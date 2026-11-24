Sievietes vieta ir pie pavarda, bet vīrieša uzdevums ir nest mājās medījumu?
Šķietami arhaiskais sabiedrības modelis joprojām ir aktuāls daudzās ģimenēs, bet striktajam lomu sadalījumam, kas pēc būtības nav taisnīgs pret abiem dzimumiem, ir būtiska loma augstajā šķiršanās statistikā.
Dzīvojot savā sociālajā burbulī, varbūt šķiet, ka senie stereotipi par strikti sadalītām vīriešu un sieviešu lomām ir pagātne. Ja apkārt ir izglītoti, mūsdienīgi pāri, kas lēmumus pieņem kopā, šķiet tikai pašsaprotami, ka bērna ienākšana ģimenē ir abu partneru kopīgs ceļš. Tomēr, saskaroties ar reālo dzīvi un ielūkojoties statistikas ailēs, atklājas pavisam cita aina. Neiecietība, sabiedrības gaidas un iekšējie aizspriedumi bieži vien ģimenes dzīvi ved pa “tradicionālo vērtību” ceļu, kad māte kļūst par vienīgo mājas menedžeri, bet tēvam tiek galvenā vai pat vienīgā pelnītāja loma.
Kā sarunā uzsver Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece Elza Lāma, vārds “burbulis” šajā diskusijā ir izšķirošs. “Starp mums runājot, manā burbulī viss ir lieliski, tomēr tas ir maldīgs priekšstats. Bieži vien, nonākot mātes lomā, sieviete saskaras ar realitāti, kāds tad ir tas darba dalījums, un rodas jautājums, vai viss tomēr ir ļoti godīgi.”
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) dati rāda – lai gan Latvijas sievietes profesionālajā vidē nostrādā tikpat ilgus gadus kā vīrieši un pat vairāk nekā vidēji Eiropā, sadzīve un bērnu aprūpe mājās joprojām ir uz sieviešu pleciem. Latvijā vismaz 35 stundas neformālās bērnu aprūpes nedēļā nodrošina 41% sieviešu un tikai 15% vīriešu, savukārt ikdienas mājas darbos regulāri iesaistās 56% sieviešu pretstatā 29% vīriešu. Tā ir realitāte, kas parāda, cik dziļa inerce valda sabiedrības priekšstatos.
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Drosme pārkāpt stereotipu slieksnim
Lai rosinātu pārvērtēt sabiedrībā iesakņojušos standartus, ir tapusi kampaņa “Nolaid slieksni”, aicinot atteikties no mīta par perfekto māti un no prasības, ka sievietei viss jāpaveic vienai. Viena no akcijas vēstnesēm – ģimenes psiholoģijas centra “Līna” dibinātāja un psihoterapijas speciāliste Vita Kalniņa – ir četru bērnu mamma un vecmāmiņa, kura profesionālajā dzīvē ar visiem bērniem atgriezusies diezgan ātri. Balstoties savā pieredzē, viņa apliecina – izšķirīgais faktors nav mēģināt visu paspēt, bet gan spēt atteikties no pārliecības, ka māte ir galvenā atbildīgā, bet tētis mājas dzīvē ir vienkārši “palīgs”.
“Ko nozīmē palīdzēt? Ja viens cilvēks ir atbildīgais, otrs var palīdzēt vai nepalīdzēt, taču ģimenē, kurā ir abi vecāki, atbildība ir abiem. Mēs abi darām kopā, abi esam līdzvērtīgi atbildīgi,” kampaņas “Nolaid slieksni” vēstnese Vita Kalniņa atgādina par patiesu līdzvērtību partnerībā. Viņa stāsta, ka ar jaunāko dēlu dienas lielākoties pavadījusi mājās, bet vakaros vadījusi nodarbības, kamēr ar mazuli pastaigājies vīrs, kurš vajadzības gadījumā atnesis bērnu pabarot. Tas darīts ne vien finansiālu apsvērumu dēļ, bet arī sievietes mentālās veselības un profesionālās identitātes saglabāšanai.
Taču, sperot šādu soli, nereti jāsaskaras ar apkārtējo neizpratni. Sabiedrība ir uzbūvējusi sliekšņus ar prasībām par to, kādai jābūt “pareizai” mātei, un pat bērnudārza personāls reizēm mēdzot nosodoši skatīties uz mammu, kuras bērns dārziņā paliek ilgāk, kamēr tēvam šādi pārmetumi netiek adresēti.
