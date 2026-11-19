Tuvojas īpašs superpilnmēness: trim zodiaka zīmēm dzīve var apgriezties kājām gaisā
Astrologi prognozē, ka gaidāmais superpilnmēness liks pieņemt ilgi atliktus lēmumus, izgaismos noklusētas problēmas un pavērs durvis negaidītām iespējām. Pilnmēness maksimums Latvijā būs 24. novembrī plkst. 16:53, taču iespaidīgo Mēnesi varēs vērot arī tuvākajās naktīs, ja vien laikapstākļi būs labvēlīgi.
Novembra izskaņa trīs zodiaka zīmēm var kļūt par īstu dzīves pagrieziena punktu. 24. novembrī debesīs būs vērojams tā dēvētais Bebru pilnmēness. Šogad tas būs īpašs - otrais superpilnmēness 2026. gadā. Šādi dēvē parādību, kad pilnmēness laikā Mēness atrodas salīdzinoši tuvu Zemei, tāpēc debesīs var izskatīties nedaudz lielāks un spožāks nekā parasti.
Balstoties uz astroloģijas portāla "Cafe Astrology", kā arī izdevuma "Farmers' Almanac" un astronomijas vietnes "Time and Date" informāciju, esam sagatavojuši ieteikumus, ko ņemt vērā novembra pilnmēnesī. Tradicionāli tas tiek dēvēts par Bebru pilnmēnesi. Šis nosaukums saistīts ar Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju tradīcijām - novembris ir laiks, kad bebri aktīvi gatavojas ziemai, nostiprina savas mītnes un dambjus. Šo pilnmēnesi mēdz dēvēt arī par Sala vai Sēru Mēnesi. Tomēr astrologu uzmanību šoreiz piesaista ne tikai iespaidīgā dabas parādība, bet arī tai piedēvētā simboliskā nozīme.
Pilnmēness var sagādāt negaidītus pavērsienus
24. novembra pilnmēness atradīsies Dvīņu zīmē, bet Saule - Strēlnieka zīmē. Astroloģijā šāds pretstats simbolizē atšķirīgus skatījumus uz dzīvi. Dvīņi tiek saistīti ar komunikāciju, zinātkāri, informāciju un ikdienas izvēlēm, savukārt Strēlnieks - ar lieliem mērķiem, nākotnes plāniem un jaunu iespēju meklējumiem.
Astrologi uzskata, ka šī kombinācija var pamudināt cilvēkus pārskatīt līdzšinējās izvēles un beidzot sev godīgi atbildēt uz jautājumu - ko es patiesībā vēlos?
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Papildu spriedzi šim laikam astroloģiskajās interpretācijās piešķir Mēness mijiedarbība ar Urānu un Marsu. Urāns simbolizē pēkšņas pārmaiņas, negaidītas ziņas un vēlmi pēc brīvības, savukārt Marss - drosmi, rīcību, bet reizēm arī impulsivitāti un konfliktus.
Tāpēc novembra beigās var pastiprināties vēlme atbrīvoties no veciem ieradumiem, mainīt attiecības vai beidzot pateikt skaļi to, kas ilgi turēts sevī. Tomēr astrologi iesaka nesteigties ar pārsteidzīgiem lēmumiem. Tas, kas emociju uzplūdā šķiet vienīgā pareizā izeja, jau pēc dažām dienām var izskatīties pavisam citādi.
Īpaši spēcīgi šī pilnmēness ietekme tiek prognozēta trim zodiaka zīmēm.
Piezīme. Horoskopiem ir izklaidējošs raksturs, un astroloģiskās prognozes nav zinātniski pierādītas.