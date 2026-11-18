80 gadi, bet dzīvesprieks kā jaunībā! Ženija Roze pierāda, ka vecums ir tikai skaitlis
80 gados Ženija Roze negrasās samazināt dzīves tempu – viņa joprojām strādā, ceļo, apmeklē teātri un operu un labprāt uzvelk augstpapēžu kurpes. Taču aiz viņas dzīvesprieka un elegantā smaida slēpjas arī smagi pārbaudījumi un pieredze, kas iemācījusi novērtēt katru dzīves mirkli.
Šogad aprīļa beigās Ženija Roze – medicīnas māsa visas savas darba dzīves garumā – pulcēja radus, draugus, kolēģus, lai kopā jestri nosvinētu 80 gadu jubileju. Nupat viņa atgriezusies no ceļojuma uz Korsiku un, paspējusi jau apmeklēt kino un teātri, nu lūko, kurp vēl varētu aiziet. Jo nīkulība, sēdēšana mājās viņai nav pa prātam un arī... nepiestāv. Kam tad parādīs sevi, jaunās štātes?! Un tāda, vienmēr štremma, uzpucējusies, kurpēs uz papēdīša, Ženija iet pa dzīvi un citādi nemaz nemāk..
Vienmēr vajag jaunu kārtu sarūpēt
“Domāju, tā nepatika pret nīkulību, paviršību pret sevi man no vecākiem. Mamma vienmēr sekoja modei. To viņa tika paņēmusi no savas mammas – viņa Latgalē bija ieprecējusies no Kurzemes, kur uzaugusi kā lepna saimniekmeita. Uz baznīcu Latgalē mamma pirmo reizi aizgājusi ar cepuri galvā, uzkrāsotām lūpām. Vietējās sievas, visas kā viens lakatiņos, uz viņu nav spējušas vien atskatīties, un beigu beigās mamma no baznīcas izgājusi. Tomēr no sava stila viņa neatteicās. Ja kaut kur tālāk ciemos brauca, allaž jaunu kleitu pati sev uzšuva, arī mani un pāris gadu vecāko māsu Janu vienmēr pucēja. Un manī tas iesējies. Lai gan skapis pilns drēbēm, tagad, uz Korsiku braucot, vajadzēja tak vēl jaunas kārtas sarūpēt! Biju sev nosolījusies līdzi ņemt tikai pāris kleitu, bikses un krekliņus, bet nevarēju atturēties. Bet ko gribu teikt – jaunas kleitas jau vienmēr nav jāpērk veikalā. Tās, liekot lietā izdomu, var uzradīt arī no vecajām – pāršujot, kādu jaunu detaļu piešujot, no divām kleitām vienu jaunu sakombinējot. Ķimerīgs tāds darbs, bet ir to vērts. Un man laimējies – pašai patīk ārdīt, bet Guntai, sporta centrā iegūtai draudzenei, šūt. Pēc tam, apmierinātas ar savu veikumu, abas lepni dodamies baudīt kultūru,” stāsta Ženija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī viņas tēvs no mammas neesot atpalicis, vienmēr smuki uzcirties. Būdams Pušas pamatskolas direktors, no mājām, Babru muižas, nav izgājis nenopucētiem apaviem, vienmēr staigājis uzvalkā, katru rītu sējis kaklasaiti. Un, kā jau dikti atraktīvs kungs, ar lielu skubu organizējis balles, tikai nevis skolā, bet pie sevis – muižā. Sanākuši visi skolotāji un, tā kā tolaik vēl nebija pat magnetofonu, muzicējuši paši.
“Kāds spēlēja akordeonu vai bajānu, un visi ļoti daudz dziedāja. Žēl, ka tagad tas pazaudēts. Kad mana ģimene sanāk kopā, tad gan vēl padziedam. Jaunie vecās galda dziesmas vairs lāgā nezina, bet sparīgi velk līdzi. Tāpat es velku līdzi gados jaunākiem – 64 gados aizgāju pensijā, bet turpināju strādāt, pēdējos sešus gadus par medmāsu Rīgas Imantas vidusskolas sporta centrā. Miera, redz, nav!” Ženija pasmaida. Tad nopūšas – padomju laikā māsiņām bijušas ļoti mazas algas, līdz ar to pensija nav no tām lielākajām. Tāpēc arī, kamēr varot, piepelnoties.
