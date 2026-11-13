Kur strādāt, ja mājās vairs nestrādājas? 10 vietas darbam ar datoru
Ikviens, kurš kaut reizi dzīvē ir strādājis no mājām, zina, kā tas dažkārt mēdz izvērsties. No rīta tu apsēdies pie datora ar vislabākajiem nodomiem, bet pēc stundas jau esi izkrāmējis trauku mašīnu, izmazgājis grīdas un kaut kā nonācis pie domas, ka vajadzētu beidzot pārkārtot grāmatplauktu. To sauc par prokrastināciju, kas reizēm rodas tāpēc, ka esi pārāk ilgi uzturējies savās četrās sienās. Ir laiks pamainīt vidi!
Lai to risinātu, čaklā visam komanda šoreiz atradusi desmit vietas Rīgā un tās tuvumā, kur var paņemt līdzi datoru un kādu laiku pastrādāt – ne tikai profesionāliem frīlanseriem, bet ikvienam, kam vajag mazliet izrauties no ierastās darba vides. Nosūti šo sarakstu kādam paziņam, kurš jau trešo nedēļu mājās strādā pidžamā, vai varbūt draugam, kurš apņēmies uzrakstīt savu pirmo grāmatu!
Liberta
Itāļu valodā “libertà” nozīmē brīvība, un šim Vecrīgas restorānam Kaļķu ielas galā nosaukums patiešām piestāv – galu galā pa logu var redzēt Brīvības pieminekli. Šī ir ideāla vieta, kur izbaudīt brīvību, ko sniedz attālinātais darbs. Ne visiem ir iespēja strādāt tik elegantā vietā ar savu datoru un vienlaikus baudīt patiešām gardu ēdienu. Restorāns piedāvā starptautisku virtuvi, kurā tiek cienītas arī vietējās tradīcijas, tāpēc bez burgeriem, vokiem, pastas un tartara te atradīsi arī, piemēram, kartupeļu pankūkas. Mājīgā gaisotne ir piemērota arī biznesa tikšanās reizēm, turklāt viesi ļoti slavē šīs vietas izcilo apkalpošanu.
Lāsīte
Vai esi kādreiz strādājis viduslaiku noskaņās? Šajā Vecrīgas senākajā krodziņā gatavo ēdienus pēc seno laiku receptēm un pasniedz tos melnā māla traukos. Ēdienkartē ir medījumi, cepta gaļa un dažādi citi zemnieku ēdieni, bet īpaši slavēta tiek “Lāsītes” īpašā bukstiņputra. Restorāns atrodas Aklās ielas stūrī, un dienas laikā tajā valda klusa, mierīga gaisotne, kurā var netraucēti pastrādāt. Katru vakaru te skan dzīvā mūzika, tāpēc pēc darba vari aizvērt datoru un uzkavēties tepat ilgāk, baudot neformālāku atmosfēru.
Mr.Bobs
Strādājot no mājām, bieži vien sanāk ēst turpat pie datora, turklāt ne vienmēr tās veselīgākās pusdienas. Daudz prātīgāk ir uz brīdi iziet ārā un kārtīgi paēst, jo labs ēdiens dod enerģiju ne tikai ķermenim, bet arī smadzenēm. “Mr.Bobs” pusdienu bistro atrodams gan centrā, Skolas un Krišjāņa Valdemāra ielā, gan Čiekurkalnā un tirdzniecības centrā “Imanta”, tāpēc vari izvēlēties to, kas atrodas vistuvāk tavām mājām. Šeit gatavo vienkāršus un sātīgus mājas ēdienus, kas tevi uzlādēs atlikušajai dienas daļai. Katru dienu pieejami arī pusdienu piedāvājumi par izdevīgām cenām. Un, ja pusdienas tevi iedvesmo, vari pasūtīt vēl vienu kafiju un pastrādāt šeit kādu brīdi ilgāk.
Ice House
Kafejnīca “Ice House” atrodas Augšielā, pie Daugavas ledus halles, un darbdienās tā strādā līdz pieciem pēcpusdienā – gluži kā kārtīgs birojs. No rīta šeit var paēst brokastis, turklāt katru darbdienu ir pieejams arī izdevīgs pusdienu piedāvājums – tikai 7 eiro par diviem ēdieniem! Visas dienas garumā ēdienkartē pieejami arī izcili suši, zupas, poke bļodas un citi ēdieni. Apmeklētāji slavē sirsnīgo apkalpošanu, turklāt paralēli maltītei var vērot hokeju tepat aiz stikla – ledus hallē. Dažkārt te trenējas pat Latvijas izlase! Ideāla vieta, ja dzīvo vai strādā Grīziņkalna pusē.
