Taisnība ir tavā pusē… vismaz tā šķiet! Ko turpmākajam mēnesim sola Saule Strēlniekā? Astroloģes Ilanas Baņķes prognoze
Neticami, bet dažiem pietiek ar pāris minūtēm, lai izskaidrotu, kā tev vajadzētu dzīvot. Viņi zina, kāds darbs tev būtu atbilstošāks, ar ko satikties un ko noteikti nevajadzētu darīt. Turklāt padomus dod ar tādu pārliecību, ka gandrīz jau piekrīti, līdz saproti, ka nemaz tos neprasīji! Un tomēr - ir lietas, par kurām tev ir tikpat stingrs viedoklis. Bet ja nu uzzini ko tādu, kas liek to apšaubīt?
22. novembrī plkst. 9.23 pēc Latvijas laika Saule ir iegājusi Strēlnieka zīmē, kur atradīsies līdz 21. decembrim. Astroloģijā Strēlnieks saistīts ar brīvību, patiesības meklējumiem un redzesloka plašumu. Šis laiks izceļ vēlmi aizstāvēt savus uzskatus, bet vienlaikus rosina iepazīt arī to, kas līdz šim palicis ārpus uzmanības loka.
Un te Strēlnieka simbolikā atklājas interesanta pretruna. Zinātkāre mudina meklēt jaunas atbildes, taču pārliecība, ka īstā jau atrasta, pārējās iespējas neviļus palaiž garām.
Teorijā viss skaidrs. Bet dzīvē?
Strēlnieku pārvalda Jupiters - planēta, ko astroloģijā saista ar pasaules uzskatiem, ticību un vēlmi izprast dzīves lielos jautājumus. Tā simbolizē optimismu, izaugsmi un plašākas iespējas, taču vienlaikus arī tieksmi pārvērtēt to, cik labi izprotam situāciju.
Par to, kā pareizi rīkoties, spriest ir viegli, kamēr nav jāpieņem lēmums. Taču, nonākot līdzīgā situācijā, atklājas tik daudz neparedzētu apstākļu, ka agrākie padomi vairs nešķiet tik ģeniāli.
Un tad nākas atzīt kādu neērtu lietu — ne katram jautājumam ir viena pareizā atbilde. Tas, kas lieliski darbojas tavā dzīvē, citam ne vienmēr būs piemērots.
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Kad padoms pārvēršas par sprediķi
Ir viegli pasmaidīt par cilvēkiem, kuriem uz visu ir gatava atbilde. Taču arī tev noteikti gadās kādam ieteikt to, kas lieliski palīdzējis tavā dzīvē. Un nemanot draudzīgs padoms jau pārvēršas pārliecināšanā, ka citādi rīkoties nemaz nav iespējams.
Turpmākajā mēnesī Saule Strēlniekā rosina iepazīt atšķirīgus uzskatus un pārskatīt savējos. Pirms pieņem vai noraidi kādu padomu, ir vērts noskaidrot, kas no tā patiešām der tavai situācijai, nošķirot noderīgu ieteikumu no kāda cita stingras pārliecības.
Galu galā visiem nav jādzīvo pēc vienas receptes. Pat ja kāds savu uzskata par vienīgo pareizo!
Astroloģiskais fons
Gada laikā Saule šķērso visas 12 zodiaka zīmes, katrā uzturoties aptuveni mēnesi. Astroloģijā Saule simbolizē cilvēka gribu, identitāti un pašizpausmi, savukārt Strēlnieks saistīts ar ticību, pasaules uzskatu un patiesības meklējumiem. Saules atrašanās šajā zīmē īpaši izceļ personisko pārliecību un to, cik lielu nozīmi piešķiram saviem uzskatiem. Strēlnieks ir mutablā uguns zīme — uguns stihija raksturo aizrautību, bet mutablā kvalitāte simbolizē spēju mainīt skatījumu, iegūstot jaunu pieredzi. Kopīgais astroloģiskais fons iezīmē aktuālās tēmas, tomēr to personisko nozīmi un izpausmes nosaka katra individuālā dzimšanas karte.
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