Obligāti nepieciešama lieta katrās mājās. Bez tās nevarēs izdzīvot krīzes situācijā
Gatavojoties iespējamām krīzes situācijām, ir svarīgi saprast, ka nevajag pilnībā paļauties uz valsts palīdzību un arī pašiem jāparūpējas par savu drošību. Ar šādu vēstījumu intervijā portālam Jauns.lv dalījās brīvprātīgo organizācijas "Sievietes aizsardzībai SKUDRAS" valdes locekle Gundega Grīnberga un “Skudru” Dienvidkurzemes novada kopienas vadītāja Zane Valdmane. Viņas arī minēja vairākas lietas, kurām jābūt katrā mājoklī.
Gundega sacīja: “Mūsu vēstījums ir, ka mēs paši esam atbildīgi katrs par sevi. Lielas krīzes gadījumā nevajadzētu gaidīt palīdzību no valsts, kurai tajā brīdī būs daudz svarīgāki uzdevumi. Katram jāspēj parūpēties par savu drošību.”
Zane papildināja, ka tieši tāpēc ir daudz informācijas par 72 stundu krīzes somu un tās sagatavošanu. “Ir izrēķināts laiks, kurā tev jāparūpējas pašam par sevi, saviem ģimenes locekļiem.”
Desmit griķu paciņas neglābs ģimeni 72 stundas
Runājot par lietām, ko vajadzētu sarūpēt, lai varētu iztikt lielas krīzes pirmajās dienās, un to, vai katrai ģimenei nepieciešams mājās turēt desmit griķu iepakojumus, Gundega teica: “Katram būs pilnīgi kaut kas cits, kas stāvēs mājās. Tas ir atkarīgs no katra paša iespējām un ieradumiem.
Arī 72 stundu krīzes somas saturs katram būs atšķirīgs, atbilstošs katra individuālajām vajadzībām un iespējām. Nav viena noteikta saraksta ar lietām, kas katram būtu jātur mājās.”