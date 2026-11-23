Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Rita un Katrīna
Sveicam Kates, Katrīnas, Ritas, Sebastianus, Vitas, Laurus, Veltas, Olitas, Katrīnes, Konrādus, Trīnes, Norbertus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Rita (5335) un Katrīna (5120).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Vita (3521), Lauris (3429), Velta (2540), Kate (2044) un Zigrīda (1019). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Zigrīds (6), Velda (15), Zigfrīda (18), Trīne (47), Konrāds (57), Virgīnija (86) un Kadrija (98).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 690 Olitas, 435 Katrīnes, 376 Sebastiani, 224 Norberti un 141 Ignats.