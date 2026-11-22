Psihologs: cilvēki, kuri dzimuši no 1960. līdz 1970. gadam, ir pēdējā laimīgā paaudze
Cilvēki, kuri dzimuši no 1960. līdz 1970. gadam, pieder pie pēdējās paaudzes, kuras bērnība aizritēja salīdzinoši lielā brīvībā un patstāvībā, gandrīz pilnībā bez digitālajām tehnoloģijām.
Šāda pieredze veicināja neatkarības, pašpārliecinātības un emocionālās noturības attīstību. Par to raksta izdevums "OkDiario", atsaucoties uz psihologa Pītera Greja pētījumu.
Raksta autori norāda, ka cilvēkiem ir raksturīgi idealizēt savu bērnību. Atmiņā bieži vien spilgtāk saglabājas patīkamie piedzīvojumi, savukārt negatīvā pieredze ar laiku atkāpjas otrajā plānā. Tāpēc ne visiem bērnība patiesībā bijusi tik bezrūpīga, kāda tā šķiet pēc vairākiem gadu desmitiem.
Pēc Pītera Greja teiktā, viena no būtiskākajām šīs paaudzes bērnības iezīmēm bija iespēja daudz laika pavadīt bez pieaugušo uzraudzības. Bērni patstāvīgi rotaļājās ārā, iepazina apkārtējo pasauli, pavadīja laiku kopā ar vienaudžiem un mācījās paši risināt savstarpējos konfliktus.
"Šai pieredzei bija izšķiroša nozīme tādu īpašību attīstībā kā patstāvība, pašpārliecinātība un spēja tikt galā ar vilšanos un grūtībām," skaidro pētnieks.
Vēl viena būtiska atšķirība bija tā, ka bērniem nebija nepārtraukti pieejamas izklaides iespējas. Kad kļuva garlaicīgi, viņi paši izdomāja spēles, būvēja slēptuves un sacerēja dažādus stāstus. Ekspertu ieskatā tas veicināja radošuma, pacietības un spējas iztikt bez pastāvīgiem ārējiem stimuliem attīstību.
Nozīmīga loma bija arī ikdienas pienākumiem - palīdzēšanai vecākiem mājas darbos, jaunāko bērnu pieskatīšanai un dažādu uzticēto uzdevumu veikšanai. Tā bērni pamazām apguva atbildības sajūtu un izpratni par to, kā viņu pašu lēmumi ietekmē apkārtējo pasauli.
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Turklāt domstarpības ar vienaudžiem bērniem bieži nācās atrisināt pašiem - mācīties vienoties, lūgt piedošanu un sadzīvot citam ar citu. Psihologi uzskata, ka šāda pieredze palīdzēja attīstīt emocionālo noturību.
Vienlaikus raksta autori uzsver, ka tas nenozīmē, ka šīs paaudzes pārstāvjiem bijusi ideāla bērnība. Arī viņi saskārās ar nabadzību, problēmām ģimenē un dažādām citām grūtībām.