Cita pasaule
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Piektdiena, 13. datums, ir klāt! Kāpēc šī diena biedē miljoniem cilvēku un kā izvairīties no nelaimes?
Melns kaķis, saplēsts spogulis vai nejauši izbērts sāls – māņticīgie šādās zīmēs saskata brīdinājumu par nepatikšanām, kas gaidāmas piektdienā, 13. datumā. Taču ir arī mazāk zināmi ticējumi un savdabīgi rituāli, kas it kā palīdz atvairīt nelaimi. Kāpēc šī diena ieguvusi tik nelāgu slavu?
Šis gads ir īpaši bagāts ar tā dēvētajām melnajām piektdienām – 13. datums piektdienā iekrīt veselas trīs reizes, tostarp šodien, 13. novembrī, savukārt 2025., 2027. un 2028. gadā melnā piektdiena kalendārā ir tikai vienu reizi.
Piektdiena, 13. datums, jau gadsimtiem apvīta ar nostāstiem, aizspriedumiem un biedējošām sakritībām. Vieni šajā dienā izvairās no svarīgu lēmumu pieņemšanas, citi atsakās doties ceļojumā, bet vēl kāds uzmanīgi vēro, vai ceļu nepārskries melns kaķis.
Tomēr ne visur pasaulē 13. datums tiek uzskatīts par nelaimīgu. Dažās valstīs daudz lielākas bailes izraisa otrdiena, 13. datums, savukārt citviet cilvēki piesargās no pavisam citiem skaitļiem.