“Bet ir vēl viens iemesls, kas dzen darbā, – man vajadzīga sabiedrība. Adīt zeķes un skatīties televizoru – tas nav stāsts par mani, ar to man par maz,” nu jau viņa atkal smej un piebilst, ka arī tas iesēts bērnībā. Viņai mājās paticis grozīties gan tēva rīkotajās ballēs, gan skolā pašdarbības pulciņos – darbojusies skolas teātrī, dejojusi, dziedājusi. Pirms visiem svētkiem, lai labi sagatavotu priekšnesumus, bez īgņošanās skolā palikusi ilgāk, jo bijis svarīgi, lai par tiem nebūtu jākaunas. Jo arī darba tikums ģimenē ieaudzināts. Savukārt sekas aktīvajai dalībai pulciņos ir nerimstošā interese par kultūras dzīvē notiekošo. “Pieraksti, ka pēc Korsikas jau paguvu noskatīties filmu Uļa, tad Jaunajā Rīgas teātrī izrādi Kritiens augšup. Tomēr mana īpašā kaislība ir opera. Pirmā, ko noskatījos 1965. gadā, bija Arvīda Žilinska Zelta zirgs, Jānis Zābers tajā dziedāja, un pagaidām pēdējā, ko redzēju, bija Mīlas dzēriens. Vismaz pāris reižu gadā es uz Balto namu aizeju un tam par godu vienmēr šuju jaunu kleitu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl tagad skudriņas pār kauliem skrien...
Medicīna Ženiju piesaistīja, kad māsīca, izmācījusies un sākusi strādāt skolā, nodibināja Sarkanā Krusta pulciņu. Tomēr pirmais signāls par to, ka dakterēšana viņai iet pie sirds, bijis negadījums ar mazo brāli, kad viņš linu kuļmašīnā ielaidis roku un mašīnas ripuļi sadragājuši pirkstus... “Neatceros, kā Jāzepu aizveda uz slimnīcu Maltā, laikam jau ar zirgu, un dakteris Stepanovs apbrīnojamā kārtā pirkstiņus salaboja. Tolaik jau nebija nekādas mikroķirurģijas… Diezgan ilgi brālis gulēja slimnīcā, bet, kad atveda mājās, roka bija jāpārsien, un to darīt uzņēmos es, deviņgadīgs meitēns! Vēl tagad atceros, kā griezu toreiz metros nopērkamo marli, un visa šī rosīšanās man dikti patika. Tāpēc Sarkanā Krusta pulciņā iesaistījos ar lielu interesi. Braukājām uz dažādām jauno mediķu sacensībām – pēckara laikā tādas bija aktuālas – un plūcām laurus,” atceras Ženija.
Pēc pamatskolas beigšanas viņa nav spējusi iedomāties, ka varētu palikt laukos un ravēt bietes. “Lauku darbi man nepatika!” Ženijas balsī ieskanas nots, kāda dzirdama, kad meitene sit kāju pie zemes un saka – es to negribu! Tāpēc sāku smieties, un viņa smej līdzi. “Jā, es daudz labprātāk gribēju apsaitēt pirkstus, tas man tiešām gāja pie sirds.” Viņa apņēmīgi braukusi uz Rīgu, iestājusies 3. medicīnas skolā un ieguvusi medicīnas māsas diplomu.
