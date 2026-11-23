Māte, iespējams, indējusi desmitgadīgo dēlu: slimnīca par aizdomām policijai ziņoja jau pirms gada, taču tā lietu nesāka
Pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārsta celtās trauksmes par iespējamu ļaunprātīgu bērna veselības pasliktināšanu, desmitgadus veca zēna mātei šovasar atņemtas aizgādnības vēsta, Latvijas Televīzijas raidījums "De facto". Lai gan puisēns regulāri nonāca arī Ogres rajona slimnīcā, tur pazīmes par ļaunprātīgu rīcību nekonstatēja.
Pašlaik zēns dzīvo ārzemēs pie sava tēva, un viņa veselības stāvoklis ir uzlabojies. "Bija diezgan liels šoks. Pēc tam jau, lasot to iesniegumu, ko bija uzrakstījis ārsts… Nu, kaut kas neiedomājams, līdz kādam līmenim tas ir," raidījumam "Aizliegtais paņēmiens" atzina zēna tēvs.
Lietas materiāli liecina, ka divu gadu laikā māte dēlam neatliekamo medicīnisko palīdzību izsaukusi vairāk nekā 20 reizes. Puisēnu nogādāja Ogres rajona slimnīcā vai BKUS ar sūdzībām par krampjiem un drudzi, taču stacionārā viņa stāvoklis lielākoties uzlabojās, tā arī neatklājot patieso cēloni.
Pirmās aizdomas BKUS ārstam radās jau pērn, kad zēns intensīvās terapijas nodaļā nonāca ar neskaidru komu un zemu cukura līmeni asinīs. Analīzes uzrādīja zemu C peptīda un augstu insulīna līmeni, kas ļāva secināt, ka insulīns ievadīts no ārpuses.
Slimnīca par aizdomīgajām analīzēm policijai ziņoja jau 2025. gada vasarā, taču toreiz kriminālprocess netika sākts. Valsts policijā skaidroja, ka pēc informācijas pārbaudes noziedzīga nodarījuma pazīmes netika konstatētas, bet lēmums par atteikumu sākt procesu netika pārsūdzēts.
Pagrieziena punkts pienāca šovasar, kad zēns atkal nonāca BKUS. Māte apgalvoja, ka dēls paslīdējis un sasitis galvu, taču izmeklējumā traumu nekonstatēja. Puisēnu stacionēja tieši tā paša ārsta dežūras laikā, kurš pieprasīja toksikoloģiskās analīzes.
"[Tās] uzrādīja benzodiazepīnu [miega līdzekļu] klātbūtni. [Māte] nomainīja savu stāstu par traumu uz nejaušu saindēšanos ar vecāsmammas miega zālēm," iesniegumā rakstīja ārsts. Pēc atkārtota slimnīcas un paša ārsta personīga iesnieguma jūlija vidū mātei bērnu atņēma, bet policijā sāka kriminālprocesu.
Ogres rajona slimnīcā, kur zēns ārstējās iepriekš, netika konstatētas pazīmes par ļaunprātīgu rīcību. Ogres novada pašvaldības sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja lūgs slimnīcu notikušo izvērtēt.
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