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Klusējošā inerce un “mātes sods”
Elza Lāma skaidro, ka šī plaisa visbiežāk sākas tieši bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, kad mamma paliek mājās un automātiski uzņemas visus sadzīves un mazuļa aprūpes pienākumus. Šis modelis rada iekšēju inerci. Pat tad, kad bērns paaugas un sieviete atgriežas darbā, no viņas joprojām tiek gaidīta mājas dzīves menedžēšana. Tieši mātei pirmajai zvana no skolas vai dārziņa, tieši viņai jautā, ar ko palicis bērns, ja viņa devusies izklaidēties, un tieši no mammas dakteri gaida detalizētu atskaiti par bērna veselību.
Pētniece uzsver, ka šie stereotipi ir nežēlīgi pret abām pusēm. Vīriešiem tiek uzkrauta milzīga atbildības nasta būt vienīgajiem “maizes pelnītājiem”, kas nereti nozīmē 12 stundu darbadienas, izdegšanu, hronisku stresu un novārtā atstātu veselību. Tajā pašā laikā sabiedrība ignorē tēvu vēlmi iesaistīties – bērnudārza sapulcēs joprojām vecākus mēdz uzrunāt ar vārdiem “Labdien, mammas!”, bet audzinātājas lūdz tētim nodot ziņu bērna mātei, tādējādi izstumjot tēvu no aprūpes procesa un padarot viņu “neredzamu”.
Vita Kalniņa piebilst, ka sabiedrībā joprojām valda aizspriedums attiecībā uz bērna slimošanu. Vīrieši nereti mēdz aizbildināties, ka viņiem finansiāli nav izdevīgi ņemt darbnespējas lapu, aizmirstot, ka tas nav izdevīgi arī sievietei. Ilgstoši paliekot mājās ar slimiem bērniem vai uz laiku izejot no darba tirgus, sievietes maksā tā dēvēto mātes sodu – zaudē karjeras izaugsmes iespējas, pašreizējos ienākumus un daļu nākotnes pensijas kapitāla. Turklāt arī laiks ģimenēs bieži netiek uztverts kā līdzvērtīga vērtība – vīrietis savu brīvo laiku sportam vai hobijiem var plānot brīvi, kamēr sievietei savas vajadzības parasti jāpakārto partnera un bērnu dienaskārtībai.
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Sabiedriskais līgums virtuvē
Latvija joprojām ir starp līderēm šķirto laulību skaita ziņā Eiropas Savienībā, un statistika rāda, ka tieši bērna pirmie 3–5 dzīves gadi pāra attiecībās ir viskritiskākie. Šajā skrējienā, kurā diennakts šķiet par īsu un nogurums kļūst hronisks, partneri bieži vien nepaspēj apsēsties un izrunāt, kas patiesībā notiek un kāpēc katrs jūtas neuzklausīts.
Kā norāda Elza Lāma, risinājums neslēpjas mehāniskā mēģinājumā visu sadalīt uz pusēm. “Nepietiks, ka mēs vienkārši izliekam plakātu – mums te viss ir 50 pret 50; dzīvē tas vienkārši nav iespējams. Bet iespējams ir tas, kas abiem ģimenē liekas godīgi. Tā ir vienošanās par to, kurā posmā kurš uzņemas lielāku daļu darba, un tā ir sapratne, ka vēlāk mēs mainīsimies lomām. Tas ir kā sabiedriskais līgums.”
Tam piekrīt arī Vita Kalniņa, uzsverot, ka nedrīkst iekrist otrā grāvī, proti, cīnoties pret stereotipiem, nedrīkst radīt jaunu dogmu, ka visām mammām noteikti pēc iespējas ātrāk jāatgriežas darbā. Ir sievietes, kuras piepildījumu rod ilgākā būšanā mājās ar mazuli, un ir sievietes, kurām nepieciešams sevi realizēt ārpus sadzīves. Svarīgākais ir nevis atrast vienu gatavu recepti, bet laikus, vislabāk jau pirms bērna nākšanas pasaulē, vienoties par principiem, kas der konkrētajam pārim.
Elza Lāma uzsver, ka bērni nepārņem deklaratīvus saukļus – viņi mācās no tā, ko redz ikdienā. Ja viņi aug ģimenē, kur tētis un mamma pienākumus, atbildību un laiku sev dala ar cieņu un savstarpēju vienošanos, viņiem pieaugot nenāksies lauzt mākslīgi uzbūvētos sabiedrības sliekšņus, jo līdzvērtība jau būs kļuvusi par dabisku normu.
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