Tieši tolaik Bērnu slimnīcā likvidēta tuberkulozes nodaļa, tās vietā izveidota septiskās ķirurģijas nodaļa, un Ženija tajā sākusi strādāt. “Biju sasapņojusies, ka būs daudz normālāk, bet, kad ienācu un redzēju realitāti... Labi, ka mani un citas jaunās māsas tur sagaidīja jau pieredzējušās. Nodaļas pirmā vadītāja bija daktere Čēma, diezgan stingra pēc dabas. Nodaļā trūka slimnieku kopēju, mums bija jāveic arī viņu darbs, tad vēl jāskaita auti, no gumijas gabaliem jāsasien vairākkārt lietojamas sistēmas, no marles jāsagriež un jāsaloka materiāli un tamlīdzīgi. Darījām to naktīs. Dienā māsu darba pienākumos ietilpa arī zīdainīšu pārtīšana un barošana, jo mammas, izņemot ar krūti barojošās, pie viņiem slimnīcā nelaida. Bērniņi, daļa atvesti uzreiz no dzemdību nama, gulēja atsevišķos boksos, kopā kādos divdesmit, pa trim katrā, un kādas problēmas tik viņiem nebija! Strutainais limfadenīts, osteomielīts... Tolaik, protams, nebija laika domām, par kādiem grēkiem tādas bērnus piemeklējušas, bet pēc tam gan, lai kā gribējies noklusināt, tādas pa galvu šaudījās.... Vēl tagad, braucot gar Bērnu slimnīcu, redzu pie palātu logiem pieplakušo raudošo bērnu sejiņas un zem tiem stāvošo vecāku izmisumu. To atceroties, joprojām skudriņas pār kauliem skrien... Nu kā varēja izdomāt tik drastiskus noteikumus, kas mammām liedza atrasties pie tik slimiem maziem bērniņiem?! Labi, zīdainīti pabaroja un viņš gulēja, bet lielākie no mammas atrautie dienām raudāja, un mums nebija laika pie viņiem pieiet, lai nomierinātu, samīļotu, jo skrējām kā vāveres ritenī. Nenormāls darbs tas bija, tādu var uzņemties tikai agrā jaunībā. Tagad kaut ko tādu darīt mani varētu piespiest, tikai pistoli pie pieres pieliekot, bet arī tad, ja bērni atrastos tikpat nežēlīgos apstākļos, vēl pat domātu.” Stāstot Ženijas acīs ir asaras, bet viņa tās uzreiz savalda. Rūdījums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mediķu glābiņš ir humors
Protams, par to laiku saglabājušās arī jaukas atmiņas. Piemēram, par nodaļas vecāko māsu Būmani, īstu ulmaņlaika dāmu, kura jaunās medmāsas pratusi ievadīt ne tikai darbā, bet arī sadzīvē. Pirms pusdienu ēšanas vienmēr skaisti uzklājusi galdu, stāstījusi, kur un kā jāliek trauki, galda piederumi. Arī rūpējusies, lai visas māsas būtu vienlīdz noslogotas, lai kādai nesanāk vairāk strādāt palātās ar vissmagākajiem slimniekiem – pēc apdegumiem, onkoloģiskajiem. Un likusi saprast – ja kāda kolēģe netiek galā, jāiet palīgā.
