Dzīvesstils
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Šodien 21:33
Šonedēļ populārākie vārdi - Aleksandrs un Elizabete
Sveicam Elizabetes, Aleksandrus, Andas, Uģus, Aldus, Hugo, Andus, Betijas, Zeltītes, Glorijas, Doloresas, Alfonus, Vigo un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aleksandrs (28159).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Elizabete (5255), Aldis (3855), Andis (3431), Anda (2572), Uģis (2039) un Hugo (1168). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Brīve (2), Aldris (6), Banga (15), Uga (21), Doloresa (35), Andīna (40), Līze (44) un Liza (80).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 388 Betijas, 318 Zeltītes, 178 Glorijas, 152 Alfoni un 141 Vigo.