Bukhara
Senā Buhāra bija viena no svarīgākajām pieturvietām Zīda ceļā, kur karavānas apstājās atpūsties, pirms doties tālāk. Arī tavā darba dienā reizēm vajag tādu oāzi, kur nedaudz atpūsties, un Vecrīgā tas varētu būt uzbeku restorāns “Bukhara”. Te var nobaudīt īstu plovu, jēra samsu, manti un lagmanu, kā arī citus tradicionālus uzbeku ēdienus. Restorāns durvis ver pusdienlaikā, tāpēc šurp vari pārcelties pēc rīta sapulcēm un turpināt darbu jau ar pilnu vēderu. Piemērota vieta tiem, kas negrib vienkārši ātri paēst, bet gan baudīt kvalitatīvu ēdienu ar savu stāstu. Katru darbdienu pieejams arī pusdienu piedāvājums.
Lebanese Shawarma
Ir cilvēki, kuriem labākās idejas rodas tad, kad citi jau dodas gulēt. Ja tu esi viens no tiem, ielūkojies kafejnīcā “Lebanese Shawarma” Tallinas ielā – šī libāniešu virtuves kafejnīca ik dienu strādā līdz pat diviem naktī. Ēdienkartē ir šaurmas, sviestmaizes, falafeli, donera kastes un plates, kā arī gardas uzkodas. Paši saimnieki sola, ka šeit esot labākais Tuvo Austrumu ēdiens pilsētā. Turklāt pie šīs kafejnīcas ir arī bezmaksas autostāvvieta, kas tik tuvu centram ir īsts retums. Lieliska vieta, kur pusnaktī pabeigt projektu, kura termiņš ir jau rīt no rīta. Protams, vari nākt pastrādāt arī dienas laikā.
BigSushi & Zivju Luste
Ja tavs darba ritms vairāk piemērots pēcpusdienām, nevis rītiem, Bruņinieku ielā tevi gaida “BigSushi”, kas durvis ver divos pēcpusdienā. Un nosaukums nemelo – apmeklētāji īpaši slavē, cik lieli un gardi ir šeit gatavotie suši. Tomēr tas nav viss! Ēdienkartē ir arī poke bļodas, vokā gatavoti ēdieni, zupas un burgeri. Bieži šeit pieejami arī “1 + 1” piedāvājumi, tāpēc vari paņemt līdzi kolēģi, kurš arī strādā no mājām un sen nav redzējis cilvēkus. Apmeklētāji slavē šīs vietas mājīgo atmosfēru, tāpēc tā varētu būt arī laba vieta nelielai kolēģu sapulcei.
Frego Pizza
Ja pēc garas darba dienas gribas kaut ko vienkāršu, bet tomēr īpašu, dodies uz “Frego Pizza” Miesnieku ielā. Šī ir ģimenes izveidota picērija, kurā cep īstas Neapoles stila picas no svaigi gatavotas mīklas, izmantojot īpaši izraudzītas, kvalitatīvas sastāvdaļas no Itālijas un Latvijas. Desertā – tradicionālais itāļu tiramisu, vai arī izmēģini kādu no saldajām picām. Šī vieta vislabāk derēs tiem, kam produktīvākās stundas ir tieši vakaros, jo darbdienās picērija durvis ver piecos vakarā. Bet varbūt šī ir vienkārši lieliska vieta, kur ar kolēģiem atzīmēt pabeigtu projektu!
Mimino
Lai sajustu īstenu gruzīnu viesmīlību, nav jādodas nekur tālu no Latvijas – pietiek aizbraukt līdz Jūrmalai, kur Bulduru prospektā atrodas restorāns “Mimino”. Darba diena netālu no jūras un hačapuri pusdienās – kas gan var būt vēl ekskluzīvāks? Kamēr vēl jāstrādā, izvēlies kādu no mājas limonādēm, bet gruzīnu vīnus un čaču atstāj vakaram, kad dators jau aizvērts. Un neaizmirsti par desertu – apmeklētāji īpaši uzteic šī restorāna medus kūku. Tikai ņem vērā, ka “Mimino” durvis ver pusdienlaikā, tāpēc šī būs piemērota vieta pēcpusdienas darbiem. Turklāt otrdienās un trešdienās saimnieki atpūšas.
Two More Beers
Un visbeidzot – vieta, kur darba diena var beigties ar vārdiem: “Vēl tikai divi e-pasti, un tad divi aliņi!” Bārs “Two More Beers” atrodas Vecrīgā, Konventa sētā, un šeit var izvēlēties no aptuveni 26 izlejamā alus šķirnēm un vairāk nekā simts dzērieniem pudelēs. Pēcpusdienā, kamēr vēl ir kluss, te var mierīgi pabeigt darbus, iekožot kaut ko no plašās ēdienkartes, kurā ir patiešām iespaidīgs uzkodu piedāvājums. Kamēr darbs vēl nav galā, pasūti kādu no bezalkoholiskajiem aliņiem, bet, kad dators aizvērts, aicini draugus – un vakars var sākties!
Strādāt var jebkur, tikai neaizmirsti lādētāju un ik pa laikam pasūti vēl kādu kafiju vai tēju – lai tevi gaidītu atpakaļ! Vēl vairāk vietu, kur pastrādāt, papusdienot vai vienkārši pamainīt vidi, atradīsi visam lietotnes sadaļā “Vietas”. Lejupielādē to un iesaki arī kolēģiem!