“Interesanti, ka rentgenologs docents Mazurs jau tolaik – onkoloģija tad tikai sāka sevi nopietni pieteikt – sacīja, ka pie tās liela loma ir iedzimtībai, ēdiena kvalitātei un ēšanas paradumiem. Atceros, studentiem, arī jaunajiem dakteriem, docents vienmēr pajautāja, vai viņi ir paēduši kārtīgas brokastis, pusdienas ieteica dalīt ar draugu, bet vakariņas atdot ienaidniekam. Tad ko lai par ēšanu sakām šodien?” jautā Ženija un piebilst, ka Mazurs pats citiem bijis labs paraugs – sportisks, ļoti inteliģents, spēlējis klavieres. Bet arī jokus mīlējis patriekt, svētkus svinēt. Pēc viņas domām, mediķi vispār esot tāda īpaša tauta. Lai ar cik skaudru realitāti ik dienu bija jāsaskaras, vienmēr vieta atlikusi arī jokiem, kolektīvai pasēdēšanai, svētku svinēšanai. Vismaz tolaik tā bijis. Pēc īpaši smagām darba dienām vecākā medmāsa emocionālās spriedzes noņemšanai pulcējusi iedzert kafiju ar jumtiņu, un visi arī sanākuši. Uz Jauno gadu viņa jumtiņam piedāvājusi pašas taisītu citronu liķieri. Arī uz tolaik aizliegtajiem Ziemassvētkiem, jo nodaļā strādājuši tikai latvieši un pa kluso tos svinējuši.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Mediķu joki gan tādi pamelni, bet, kā paši smējāmies, savējie sapratīs, citiem nav obligāti. Pie daktera Eņģeļa uz pieņemšanu atnāk mamma ar bērniņu. Viņš mazo apskata, tad, piemiedzis aci, vēršas pie medmāsas – māšuk, te var palīdzēt tikai Eņģelis! Viņš ar to domā sevi, bet māmiņa to nesaprot un gandrīz vai krīt ģībonī. Vai arī – trolejbusā brauc operāciju māsa un ķirurgs. Viņa stāv pie priekšējām, viņš pie aizmugurējām durvīm. Ieraudzījis māsiņu, ķirurgs, pajokojot par ikdienas situāciju pirms došanās operācijas zālē, sauc: “Dace, fiksi skrien ģērbties un mazgāties, mums tūliņ jāiet!” Viņa kolēģa divdomīgo ķircināšanos saprot un atsmaida, bet ko nodomāja citi pasažieri? Nu, to es tā izstāstīju – jokam. (Smaida.) Ja nopietni, man šķiet, ka mediķus, kuri ikdienā saskaras ar nāvi, glābj tikai humors. Bez tā viņi ātri izdegtu. Tagad, ņemot vērā darba psiholoģisko smagumu, mediķiem pieejamas dažādas rehabilitācijas, bet agrāk tādas nebija, tāpēc daudzus piebeidza alkohola problēmas. Jo pie nāves nevar pierast... Vai atceros savu pirmo sastapšanos ar to? No rīta atnācu uz darbu, un no osteomielīta izraisītas asins saindēšanās nomira mazs puisītis. Es tajā brīdī stāvēju viņam klāt, fiksēju nāvi, aiztaisīju actiņas, pašai pēc tam viņu arī vajadzēja ietīt un aiznest uz morgu...”
Ir lietas, kas sāp
Lielāko daļu mūža Ženija strādājusi divos darbos, jo gribējies dzīvot, ne tikai izdzīvot. Medicīnas māsām alga bijusi maza, bet īre jāmaksā, arī jaunas kurpes gribas nopirkt. Viņa gan mācējusi izknapināties ar vienu algu, bet jauna tak bijusi – uz kafejnīcu, teātri aiziet un sevi parādīt gribējies, tāpēc vienmēr kaut kur piestrādājusi. Kad darbs Bērnu slimnīcā kļuvis par smagu, aizgājusi strādāt uz Latvijas Jūras medicīnas centru, tolaik Baseina slimnīcu, un atkal septiskajā nodaļā. Bet, kad pēc nostrādātiem gadiem arī tur jutusi izdegšanas draudus, uzrakstījusi atlūgumu un pieteikusies bezdarbniekos. Pēc pusgada spars bijis atjaunots – viņa pieņēmusi uzaicinājumu strādāt Rīgas Hokeja skolā, paralēli darbam iestājusies augstskolā Attīstība, kur apguvusi sociālā rehabilitologa specialitāti, un vēl piestrādājusi Rīgas Jauno tehniķu skolā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Visās darbavietās nostrādāju gana ilgi, un tikai tāpēc, ka visās bija ļoti labs kolektīvs. Medmāsas rūdījums man tiešām pamatīgs, esmu strādājusi arī par anestezioloģijas un procedūru māsu, bet, kad pašai dur vēnā, lai noņemtu asins analīzes, ģībstu. Nopietni! Līdzīgi ir daudziem mediķiem. Jo mēs laikam par daudz zinām. Bija tāds dakteris Krustiņš. Kad viņu uzlika uz operāciju galda, lai operētu, viņš taču no tā bailēs nolēca! Bet man ir bail, ka iedurs nepareizi, tad būs jādur vēlreiz... Turklāt iztēlē joprojām redzu padomju laika resnās adatas, ar kādām pati tiku dūrusi,” smej Ženija.
