"Esmu gatavs cīnīties par Latviju!" 14 gadu vecais Teodors atklāj, ko viņam nozīmē dzimtene
Patriotisms nav tikai skaisti vārdi un karogs valsts svētkos - to lieliski apliecina 14 gadu vecais Teodors, kurš ir iestājies Jaunsardzē un jau tagad ir gatavs iestāties par savu dzimteni. Viņa stāsts atgādina, ka Latvijas nākotne aug tepat, mums līdzās.
Patriotisms nav tikai karogs mastā pie mājas 18. novembrī vai valsts himnas dziedāšana svētkos. Tas nav tikai tas mazais karoga simboliņš pie jakas novembrī, un arī ne laba atzīme vēstures stundā. Tā ir interese par savu zemi, vēlme to izzināt, rūpes par līdzcilvēkiem un gatavība vajadzības gadījumā savu valsti arī aizstāvēt, kas mūsdienu kontekstā ieņem arvien nozīmīgāku lomu. Īpaši svarīgi šīs vērtības nodot bērniem jau no mazotnes, jo viņi, galu galā, ir tie latvieši, kas veidos mūsu zemi un nākotni arī tad, kad mūsu, vecāku, vairs nebūs.
Viens no veidiem, kā jauniešiem izprast valsts aizsardzības nozīmi un vienlaikus apgūt dzīvē noderīgas prasmes, ir Jaunsardze. 14 gadu vecais Teodors Tīss tajā iestājās pats pēc savas iniciatīvas, jo jau bērnībā viņu interesēja militārā joma un tehnika. Šodien viņš ar prieku dodas uz nodarbībām, piedalās pārgājienos un nometnēs, apgūst pirmās palīdzības sniegšanu un orientēšanos dabā. Taču visvairāk viņa stāstā uzrunā tas, kā viņš pats saprot patriotismu un ko viņam nozīmē Latvija.
Kā tu izdomāji pieteikties Jaunsardzē? Vai tā bija tava paša izvēle, vai kāds tevi pamudināja?
Teodors: Es pats izvēlējos iestāties Jaunsardzē, jo mani interesēja militārās lietas un tehnika. Covid laikā skatījāmies video, kurā bija jaunsargs. Viņš pastāstīja, ka Jaunsardzē var pieteikties no desmit gadu vecuma, tad es palūdzu vecākiem atļauju pievienoties.
Atceries savu pirmo Jaunsardzes nodarbību? Kādas bija sajūtas? Vai bija kaut kas tāds, kas tevi pārsteidza vai pat nobiedēja?
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Teodors: Pirmo nodarbību vairs īpaši labi neatceros, bet atceros, ka nebiju ne pārsteigts, ne nobijies. Biju ļoti priecīgs, ka beidzot esmu ticis uz pirmo nodarbību un sācis iet Jaunsardzē.
Vai Jaunsardzes nodarbības nav fiziski grūtas? Kā tiec galā ar pārgājieniem un citām aktivitātēm?
Man Jaunsardzē fiziskās aktivitātes nav grūtas. Arī pārgājienus varu izturēt.
Jaunsargu svinīgā solījuma došanas ceremonija
Jaunsargu svinīgā solījuma došanas ceremonija pie Oskara Kalpaka pieminekļa.
Jaunas prasmes, draugi un piedzīvojumi
Jaunsardze nav tikai militāras ievirzes nodarbības. Tā ir arī iespēja iemācīties lietas, kas noderēs ikdienā, doties piedzīvojumos, iepazīt jaunus cilvēkus un pārbaudīt savas spējas. Teodora stāstītais to labi apliecina – viņš jau ir apguvis vairākas praktiskas prasmes, kuras noderēs ne tikai Jaunsardzes aktivitātēs, bet arī parastā brīvdienu izbraucienā pie dabas.
Ko par tavu aizraušanos saka draugi un klasesbiedri?
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Teodors: Divi mani draugi jau iet kopā ar mani Jaunsardzē, vienā grupā. Par pārējiem draugiem īsti nezinu, jo viņi nav īpaši interesējušies.
Ko tu esi iemācījies tādu, kas var noderēt arī ikdienā, ne tikai Jaunsardzē?
Esmu iemācījies sniegt pirmo palīdzību, izmantot kompasu un orientēties dabā. Esmu arī apguvis dažādus ugunskura veidus, kas var noderēt kempingos vai citur dabā.
Kas no visa, ko esi darījis Jaunsardzē, visspilgtāk palicis atmiņā?
Man visspilgtāk atmiņā palikusi nometne šīs vasaras sākumā. Tā bija salīdzinoši grūta, bet ļoti interesanta un forša. Vēl atmiņā palikusi nesenā ekskursija, kurā apmeklējām bunkuru. Tur bija ļoti interesanti, un pēc tam devāmies uz zoodārzu.
Vai tu jau zini, ko vēlies darīt nākotnē? Vai apsver iespēju savu dzīvi saistīt ar militāro jomu?
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Es vēl īsti nezinu, ko vēlos darīt nākotnē, jo manas domas bieži mainās. Sākumā domāju, ka savu nākotni saistīšu ar militāro jomu, bet pēc tam sāku apsvērt arī citas iespējas. Pagaidām vēl neesmu izlēmis.
