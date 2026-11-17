Dzīvo kopā, bet naudasmaks katram savs. Ko atsevišķi budžeti liecina par pāra attiecībām?
Viens kopīgs ģimenes budžets vai katram sava nauda? Daudzi pāri izvēlas saglabāt finansiālo neatkarību arī laulībā. Taču vai atsevišķi bankas konti palīdz izvairīties no strīdiem vai, gluži pretēji, var attālināt laulātos vienu no otra?
Viņš maksā par dzīvokli un automašīnu, viņa - par pārtiku un bērnu vajadzībām. Katram ir savs bankas konts, savi ienākumi un tēriņi. Nevienam nav jāatskaitās par jaunu apģērbu, vakariņām ar draugiem vai spontānu pirkumu. No malas šāda kārtība var šķist ideāla - nekādu strīdu par naudu, nekādas kontroles un pilnīga brīvība.
Tomēr psihologi norāda, ka aiz šāda modeļa dažkārt slēpjas arī problēmas. Piemēram, vai ir godīgi, ja viens partneris pelna divreiz vairāk, bet ikdienas izdevumus abi sedz vienādās daļās? Un kas notiek, ja viens zaudē darbu vai dodas bērna kopšanas atvaļinājumā?
Zinātnieki atklājuši: kopīga nauda var stiprināt laulību
Izdevumā Psychology Today psiholoģijas profesors Gerijs Levandovskis analizē pētījumu, kurā piedalījušies vairāk nekā 38 000 cilvēku. Tā rezultāti liecina, ka pāri, kuri apvieno savus finanšu līdzekļus, vidēji ir apmierinātāki ar attiecībām un retāk šķiras nekā tie, kuri naudu tur atsevišķi.
Pētnieki secinājuši, ka kopīgs budžets palīdz partneriem vairāk justies kā vienai komandai. Īpaši nozīmīgi tas ir ģimenēs ar zemākiem ienākumiem.
Līdzīgus rezultātus sniedz arī 2023. gadā prestižajā zinātniskajā žurnālā Journal of Consumer Research publicēts eksperiments. Divu gadu laikā pētnieki novēroja pārus, kuri bija apvienojuši naudu, un tos, kuri finanses turēja atsevišķi. Pāriem ar kopīgu kontu attiecību kvalitāti izdevās saglabāt labāk. Tomēr zinātnieki neapgalvo, ka atsevišķi konti automātiski kaitē laulībai. Daudz kas atkarīgs no partneru savstarpējās uzticēšanās un vienošanās par izdevumiem.
Latvijas psiholoģe: strīdi par naudu patiesībā ir par kaut ko citu
Latvijas Radio raidījumā "Ģimenes studija" psiholoģe Inese Elsiņa skaidro, ka strīdi par naudu bieži vien patiesībā ir strīdi par drošību, brīvību un savstarpējo uzticēšanos. Vienam partnerim nauda nozīmē stabilitāti un uzkrājumus, bet otram - iespēju baudīt dzīvi. Ja šīs atšķirības netiek izrunātas, rodas konflikti.
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Psiholoģe arī uzsver, ka laulībā cilvēkam nav jāzaudē sava individualitāte. Katram var būt personiskā nauda, par kuras izlietošanu nav jāatskaitās, ja vien tas neapdraud ģimenes kopējo budžetu.
Svarīgākais nav kopīgs vai atsevišķs maks
Arī žurnāla "Jauns OK" intervijā par veselīgām attiecībām ar finansēm Inga Bolukemini uzsver, ka pāra finansiālo saskaņu nevar vērtēt tikai pēc tā, vai abiem ir viens vai divi bankas konti. "Nauda ir kā spogulis tam, kā mēs sadarbojamies un uzticamies viens otram," viņa skaidro.
Viņasprāt, daudz būtiskāk ir saprast, vai partneriem ir kopīgi finanšu mērķi, vai viņi zina ģimenes izdevumus un vai abi uzskata savu ieguldījumu par taisnīgu. Bolukemini norāda, ka labi var darboties gan kopīgs, gan kombinēts budžeta modelis. Pēdējā gadījumā pāris izmanto kopīgu kontu ģimenes vajadzībām, bet katrs saglabā arī personiskos līdzekļus.
Speciāliste uzsver arī sievietes finansiālās neatkarības nozīmi. Personiski ienākumi un uzkrājumi dod iespēju pieņemt patstāvīgus lēmumus, nevis būt pilnībā atkarīgai no partnera. Tas ir svarīgs aspekts arī veiksmīgās un stabilās laulībās - neatkarība ne vienmēr nozīmē vēlmi attālināties. Tā var palīdzēt cilvēkam justies drošāk.
Kad atsevišķs budžets kļūst par problēmu?
Atsevišķas finanses var būt ērts risinājums, ja abi partneri strādā un viņiem ir līdzīgi ienākumi. Taču sarežģījumi var rasties, ja viens pelna ievērojami vairāk vai uzņemas lielāko daļu rūpju par bērniem.
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Piemēram, ja vīrs pelna 3000 eiro, bet sieva 1200 eiro, vienāda summa kopīgajiem izdevumiem ne vienmēr nozīmē godīgu sadalījumu. Vienam pēc maksājumiem var palikt ievērojami vairāk naudas nekā otram.
Arī Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" psihoterapeits Māris Siliņš uzsvēris, ka lielākiem ienākumiem nevajadzētu automātiski nozīmēt lielāku varu ģimenē. Jāņem vērā arī partnera ieguldījums bērnu audzināšanā un mājsaimniecībā.
Kāds tad ir labākais risinājums?
Speciālisti iesaka apsvērt kombinētu budžetu - kopīgu kontu mājoklim, pārtikai, bērnu vajadzībām un uzkrājumiem, vienlaikus katram saglabājot arī savu naudu personiskajiem tēriņiem. Šāds modelis ļauj apvienot finansiālo neatkarību ar kopīgu atbildību. Svarīgi arī regulāri pārrunāt izdevumus un pielāgot vienošanos, ja mainās ienākumi vai ģimenes apstākļi.
Galu galā psihologi ir vienisprātis - laulības kvalitāti nenosaka bankas kontu skaits. Daudz svarīgāk ir tas, vai abi partneri jūtas droši, cienīti un vienlīdzīgi. Jo arī tad, ja katram ir savs maks, ģimenei joprojām jābūt vienai komandai.