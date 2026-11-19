Pēteris Vasks: “Mīlestība ir vislielākais spēks”
Pasaulē pazīstamais latviešu komponists Pēteris Vasks savos 80 gados joprojām tic, ka mūzika spēj padarīt cilvēkus labākus un ka pat visdziļākajai tumsai reiz pienāk gals. Viņa skaņdarbos savijas sāpes par pasaulē notiekošo, mīlestība pret Latviju un pārliecība, ka labais ir stiprāks par ļauno.
Lai gan komponista darbi skan daudzviet pasaulē, viņš joprojām sevi sauc par vienkāršu latviešu puisi, kuram svarīgākais ir palikt uzticīgam savai pārliecībai.
Pēterim Vaskam mūzika nekad nav bijusi tikai skaistu skaņu radīšana. Viņš uzskata, ka mākslai jāspēj aizkustināt cilvēka dvēseli, likt domāt un sajust to, ko reizēm nav iespējams izteikt vārdos. “Esmu naivs, bet gribu ticēt, ka ikkatrs skaņdarbs, dzejolis, glezna, kas sludina mīlestības un gara spēku, mazina daļā cilvēku mītošos tumsas spēkus,” saka komponists.
Šī pārliecība viņam kļuvusi īpaši svarīga laikā, kad pasaulē notiek karš un tik daudz ciešanu. Pēteris Vaska neslēpj, cik ļoti viņam sāp sirds par Ukrainā notiekošo. Nesen viņš tikās ar Kijivas Modernā baleta māksliniekiem, kuri savās izrādēs izmanto viņa mūziku. Klausoties viņu stāstos par dzīvi kara apstākļos, komponistam bijis grūti aptvert, kā cilvēki spēj pierast pie nemitīgiem draudiem. Pat bērni jau iemācījušies pēc skaņām atšķirt, vai raķetes lidos pāri vai būs jāmeklē patvērums. Tomēr arī šādos apstākļos cilvēki turpina radīt mākslu, dejot un muzicēt.
“Tumsa nav bezgalīga, pat pēc visdziļākās nāk jauns rīts,” teic komonists, kurš tic, ka mīlestība ir vislielākais spēks. Šo vēstījumu viņš cenšas ielikt arī savos skaņdarbos, cerot, ka vismaz kādam klausītājam tie palīdzēs ieraudzīt pasauli gaišāku.
Izpratni par cilvēka garīgo spēku Pēteris Vasks lielā mērā mantojis no tēva, baptistu mācītāja, kurš ar saviem sprediķiem cilvēkiem deva cerību un mierinājumu. Tēvs viņam iemācījis, ka svarīgi ir ne tikai skaisti runāt, bet arī rūpēties par citiem. Komponists atzīst, ka savā ziņā turpina tēva iesākto, tikai vārdu vietā izmanto mūziku. “Es caur skaņām gribu pateikt to pašu, ko tēvs, kalpojot baznīcā.”
Lai gan Pētera Vaska mūziku atskaņo pasaules koncertzālēs un izmanto baleta iestudējumos, slavas dēļ viņš nejūtas pārāks par citiem.
Interviju ar Pēteri Vasku lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā.