Histērija un halucinācijas: eiropiete Jekaterina šokē ar stāstu par savām dzemdībām Ķīnā
Ukraiņu blogere Jekaterina Puškina, kura jau desmit gadus dzīvo Ķīnā, otro reizi kļuvusi par māmiņu. Sievietei laulībā ar ķīnieti piedzimusi meitiņa. Dzemdības notika ar iepriekš plānota ķeizargrieziena palīdzību.
Pēc operācijas ukrainiete dalījās pieredzē par uzturēšanos Ķīnas dzemdību namā un atzina, ka operācijas laikā piedzīvojusi lielu stresu. Par savu pieredzi Jekaterina pastāstīja sava "Instagram" konta @pushkinapushkina īsajos stāstos.
Pēc blogeres teiktā, lēmums atkārtoti veikt ķeizargriezienu pieņemts tāpēc, ka arī viņas pirmais bērns nāca pasaulē ar šādas operācijas palīdzību.
Visas grūtniecības laikā ārsti rūpīgi uzraudzīja iepriekšējās operācijas rētas stāvokli. Mediķi uzsvēra, ka labāk nesagaidīt dzemdību kontrakciju sākšanos, jo tas varētu būt bīstami. Arī pati Jekaterina nebija plānojusi mēģināt dzemdēt dabiskā ceļā.
Lai gan šīs bija jau otrās dzemdības un sieviete uzticējās ārstiem, operācijas laikā viņa ļoti uztraucās. Pēc Jekaterinas teiktā, spriedze bijusi tik liela, ka viņa gandrīz zaudējusi kontroli pār emocijām un sākusi krist histērijā.
"Lai gan tā nebija pirmā reize un es ļoti uzticējos ārstiem, nespēju sevi savaldīt un sāku krist histērijā. Atceros, kā anesteziologs teica: "Iemidzināsim viņu, lai mazliet paguļ"," atminējās ukrainiete.
Jekaterina priecājās, ka mediķi nolēmuši viņu iemidzināt. Pirms tam viņa vēl paspēja pamanīt spoguli pie operāciju zāles lampas, kurā būtu varējusi vērot operācijas norisi. Tas viņas bailes tikai pastiprināja.
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Tomēr pēc anestēzijas sieviete piedzīvoja citas nepatīkamas sajūtas – blogerei sākās halucinācijas.
"Es biju sevi tik ļoti sabiedējusi ar visādām šausmām, turklāt vēl pamanīju pie lampas spoguli, kurā, kā man šķita, varētu redzēt operācijas gaitu. Taču, tiklīdz mani iemidzināja, sākās halucinācijas, un tas bija vēl biedējošāk. Kad pamodos, man šķita, ka atrodos pavisam citā pasaulē," pastāstīja Jekaterina.
Pēc ķeizargrieziena par mazuli rūpējās vīrs un divas auklītes
Kopumā operācija noritēja veiksmīgi. Pēc ķeizargrieziena Jekaterinai sešas stundas nebija atļauts celties no gultas, tāpēc sieviete palika palātā, lai atpūstos un atgūtos pēc operācijas.
Tikmēr par jaundzimušo meitiņu rūpējās blogeres vīrs un divas auklītes. Arī vīram uzreiz pēc operācijas ļāva ienākt pie Jekaterinas, lai viņš varētu apskatīt mazuli.
"Īsāk sakot, operācija noritēja veiksmīgi. Vienkārši manai psihei tas viss bija par daudz. Starp citu, vīru uzreiz ielaida pie manis, lai viņš varētu apskatīt mūsu meitiņu," piebilda ukrainiete.
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Jekaterinai un viņas vīram tagad ir divi bērni – jaundzimusī meitiņa un vecākais dēls Ilaška.