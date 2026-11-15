"Otrais aplis nav vieglāks!" Andrejs Ēķis ar sievu Dainu atklāti par laulību, bērniem un attiecību pārbaudījumiem
Kamēr Rīga vēl guļ, kinorežisors un producents Andrejs Ēķis ar sievu mākslinieci Dainu Gāgu-Ēķi ir gatavi agrā svētdienas rītā savās mājās uzņemt preses pārstāvjus un ļauties fotosesijai. Mūs sagaida rudenīgs Ķīpsalas miers, kafijas aromāts, mīlīgs sunītis un sajūta, ka Ēķu attiecības un ikdiena rit viegli, bez drāmas.
Viņi kopā ir sešpadsmit gadu, precējušies – divpadsmit. Abiem šī nav pirmā laulība. Pirms daudziem gadiem Andrejs piedzīvoja traģisku pirmās sievas Ivetas zaudējumu, tolaik paliekot viens ar trim dēliem. Dainas pirmajā laulībā dzimušas divas meitas, taču laulība izirusi. “Otrais aplis nav vieglāks,” vēlāk teiks Andrejs. Tagad abi ērti iekārtojas dīvānos un sarunā viens otru gan papildina, gan paķircina, gan paslavē.
Rimta ikdiena
Arī ikdienā rīti Ēķu mājās sākas mierīgi un rimti. “Daina mazgā matus, es vēl guļu,” smejas Andrejs. “Sataisāmies un slīdam pa saviem darbiem. Tas, kurš pirmais pamostas, atnes otram kafiju. Kad bijām jaunāki, uzsmērējām otram arī kādu maizīti, varējām sakraut pilnu paplāti ar visu ko. Laikam centāmies, kurš vairāk varēs uztaisīt. Tagad palikusi tikai kafija. Kādreiz olas viens otram uzvārām.” Sarunas gaitā abi atzīst, ka laimīgas kopā būšanas atslēga ir ļaušana otram būt viņam pašam. “Tas ir unikāli, ka vari atrast cilvēku, ar kuru vari būt tu pats. Tā nav pašsaprotama lieta. Turklāt iepazīšanās sākumā to nevar paredzēt – to parāda tikai laiks,” secina Daina.
Tomēr nav gluži tā, ka abi var laiskoties un dzīvot tikai sev. Paralēli aktīvām profesionālajām gaitām viņi tur rūpi par gana kuplu saimi – Andrejam un Dainai kopā ir seši bērni. Andreja dēli no pirmās laulības – Roberts, Rūdolfs, Kristofers – jau ir pieauguši. Dainas meitas Felicita un Sofija no šī rudens dzīvo Nīderlandē. Vecākā meita studijas ir pabeigusi un jau strādā, bet jaunākā šoruden iestājusies Amsterdamas Mākslu universitātē, lai studētu horeogrāfiju. Pašlaik Ēķi dzīvo trijatā – kopā ar abu dēlu Aleksandru, kuram jau 11 gadu. Andreja pieaugušie dēli, kā saka režisors, no viņa ir mantojuši vēlmi dzīvot tikai un vienīgi Latvijā. Turklāt Andrejs tieši dienu pirms šīs sarunas sagaidījis savu septīto mazbērniņu – Elizabeti.
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“Svarīgi, lai bērnu radīšana pašmērķīgi neieiet kvantitātē,” vaicāts par kuplo ģimeni un spēju savienot visu vajadzības, saka Andrejs. “Tam nav nozīmes. Pats galvenais, lai ģimene ir laimīga. Man ar bērniem ir ļoti paveicies, viņi nešīberē apkārt, bet turas pie ģimenes. Acīmredzot vērtību sistēma ir tāda, ka viņi spēj atrast sev dzīves draugu, nevis domā par mirkļa vājību,” viņš palepojas. Abi Ēķi uzsver, ka arī viņu vecāku ģimenēs ieliktās vērtības spēlē lomu tajā, kādi izaug bērni. Savukārt Daina domā, ka zināmā mērā izvēle radīt bērnus ir veselīgs egoisms. “Ja tu sevi ļoti mīli un apzinies, kāds esi pats, tu gribi radīt bērnu. Tās grūtības ir nosacītas. Fakts, ka Andreja dēli veido savas ģimenes un rada bērnus, liecina par stipru pamatu,” viņa saka. Un Andrejs papildina: “Ja pāris dzīvo divatā un tikai katrs sev, tā ir viena situācija. Kad ik pa brīdim parādās bērns, tas dzīvē ievieš būtiskas korekcijas. Bērna problēmas kļūst par vecāku problēmām, kuras jāpalīdz risināt.”
