievietes. 2024. gadā kā slepkavību un slepkavības mēģinājumu upuri tika reģistrētas 859 sievietes.
2025. gadā vardarbības gadījumos ģimenē sieviešu upuru skaits pieauga par 2,8% līdz 197 667. Saskaņā ar statistiku seksuālo noziegumu sieviešu upuru skaits pieauga par 2,3% līdz 54 675.
Kopumā 342 sievietes un meitenes guva nāvējošas traumas, no kurām 209 gadījumos vainīgie bija partneri vai ģimenes locekļi, norādīja BKA. Salīdzinājumam 2024. gadā tika nogalinātas 308 sievietes un meitenes.
Attiecībā uz digitālo vardarbību statistika liecina par 15,7% pieaugumu, sasniedzot 31 221 upuri. Cilvēku tirdzniecības sieviešu upuru skaits 2025. gadā pieauga par 17,7%, sasniedzot 698.
"Sieviešu aizsardzība ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs paļaujamies uz skaidrām sekām un konsekventu kontroli - sievietēm jājūtas drošām un viņām jānodrošina iespēja brīvi pārvietoties visur," teica Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints. Viņš paziņoja, ka Vācijā plānots ieviest elektroniskās uzraudzības ierīces, kas tiks apliktas varmākām ap kājām, ierobežojot to pārvietošanos un nodrošinot cietušajām lielāku drošību.
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Vācijas ģimenes lietu ministre Karīna Prīna un tieslietu ministre Stefānija Hūbiga iepazīstināja ar diviem ziņojumiem - par vardarbību ģimenē un par specifiskiem noziegumiem, kas vērsti pret sievietēm. Ziņojumos daļēji izmantoti vieni un tie paši BKA dati.
Statistikā atsevišķi norādīti mizogīniski noziegumi - uzbrukumi, kuru motīvs ir naids pret sievietēm. Salīdzinājumā ar 2024. gadu to skaits 2025. gadā pieauga par 46,8% līdz 819 noziegumiem. 51,4% gadījumu tie bija apvainojumi, 12,6% gadījumu propagandas noziegumi un 11,4% gadījumu naida kurināšana.