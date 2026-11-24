Kāpēc mīļotā cilvēka smarža mums šķiet tik pievilcīga? Zinātnieki atklājuši pārsteidzošu likumsakarību
Vai jums patīk ieritināties mīļotā cilvēka džemperī, kad viņš nav līdzās, vai arī viņa dabiskā ķermeņa smarža šķiet pievilcīgāka par jebkurām smaržām? Izrādās, tam ir zinātnisks izskaidrojums. Nīderlandes pētnieki atklājuši, ka partnera ķermeņa smaržai var būt nozīmīga loma romantiskajās attiecībās, turklāt saistība ar seksuālo pievilcību ilgstošās attiecībās kļūst izteiktāka.
Radbūda Universitātes zinātnieki pētījuši, kā cilvēki uztver sava romantiskā partnera dabisko ķermeņa smaržu un kā tā saistīta ar emocionālo un seksuālo tuvību. Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "Archives of Sexual Behavior", piedalījās 206 cilvēki. Viņu uzdevums bija novērtēt dažādas sava partnera īpašības, tostarp ārējo izskatu, balsi, personību, pieskārienus un ķermeņa smaržu.
Savukārt 150 pētījuma dalībnieki piedalījās papildu eksperimentā, kurā viņiem lūdza pasmaržot partnera valkātu T kreklu un novērtēt, cik patīkama un intensīva ir tā smarža, kā arī to, vai tā rada drošības sajūtu, nomierina vai izraisa seksuālu uzbudinājumu.
Pētnieki konstatēja, ka cilvēki, kuriem partnera dabiskā ķermeņa smarža šķita patīkama, ziņoja arī par lielāku seksuālo tuvību attiecībās. Turklāt ilgstošās attiecībās saistība starp partnera ķermeņa smaržas patīkamību un seksuālo uzbudinājumu bija izteiktāka.
Viens no iespējamiem skaidrojumiem ir pozitīvās asociācijas, kas veidojas kopdzīves laikā. Apskāvieni, skūpsti, intīmi mirkļi un citas patīkamas kopā piedzīvotas emocijas pakāpeniski var saistīties arī ar mīļotā cilvēka smaržu. Tādējādi partnera smarža var kļūt ne tikai par fiziskas pievilcības avotu, bet arī radīt emocionālas drošības sajūtu.
Lai gan pētījums atklāj interesantu ožas nozīmi romantiskajās attiecībās, zinātnieki uzsver, ka partnera ķermeņa smarža nebūt nav svarīgākais laimīgu attiecību priekšnoteikums.
Vispārējā apmierinātībā ar attiecībām lielāka nozīme bija partnera personībai un ārējam izskatam, savukārt ķermeņa smaržas loma visizteiktāk izpaudās tieši seksuālās tuvības kontekstā.
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Pētnieki arī norāda, ka konstatētās sakarības vēl nepierāda cēloņsakarību. Proti, nav zināms, vai patīkama partnera smarža veicina ciešākas attiecības vai arī tieši emocionālā un fiziskā tuvība liek partnera smaržu uztvert kā patīkamāku.
Tomēr atklājums sniedz vēl vienu iespējamu skaidrojumu tam, kāpēc reizēm pat mīļotā cilvēka valkāts džemperis var radīt tik daudz patīkamu emociju.