Pāris stāsta, ka šogad vasarā, kad Sofija tika uzņemta Amsterdamas universitātē, pēkšņi parādījies izteikti daudz lietu, kas jārisina, piemēram, jāpalīdz ar dzīvesvietas meklēšanu, jo Nīderlandes galvaspilsētā tā ir liela problēma. Tagad abiem ir liels gandarījums, ka īsā laikā visus jautājumus izdevies atrisināt un palīdzēt meitai sākt studijas.
Andrejs vaļsirdīgi atzīst, ka vienīgā problēma, ar kuru mūsdienās saskaras bērnu audzināšanā, ir gadžeti. Kad abi ar Dainu kā jau radošas personības iegrimst darbos vai savās domās, kādreiz nepietiekot spēka cīnīties ar ekrānlaiku. “Tad seko tas kaitinošais – atdod man telefonu! Tas ir visgrūtākais uz pasaules!” atzīstas Andrejs. Ēķi esot laimīgi par to, ka izdevies atrast skolu, kurā jaunākajam dēlam ir iespēja darboties dažādos pulciņos, līdz ar to laika telefonam paliek mazāk.
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Kopā arī darbā
Daina un Andrejs ļoti novērtē to, ka var viegli sadzīvot. Viņi gan ļaujas kopīgiem piedzīvojumiem, gan atpūtai, taču, pēc Andreja domām, pāra augstākā pilotāža ir tad, ja vīrs ar sievu var arī kopā strādāt. “Seriālā Nebaidies ne no kā Daina bija tērpu māksliniece. Filmējām Kostarikā, uz turieni aizbraucām abi, turklāt kopā ar jaunāko bērnu. Bija saspringti – vienam jāstrādā, otram jāstrādā, kurš pieskatīs Aleksandru? Arī šovasar bijām kopā vienā interesantā projektā. Taisījām vertikālo seriālu groteskas stilā par Latvijas leģendu – fotoaparātu Minox. Filmējām tepat mājās, un arī šī seriāla tērpu māksliniece ir Daina. Mēs redzējām, ka viss izdevās lieliski, mums bija viegli strādāt kopā. Katrs varējām darīt savu darbu. Tas ir visaugstākais brīnums, ja vīrs un sieva var ne tikai dzīvot, bet arī strādāt kopā,” spriež Andrejs, un Daina piekrīt: “Ja ir forša ideja, ir viegli strādāt kopā un nolikt malā to, kurš tad būs galvenais un kurš kuru komandēs.”
Tomēr nav tā, ka tagad abi visos projektos piedalās tikai kopā. Patlaban Andrejam vēl rit pēdējie darbi pie jaunās filmas Tumšā robeža, ko plānots izrādīt jau novembrī. Tas būs spiegu trilleris ar lieliskiem aktieriem – galvenajā lomā ir Jēkabs Reinis, filmā piedalās Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Kaspars Znotiņš, Elizabete Milta un citi. “Elizabete ir ļoti talantīga jaunā aktrise, esmu pārliecināts, ka viņa būs nākamais stārs. Caur šo filmu man bija interesanti padomāt, kā cilvēki Latvijā jutās 1939. gadā. Filma stāsta par Latvijas pretizlūkošanas virsnieku, kurš tiek nosūtīts uz pierobežas zonu. Tumšā robeža ir metafora par to, kā notikumi ietekmē indivīda domas un pārliecību. Filma liek domāt – kurā pusē esi tu? Tad, kad pienāk X stunda, mums ir jāzina, ko katrs darīsim. Manuprāt, ir labāk, ja cilvēks ir kaut kam gatavs,” par savu jaunāko veikumu stāsta Andrejs.
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Tomēr, lai kopīgā strādāšana un domu apmaiņa neaizvestu pie nepatikšanām, pārim ir vienošanās, ka vienam pret otra darbu jābūt godīgam un atklāti jāpasaka, ja kaut kas nepatīk. Un ne tikai jāpasaka, ka nepatīk, bet arī jāpalīdz saredzēt, ko un kā darīt labāk. “Parādīt savu darbu partnerim – tā ir labākā pārbaude, pirms izlēkt laukā uz skatuves. Tas ir labs atpakaļskata spogulis. Otrs var kļūt dusmīgs, taču ir jāiztur šis atklātais viedoklis. Man šajā vecumā nav vajadzīgas atsauksmes – viss baigi forši! Tu cieni to, ka kāds ir izanalizējis un iedziļinājies tavā darbā,” atklāts ir Andrejs.
