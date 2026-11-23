Ar šo vienkāršo rīcību jūs varat sabojāt sava bērna dzīvi
Uzskati par bērnu audzināšanu un disciplīnu nemitīgi mainās, taču speciālisti arvien biežāk uzsver fizisku sodu nopietnās un ilgtermiņa sekas. Sitiens var uz brīdi apturēt bērna nevēlamo uzvedību, tomēr šādas rīcības sekas var būt daudz smagākas, nekā vecākiem šķiet.
Daudzi vecāki bērnībā paši ir saskārušies ar pēršanu, tāpēc patiesi tic, ka tā ir iedarbīgs veids, kā iemācīt bērnam uzvesties. Tomēr speciālisti ir vienisprātis: fiziski sodīt bērnus nedrīkst.
Pēc eksperta teiktā, sitiens var panākt, ka bērns uzreiz paklausa, taču paklausības pamatā ir bailes, nevis izpratne. Šādā situācijā bērns nemācās kontrolēt savu uzvedību, objektīvi novērtēt situāciju un uzņemties atbildību par izdarīto. Vēlāk viņš var iemācīties izvairīties no soda, tā arī nesaprotot, ko izdarījis nepareizi un kā vajadzēja rīkoties.
2026. gadā publicētā pētījumā secināts, ka ievērojama daļa Z paaudzes un mileniāļu vecāku joprojām izmanto fizisku spēku pret bērniem. Turklāt 15% aptaujāto uzskata, ka pēršana ir nepieciešama audzināšanas metode, raksta "New York Post".
Šādu rīcību nereti pamato ar pārliecību: ja vecākus bērnībā pēra un viņi izauguši par normāliem cilvēkiem, tātad tajā nav nekā slikta. Patiesībā šādas audzināšanas metodes bieži izraisa stress, vientulības sajūta un neziņa, kā citādi mainīt bērna uzvedību.
"Šie vecāki ne vienmēr izvēlas starp labu un sliktu audzināšanu. Stresa situācijā viņi izvēlas starp pazīstamām un nepazīstamām audzināšanas metodēm," skaidroja eksperts.
Pētījumi apliecina, ka fiziski sodi atstāj sekas arī pieaugušā vecumā. 2021. gada pētījumā konstatēts: bērni, kuri tika fiziski sodīti trīs gadu vecumā, piecu gadu vecumā biežāk izrādīja agresiju un destruktīvu uzvedību — bojāja mantas, uzbruka citiem un darīja pāri vienaudžiem.
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Pēc eksperta teiktā, fiziska ietekmēšana bērnam liek domāt, ka agresija ir pieņemams veids, kā tikt galā ar aizvainojumu, dusmām un konfliktiem. Šāds uzvedības modelis saglabājas arī pieaugušā vecumā: 2017. gada pētījumā konstatēts, ka cilvēki, kuri bērnībā piedzīvojuši pēršanu, vēlāk biežāk izturas vardarbīgi pret saviem partneriem.
Fiziski sodi ne tikai rada uzvedības problēmas, bet arī kavē bērna emocionālo attīstību un apgrūtina attiecību veidošanu ar citiem. Kā norāda eksperts, tie traucē veidoties drošai piesaistei, kas nepieciešama ciešu un noturīgu attiecību veidošanai.
Vecākiem bērna acīs jābūt drošības, siltuma un aizsardzības avotam. Ja tuvākais cilvēks rada sāpes un bailes, bērnam var būt grūti viņam uzticēties pat mīlošā ģimenē. 2020. gada pētījumā norādīts, ka fiziska spēka pielietošana grauj šo saikni, tāpēc pētnieki aicina izmantot tikai nevardarbīgas audzināšanas metodes.
2021. gadā publicēts zinātnisko pētījumu pārskats apstiprināja, ka fiziski sodi ilgtermiņā tikai saasina uzvedības grūtības. Šāda sakarība novērota arī ģimenēs, kurās vecāki fiziskus sodus apvieno ar pozitīvām audzināšanas metodēm.
Speciālisti uzsver: drošu pēršanas veidu nav, pat ja sitieni neatstāj pēdas uz ķermeņa. "Ja par soda līdzekli kļūst sāpju nodarīšana, var zust patiesais audzināšanas mērķis," norādīja eksperts.
Pasaules Veselības organizācija ieņem nepārprotamu nostāju pret bērnu fizisku sodīšanu. Vismaz 69 valstis jau ar likumu aizliegušas jebkādu šādu sodu piemērošanu.
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Sabiedrības attieksme pret šo problēmu pamazām mainās. Arvien vairāk vecāku pievērš uzmanību bērnu psiholoģiskajai labklājībai un domā par to, kādus dzīves scenārijus viņi bērnos veido jau šodien.
"Arvien vairāk vecāku sev jautā, ko bērns no šādas rīcības iemācīsies ilgtermiņā, nevis domā tikai par to, vai tā panāca, ka bērns tūlīt apklusa," rezumēja eksperts.