Kura dzīves desmitgade izsmeļ cilvēku visvairāk - zinātnieku atklājums var pārsteigt
Daudzi uzskata, ka nogurdinošākais dzīves posms ir vētrainie pusaudža gadi, laiks pēc 20 gadu vecuma, kad cilvēki aktīvi meklē sevi, vai pēc 30 gadu sasniegšanas, kad sāk parādīties pirmās muguras sāpes un paģiras kļūst arvien smagākas. Tomēr zinātnieki apgalvo, ka patiesībā visnogurdinošākais dzīves periods pienāk tad, kad organisma bioloģiskās iespējas nonāk krasā pretrunā ar ikdienas dzīves prasībām.
Kā vēsta izdevums "Onet", Bristoles Universitātes anatomijas profesore Mišela Spīra skaidro, ka tieši vecums pēc 40 gadu sasniegšanas daudziem cilvēkiem kļūst par enerģiju visvairāk patērējošo un nogurdinošāko dzīves desmitgadi.
Pēc profesores Spīras teiktā, pēc 40 gadu vecuma arvien izteiktāka kļūst neatbilstība starp cilvēka fiziskajām spējām un pieaugošajiem pienākumiem.
20 gadu vecumā organisms darbojas gluži kā ātrās uzlādes režīmā – muskuļi pēc slodzes ātri atjaunojas, iekaisuma reakcijas ir īslaicīgas, bet šūnas enerģiju ražo ar pilnu jaudu. Taču pēc 40. dzimšanas dienas šūnu atjaunošanās sāk prasīt ievērojami vairāk laika, tāpēc pat ierasti ikdienas darbi no organisma prasa daudz lielāku piepūli.
Vislielākā slodze gan darbā, gan mājās
Kamēr organisma spēja atjaunoties pakāpeniski palēninās, ikdienas prasības sasniedz savu augstāko punktu.
Ap 40 gadu vecumu daudzi cilvēki ieņem atbildīgākus amatus, kas nozīmē augstākas prasības, lielāku darba slodzi un pastāvīgu garīgo spriedzi.
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Tie, kuri kļuvuši par vecākiem ap 30 gadu vecumu, šajā dzīves desmitgadē saskaras ar augošo bērnu skolas problēmām, nepieciešamību organizēt viņu nokļūšanu uz pulciņiem un treniņiem, kā arī pusaudžu vecuma izaicinājumiem. Nereti tam visam pievienojas arī nepieciešamība rūpēties par novecojošajiem vecākiem.
Labā ziņa – tas neturpināsies mūžīgi
Tomēr eksperti uzsver, ka 40 gadu sasniegšana nebūt nenozīmē nebeidzamu nogurumu. Enerģijas līmenis katram cilvēkam ir individuāls un lielā mērā atkarīgs no vispārējā veselības stāvokļa, miega kvalitātes un spējas pārvaldīt stresu.
Turklāt, gadiem ejot, dzīves apstākļi mainās – bērni izaug, karjeras ambīcijas mazinās un ikdienas pienākumu kļūst mazāk. Līdz ar to pakāpeniski samazinās arī spriedze, ko rada nogurumu un spēku izsīkumu veicinošie stresa faktori.