Nejaušā iepazīšanās
Varētu šķist, ka Andreja un Dainas saderība noteikta ar kādiem īpašiem algoritmiem vai mērķtiecīgu otras pusītes meklēšanu, taču abi iebilst – iepazīšanās notikusi nejauši. Kādā draugu pasākumā abi gadījušies vienā automašīnā, braukuši nelielu ceļa gabalu. “Pēc tam kāds paziņa man zīmīgi norādīja uz Dainu. Tolaik biju viens. Saprotams, man gribējās ar kādu parunāties. Es Dainai uzrakstīju, un tā sākām sarunāties. Izrādās, viņa arī ir pļāpīga! Uzskatu, ka vēstule teicami parāda cilvēka domāšanas veidu. Kas patīk, kas nepatīk. Kādreiz jau gribam izlikties labāki, bet to falšu var just. Jo atklātāka kļūst vēstule, jo vairāk sāk patikt otra iekšējā pasaule, ne tikai ārējā. Nekad neesmu bijis tinderī, nez vai tur var sarakstīties?” aizdomājas Andrejs un uzsver, ka cilvēka izzināšana pirms attiecību veidošanas ir svarīga.
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Kā abu iepazīšanos atceras Daina? Un kāds bija viņas priekšstats par Andreju? Tolaik viņš bija LNT jeb Latvijas Neatkarīgās Televīzijas vadītājs. Daina zināja Andreju – bija redzējusi TV ekrānos un žurnālos. Taču viņa atceras arī kādu sastapšanos profesionālajā jomā – Daina apmeklējusi filmu studijas kursus, kuros Andrejs lasījis lekciju. “Toreiz pamanīju, ka viņš ir ļoti koncentrējies stāstāmajam un ne ar vienu neveido pat acu kontaktu.” Andrejs pajoko: “Tu droši vien gribēji teikt, ka es ne ar vienu nekoķetēju?” Daina nepaliek atbildi parādā: “Tā varētu teikt. Taču tagad gan esmu pamanījusi, ka tu koķetē. Veikalā ar pārdevējām!” Istabu pāršalc smiekli, un Andrejs savu atbildi raida kā pinponga bumbiņu pretim: “Man gan tu teici, ka sākumā esmu tev licies iedomīgs!” Atkal smejamies – atklātība, humors un labsirdība ir caurvijusi abu kopā būšanu. Daina piekrīt, ka sākumā tiešām Andrejs bijis ieturēts, taču tas viņam ir raksturīgi, satiekoties ar jauniem cilvēkiem. Andrejs paskaidro, ka, satiekoties ar nezināmu cilvēku, sākumā ir jāizpēta, ar ko tad saruna rit. “Pēc dabas esmu režisors, man ir jāsaprot, ar ko es runāju. Pēc piecām, desmit minūtēm es jau to saprotu. Un tad vai nu atlaid atsperi, vai paliec sevī.”
Kad iepazinusies ar Andreju, Daina juridiski vēl bijusi laulībā un neesot domājusi par jaunām attiecībām. “Tā bija augstāko spēku sakritība, ka mēs satikāmies. Protams, ka viņš mani saistīja un atstāja iespaidu. Zināju, ka viņš ir LNT direktors. Bet tas vien jau neko nenozīmē. Man patīk interesanti cilvēki. Ja cilvēks ir noslēpumains, man ir interesanti izzināt, kā viņš ir izveidojis savu pasauli. Taču vēl jau vajag saprast, vai tu tajā pasaulē vari piedalīties un atrast savu vietu. Tā mēs ļoti lēnām iepazināmies. Ar citādu plānu, kā tas pēc tam izvērtās.”
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Vispirms paskatīties uz meitenes mammu
Andrejs ar lepnumu un siltumu runā gan par Dainas darbu, gan raksturu, dedzīgi stāsta par sievas radītajām grāmatām, kuru mērķis ir ļaut bērniem un jauniešiem iepazīt viņai tuvās tēmas – dizainu un arhitektūru. Grāmatas Gribu būt arhitekts un Gribu būt dizainers izdotas arī ārpus Latvijas – ķīniešu un arābu valodā. Dainas mērķis ir bērnam saprotamā un saistošā veidā stāstīt par šīm jomām, rosinot interesi un izglītojot. “Daina ir lieliska māksliniece,” teic Andrejs un slavē viņas krāsu izjūtu un gaumi. Taču laikam jau tomēr raksturs būs tas, kas viņu Dainā piesaistījis? Andrejs atklāj, ka tēvs viņam savulaik devis svētīgu padomu – lai saprastu, kāda nākotnē būs meitene, ir jāskatās uz viņas mammu. “Aizbraucu pie Dainas mammas un redzēju enerģisku, ambiciozu sievieti, kura ir izaudzinājusi trīs bērnus, uzcēlusi māju, pati savām rokām maisījusi betonu. Tā kā mana mamma ir tāda pati, es uzreiz sapratu – šis man der! To algoritmu es saprotu.” Andrejs stāsta, ka viņa mammai nu jau ir 90 gadu un šādā cienījamā vecumā ir vajadzīga palīdzība ikdienā. Tagad to uzņēmusies Daina, bet iepriekš palīdzējuši Andreja dēli – te viens, te otrs, te trešais. “Viens pats cilvēks jau neko nevar – tā ir pašpalīdzības komūna.”
