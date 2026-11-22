“Es redzēju, ka ir slikti.” Mamma Guna pieņēma radikālu lēmumu par savu dēlu Gintu
“Tas ir labākais, ko mēs saviem bērniem varējām dot!” Tā par mājmācības pieredzi sacīja Ģimeņu skolu apvienības pārstāve un četru bērnu mamma Guna Kise no Rēzeknes. Viņa intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par mājmācības ieguvumiem un izaicinājumiem.
Gunas un viņas vīra Alda Kišu vecākais dēls Gints (13 gadi) patlaban mācās tālmācībā 8.klasē, meita Aiva (9) mācās mājmācībā 4.klasē un dēls Stefans (gandrīz 7) mācās 1.klasē. Savukārt pastarītim Matejam ir 1 gads.
Kāpēc ģimene pievērsās mājmācībai? Atbildot uz šo jautājumu, Guna atminējās vecākā dēla skolas gaitu sākumu: “Mūsu vecākajam puikam skolā bija slikti, kad blakus notika konflikti. Viņam konfliktu vide, kur ir skaļi, kur citreiz skolotāja nesavalda savas emocijas un kur citi bērni savā starpā risina konfliktus, nebija piemērota.
Mūsu puika nebija iesaistīts lielos konfliktos un bulingā, bet viņš bija tam blakus. Viņam tāda vide bija toksiska un nepanesama. Viņam tur bija slikti.”
Radošai mūziķu ģimenei nederēja skolas režīms
“Mēs esam radoša mūziķu ģimene. Mēs daudz braukājam uz koncertiem. Mums ir brīvs režīms. Vecākais dēls ir 20 konkursu laureāts. Viņš jau agri spēlēja klavieres. Skolā atradās instruments, viņš muzicēja.
Katru rītu mūsu kavēšana, skriešana un režīms, kurš mums kā radošais ģimenei nederēja, bija nepanesams. Katru rītu es viņu stūmu iekšā [skolā] un zināju, ka viņam tur ir slikti. Mēs viņu neredzējām. Pēc skolas bija pulciņi, mūzikas skola un mājas darbi. Es sapratu, ka reāli bērnu neredzu! Es neredzu, kā viņš aug, ko domā un ko grib. Es redzu tikai to, ka ir slikti, grūti. Tas nav normāli!”