Ko tavi vecāki saka par to, ka esi izvēlējies Jaunsardzi? Vai viņi par tevi neuztraucas?
Mani vecāki atbalsta manu izvēli iet Jaunsardzē. Viņi neuztraucas, kad dodos pārgājienos, palieku pa nakti mežā vai braucu ekskursijās ar Jaunsardzi, jo zina, ka esmu drošās rokās.
Arī Teodora mamma Egija priecājas par dēla izvēli un uzskata, ka dalība Jaunsardzē ir vērtīgs ieguldījums viņa personības attīstībā: “Es ļoti lepojos, ka mans dēls ir izvēlējies apmeklēt Jaunsardzi. Manuprāt, šādas nodarbības ir milzīgs ieguvums jaunieša rakstura un personības attīstībā. Īpaši vērtīgi ir pārgājieni mežā un citas praktiskās aktivitātes. Tās palīdz pusaudzim kļūt patstāvīgākam, atbildīgākam un sagatavoties pieaugušo dzīvei.”
Runājot par patriotismu, Teodora atbildēs nav sarežģītu definīciju vai skaļu frāžu. Viņa izpratnē mīlestība pret valsti ir pavisam konkrēta – tā ir piederība vietai, kur dzīvo viņa ģimene, kur ir viņa mājas un kur viņš jūtas droši.
Ko tev nozīmē Latvija? Kas, tavuprāt, ir patriotisms?
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Teodors: Latvija man nozīmē mājas, ģimeni un drošību. Es esmu gatavs cīnīties par Latviju, ja tas būtu nepieciešams. Es vēlētos atbalstīt savu valsti jebkurā situācijā un palīdzēt ar visu, ko spēju. Man patriotisms nozīmē piedalīties valsts svētkos un būt uzticīgam savai valstij. Tas nenozīmē izlikt karodziņu tikai 18. novembrī vai citos valsts svētkos – to var darīt arī visa gada garumā. Svarīgi ir mīlēt savu valsti visu laiku.
Ko tu gribētu pateikt saviem vienaudžiem, kuri domā par iestāšanos Jaunsardzē, bet vēl šaubās?
Teodors: Es noteikti ieteiktu pievienoties Jaunsardzei, jo tur ir ļoti interesanti. Var iegūt jaunus draugus, iemācīties daudz jauna un piedalīties dažādos pasākumos. Turklāt pasākumos visu nepieciešamo nodrošina, un nekas nav jāmaksā.
Teodora stāsts atgādina, ka patriotisms nav tikai tas, ko sakām par savu valsti, bet arī tas, ko ikdienā darām. Varbūt vienam tā ir vēlme apgūt pirmo palīdzību, citam – palīdzēt līdzcilvēkiem, bet vēl kādam – kļūt zinošākam un sagatavotākam, lai vajadzības gadījumā spētu parūpēties gan par sevi, gan citiem. Un tas viss sākas ar interesi un vēlmi iesaistīties.
Kas ir Jaunsardze, un kā tai pievienoties?
Jaunsardze ir lielākā Latvijas bērnu un jauniešu brīvprātīgā kustība valsts aizsardzības jomā. Tās mērķis ir ne tikai iepazīstināt jauniešus ar militāro jomu, bet arī attīstīt patriotismu, pilsonisko apziņu, atbildību, disciplīnu, sadarbības prasmes un fizisko sagatavotību.
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Jaunsardzes nodarbībās bērni un jaunieši apgūst dažādas praktiskas un dzīvē noderīgas prasmes – pirmās palīdzības sniegšanu, orientēšanos apvidū, darbošanos ar karti un kompasu, kā arī zināšanas par valsts aizsardzību. Notiek pārgājieni, nometnes, ekskursijas, sporta un dažādi izglītojoši pasākumi.
Kas var kļūt par jaunsargu?
- Jaunsardzē var iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam.
- Dalība ir brīvprātīga un bez maksas.
- Nepilngadīgajiem nepieciešama vecāku vai aizbildņu rakstiska piekrišana.
- Jaunietim jāprot Latvijas valsts valoda.
- Jaunsardzē uzņem, noslēdzot dalības līgumu un iesniedzot nepieciešamos dokumentus.
Kā pieteikties?
Lai pievienotos Jaunsardzei, vispirms jāatrod savam dzīvesvietas reģionam tuvākais jaunsargu instruktors. Viņš pastāstīs par nodarbībām, pieejamajām grupām un pieteikšanās kārtību. Pēc tam jāiesniedz Jaunsardzes centra noteiktā iesnieguma anketa. Nepilngadīga jaunieša dalībai nepieciešams arī likumiskā pārstāvja parakstīts līgums.
Plašāka informācija par Jaunsardzi, pieteikšanos un tuvākajām nodarbību vietām pieejama Jaunsardzes centra mājaslapā.
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Jaunsardzes devīze ir “Augsim Latvijai!”. Un, kā pierāda Teodora stāsts, mīlestību pret savu valsti, atbildību un vēlmi būt noderīgam var sākt audzināt jau pavisam jaunā vecumā.