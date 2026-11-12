Lietuvā atļauj medicīnisko apaugļošanu saņemt neprecētiem pāriem un sievietēm bez partnera; vairs nebūs jābrauc uz Latviju
Lietuvas parlaments pieņēmis likuma grozījumus, lai atļautu neprecētiem pāriem un sievietēm bez partnera saņemt medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus. Iepriekš šādu procedūru veikšanai neprecētie pāri un vientuļās dāmas bija spiestas ceļot uz ārzemēm, tostarp uz Latviju.
Par grozījumiem Medicīniskās apaugļošanas likumā nobalsoja 78 Seima deputāti, viens bija pret un viens atturējās. Lietuvas parlamentā ir 141 deputāts. Opozīcijā esošās populistiskās partijas "Nemunas rītausma" un valdības koalīcijā ietilpstošās frakcijas, ko veido centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība un Kristīgo ģimeņu savienība, deputāti grozījumus neatbalstīja.
Grozījumi paredz, ka medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus varēs saņemt juridiski rīcībspējīgi pieaugušie, arī laulāti pāri, reģistrēti un nereģistrēti partneri, kā arī neprecētas sievietes.
Valsts finansēti pakalpojumi būs pieejami personām, kurām diagnosticēta neauglība, kā arī gadījumos, kad medicīniskā apaugļošana varētu palīdzēt novērst smagus veselības traucējumus bērnībā vai dzīvībai bīstamas slimības. Sievietei ir jābūt arī medicīniski spējīgai ieņemt un iznēsāt bērnu.
Medicīnas komisija izvērtēs, vai pretendentes atbilst šiem kritērijiem.
Līdz šim spēkā esošie noteikumi paredz, ka medicīniskās apaugļošanas pakalpojumi ir pieejami tikai precētiem pāriem vai reģistrētiem partneriem.
Parlaments arī atbalstīja opozīcijā esošo liberāļu ierosinājumu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus nodrošināt fertilām sievietēm bez partnera, kurām pašām būs jāapmaksā pakalpojums.
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Pirms balsojuma Liberāļu savienības biedri pie sēžu zāles rīkoja demonstrāciju ar tukšiem bērnu ratiem.
Partijas līdere Viktorija Čmilīte-Nilsena aicināja deputātus atbalstīt grozījumus, lēšot, ka tādā veidā jaundzimušo skaits gadā varētu pieaugt par 500-600.
Liberāļu ieskatā, fertilas sievietes bez partnera un neprecēti pāri iepriekš ir bijuši spiesti ceļot uz ārzemēm šādu procedūru veikšanai, piemēram, uz Latviju, Poliju vai Turciju.
Tomēr priekšlikums tiek kritizēts. Tā pretinieki uzstāja, ka priekšlikums neatbilst bērna interesēm un varētu ierobežot bērnu iespējas uzzināt par savu bioloģisko izcelsmi.
Čmilīte-Nilsena ceturtdien paziņoja, ka prezidenta kanceleja ir norādījusi, ka prezidents Gitans Nausēda varētu izmantot savas veto tiesības attiecībā uz likumprojektu, ja fertilām sievietēm bez partnera tiktu piešķirta piekļuve medicīniskajai apaugļošanai. Viņa aicināja deputātus nepadoties spiedienam.
Pēc Seima Veselības lietu komisijas priekšlikuma no likumprojekta tika svītrota prasība neprecētiem pāriem pierādīt, ka viņi ir dzīvojuši kopā vismaz vienu gadu.
Saskaņā ar likumu embriju ziedošana būs atļauta tikai tad, ja embrijs pēc saglabāšanas ir uzglabāts dzimumšūnu bankā vismaz divus gadus un donori ir parakstījuši piekrišanas veidlapu.
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Tāpat kā iepriekš, embriji dzimumšūnu bankās tiks uzglabāti par valsts līdzekļiem divus gadus, pēc tam izmaksas segs pāris vai sieviete. Ziedošanai paredzētos embrijus var turpināt uzglabāt, izmantojot valsts līdzekļus, līdz pat desmit gadiem.
Likuma grozījumi saglabā surogātmātes aizliegumu.
Seims ceturtdien arī nolēma, ka valsts finansējums dzimumšūnu un reproduktīvo audu uzglabāšanai sāksies 2027. gadā, nevis 2029. gadā, kā ierosināja valdība.
Viens no galvenajiem pretinieku argumentiem bija par medicīniskās apaugļošanas ceļā dzimušo bērnu tiesībām zināt savu bioloģisko izcelsmi. Deputāti norādīja uz tradicionālās ģimenes nozīmes mazināšanu un tēva lomas mazināšanu.
Savukārt grozījumu atbalstītāji apgalvoja, ka abu bioloģisko vecāku esamība automātiski negarantē mīlestību bērnam vai veiksmīgu dzīvi.
Parlaments sāka izskatīt likumprojektu aprīlī pēc tam, kad stājās spēkā Konstitucionālās tiesas lēmums, ka medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu ierobežošana, tos sniedzot tikai precētiem pāriem vai reģistrētiem partneriem, pārkāpj valsts konstitūciju.
Veselības ministrijas dati liecina, ka laikā no 2018. līdz 2024. gadam Lietuvā saskaņā ar līdzšinējiem noteikumiem, kas ierobežoja piekļuvi, medicīniskās apaugļošanas ceļā piedzima 2800 bērnu.