Sagadījies, ka liela daļa viņas darba dzīves bija saistīta ar bērniem. Katrā vietā stāsts par viņiem cits, bet par bērniem tagadējā darbavietā – sporta centrā – īpašs. “Nekad un nekur citur neesmu saskārusies ar tādu bērnu neaudzinātību, necieņu pret vecākiem cilvēkiem. Ar kāju durvis atspert, ignorēt aizrādījumus, nolamāt matam – te tā ir ikdiena. Ienāk pie manis kabinetā un, kad jautāju, kas noticis, bola acis un nekaunīgi paziņo – ja po latiški ņepoņimaju, govoriķe po russki! (Es latviski nesaprotu, runājiet krieviski!) Bet es principa pēc krievu valodā ar viņiem nerunāju, jo man nav pieņemams, ka bērni, kas dzimuši un auguši Latvijā, nezina latviešu valodu. Turklāt daļa – no bērnudārza līdz vidusskolas vecumam – tiešām nesaprot tajā teikto. Te nu labprāt dzirdētu paskaidrojumu, kā valsts šādu situāciju var pieļaut vēl 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Īpaši no tiem politiķiem, kuri tik kvēli iestājas par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, latviskuma saglabāšanu. Jel kāds beigtu tikai skaisti runāt un pabraukātu pa Rīgas guļamrajonu skolām, kurās krievu bērni it kā mācās latviešu valodā, apmeklētu sporta laukumus. Ar piebildi – savu vizīti skolu vadībai iepriekš nepiesakot, lai tā nepagūtu sacerēt glaimojošu, acis un ausis aizmālējošu runu un noorganizēt paraugstundu, kurā visi runā latviešu valodā. Jo šāda situācija nav normāla! Vēl labāk būtu, ja kāds vakarā atnāktu līdz sporta centra skeitparkam, kad tur praktiski dzird tikai krievu valodu un trīsstāvīgos vārdus,” Ženija piktojas. Un, nevarēdama uzreiz rimties, piebilst, ka arī ar tik vārgulīgiem bērniem kā tagad viņai iepriekš neesot bijusi saskarsme. Pie niecīgākā sasituma aukstums jāliek, pie nobrāzuma kniepadatas galviņas lielumā plāksteris jālīmē. Kā pati un kolēģi smejas, drīz plāksteri prasīs līmēt arī uz oda koduma! Bet taču dezinficējot un līmējot, jo, nedod Dievs, kādam mūsdienu bērniem raksturīgās švakās imunitātes dēļ tas iekaisīs…
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl viena sāpe Ženijai ir par valsts attieksmi pret mediķiem, kuri visu mūžu nesavtīgi rūpējušies par citu veselību, bet tagad, kad pašiem tā klibo, nesaņem ne mazāko atbalstu, kaut minimālas atlaides medicīnisko pakalpojumu pieejamībā, apmaksā. “Nu, kaut vai situācijās, kad kaut kas nopietns, nepieciešamo izmeklējumu vismaz privileģējiet veikt bez rindas! Vai tiešām tas būtu daudz prasīts?”
Itin labi sev patīku tāda, kāda esmu
Lielāks vai mazāks, bet Ženijai arvien ir kāds mērķis. Tādus varen lielus gan viņa sev nekad neesot izvirzījusi, kur nu vēl tagad, 80 gados, bet maziņos sasniegt izdevies. Pēdējā laikā tie pārsvarā saistīti ar ceļošanu. Tagad viņai sāp celis, būs operācija. Pēc tam kādu brīdi vajadzēs pasēdēt mājās. Kad kāja būs savesta kārtībā, Ženija jau notēmējusi uz Norvēģiju. Un tas liek mobilizēties, aizgaiņā domu – ko nu vairs...
