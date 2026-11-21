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Cita pasaule
Šodien 06:22
Šis akmens var kļūt par tavu veiksmes atslēgu 2027. gadā - noskaidro to pēc sava dzimšanas datuma
Tuvojoties 2027. gadam, daudzi cilvēki aizdomājas par pārmaiņām, jaunām iespējām un veidiem, kā piesaistīt veiksmi savai dzīvei. Dažādās garīgajās tradīcijās šim nolūkam izmanto dabiskos akmeņus, kuriem piedēvē spēju pasargāt no negatīvās enerģijas, palīdzēt saglabāt emocionālo līdzsvaru un stiprināt pašapziņu.
Kā raksta amerikāņu izdevums "Parade", numeroloģijā 2027. gads tiek saistīts ar skaitli 11, kas simbolizē intuīciju, garīgo atmodu un paaugstinātu jutīgumu. Tiek uzskatīts, ka šajā periodā īpaši svarīga būs iekšējā harmonija, savukārt pareizi izvēlēts akmens var kļūt par simbolisku aizsardzības talismanu.
Kā noteikt savu aizsardzības akmeni pēc dzimšanas datuma?
Lai noskaidrotu, kurš talismans tev ir vispiemērotākais, jāzina tikai sava dzimšanas diena. Šajā numeroloģijas sistēmā dzimšanas mēnesis un gads netiek ņemti vērā. Katrai dzimšanas datumu grupai atbilst noteikts minerāls, kuram tradicionāli piedēvē īpašas simboliskas īpašības.