“Jaunībā, protams, tika apceļota visa Padomju Savienība. Kad dēls Kristaps jau bija tik liels, lai varētu tipināt līdzi, ceļā devāmies divatā. Dēla pieskatīšanu tikai retu reizi kādam citam uzticēju, jo Bērnu slimnīcā biju gana saskatījusies, kādas tik nelaimes ar mazajiem nenotiek... Vasarās pie babiņas laukos Kristaps sabija, ilgākais, divas nedēļas. Bet, tā kā tieši tad pamanījās sadauzīt roku vai kāju, tad, lai sirds būtu mierīga, labāk arī pati šajā laikā pa laukiem padzīvojos. Varbūt tāpēc dēlu tik ļoti uzraudzīju, ka viņš, vismaz tam laikam, man nāca vēlu, 30 gados, un no četru mēnešu vecuma viņu audzināju viena. Ir tāda skumja lappuse manā dzīvē – mans vīrs un Kristapa tētis, kuru ļoti mīlēju, gāja bojā kaut kādā nelaimes gadījumā Kubā, uz kuru, būdams arheologs, bija devies ekspedīcijā kopā ar kolēģiem no Maskavas. Neko daudz tuvāk par notikušo man nepaskaidroja, bet tas bija tik negaidīti, tik sāpīgi... Jo, lai gan kā arheologs vīrs klejoja visu mūsu kopdzīves laiku, jau doma vien par viņu man lika justies kā aiz sienas. Vīrs bija desmit gadus vecāks, un man patika vecāki vīrieši. Laikam tēva sindroms. Mums vienmēr bija, par ko runāt, ko kopā darīt, un tad pēkšņi paliku viena ar dēlu... Bet izdzīvojām, izaugām. Uz teātri Kristapu pirmo reizi līdzi paņēmu, kad viņš mācījās 1. klasē, jo tovakar nevarēju sadabūt nevienu, kas pie viņa varētu pasēdēt. Tā nu Kristapam Dailē nācās skatīties Jāzepu un viņa brāļus. Viņš, protams, visu laiku dīdījās, un pēc tam man ilgu laiku bija grūti viņu piedabūt iet uz teātri,” nosmej Ženija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otrreiz viņa apprecējusies 50 gados – ar savu pirmo mīlestību. Viss bijis skaisti, tikai... Fēlikss īsti nav varējis pieņemt Kristapu, bet Kristaps – viņu. Un, lai gan jau cik gadu ar Fēliksu dzīvojot šķirti, turklāt viņš Lielbritānijā, oficiāli Ženija joprojām skaitoties precēta sieviete. Vēl viņa ir vecmāmiņa trim mazbērniem – Kristapa meitai Miai no dēla pirmās laulības; meitene ar māti dzīvo Lielbritānijā, un otrajā laulībā dzimušajai Skārletai un Dominikam, kuri viņu iesaukuši par Uvu.
“Ar dēla tagadējo ģimeni dzīvojam vienā mājā, tāpēc gribot negribot piedalos mazbērnu audzināšanā. Kas trakākais – gluži tāpat kā Bērnu slimnīcā pieredzētā dēļ uztraucos par Kristapu, tā tagad par Skārletu un Dominiku. Tāpēc, kad Dominiks sadomā ar riteni pabraukāt pa ielu, skrienu viņam pakaļ – lai brauc pa pagalmu! Bet viņš mūk, viņam tas ir interesanti. Tāpat Skārleta, kad pamanu – sadomājusi kaut kur doties ar draudzenēm. Kad par to saskaistos un stāstu dēlam un vedeklai, viņi tikai parausta plecus – par ko gan es uztraucoties, tikai lieku stresu sev radot. Var jau būt, ka tā arī ir, bet nez vai sevi vairs pāraudzināšu. Un zini, es to nemaz negribu, jo itin labi sev patīku tāda, kāda esmu!”