Taču vai ikdienā domas abiem vienmēr sakrīt? Daina un Andrejs saskatās un tad teic, ka nav tādu lielo dzīves jautājumu, kuros abiem domas radikāli atšķirtos, lai gan agrāk bijusi viedokļu apmaiņa par bērnu audzināšanu. “Kad bija runa katram par savu bērnu, tad bija grūtāk. Beigās jau saproti, ka abi esam vienādās pozīcijās un gribam vienu un to pašu – lai bērnam ir labi,” saka Daina.
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Lūdzu, bez haosa un skaļiem tekstiem
Ēķi neliedzas – abu ikdiena nav tikai “laime un cukurs”, kā saka Daina. Viņi nevairās par to runāt. Andrejs vairākas reizes dzīvē pēc atbalsta ir vērsies pie psihologa un kādā reizē guvis ļoti vērtīgu atziņu. “Ir ārkārtīgi svarīgi darīt partnerim zināmas savas vēlmes un vajadzības. Ja tu ar vārdiem nepateiksi, kas tev nepatīk vai nav pieņemams, bet vienlaikus šo attieksmi paturēsi sejā, nebūs labi. Var jau cerēt, ka nākamreiz tas neatkārtosies, taču mums ir jāvar pateikt, kas mums nepatīk. Cilvēks ir būtne, kurā ir gan plēsējs, gan mazs puika vai meitene, kas kādreiz iznāk pastaigāties. Tāpēc atsevišķās dzīves situācijās esmu devies pēc palīdzības. Ir labi, ja ir kāds profesionālis, kurš sakārto šo sistēmu un palīdz izveidot rīcības algoritmu.”
Vai Ēķiem pašiem ir kādas sarkanās līnijas attiecībās? Andrejs norāda, ka ar viņu noteikti nedrīkst runāt paaugstinātā balsī, savukārt Dainai ir grūti, ja valda nenoteiktība. “Lai arī es pati esmu cilvēks-haoss, ikdienišķās situācijās ir grūti ar to sadzīvot. Teiksim, man ir svarīgi, lai uz lidostu dodamies laikus un lai es zinu cikos, kur, kā. Tomēr par šīm niansēm svarīgāk ir, lai sakrīt pamatvērtības un normas. Mūsu ģimenes un kopienas ir kā tādas mikrotautas. Ir tradīcijas un uzvedības normas, kas katram liekas pieņemamas un kas ne. Daudzi nevar sadzīvot, jo nesakrīt uzvedības pamata modeļi.”
Pāris vairākkārt izceļ spēju salāgot katra ego intereses ar brīvību būt pašam. Un ar gadiem abi attiecības arī saredz citādi. Andrejs uzskata, ka pirmie pieci gadi laulībā ir visbīstamākie, jo tikai tad var saprast, kas ikdienā dzīvo blakus. Taču, lai nonāktu situācijā, kad viens otru pazīst, ir nācies mainīt attiecību algoritmu, pēc kura dzīvo. “Pirmajā laulībā tu dzīvo ar vienu algoritmu, bet otrajā jau sāc citu. Iespējams, mēs kaut kādas situācijas un zīmes jaunajās attiecībās nolasām nepareizi. Tāpēc ir jārunā. Ja tu nerunāsi, tu arī neko nesapratīsi, un tev krājas vieta interpretācijai.” Tāpat Andrejs uzsver, ka ikviens cilvēks pēc būtības ir egoists. “Katrs grib, lai viņam būtu labi. Un tad tu meklē partneri, ar kuru tev ir labi. Taču, lai tev būtu labi, tev ir arī jāziedojas. Ja negribi iet no rīta pēc tās kafijas, tomēr ir jāiet, jo varbūt otrs pēc tam atnesīs kafiju tev.”
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Savukārt Dainas lielākais atklājums attiecībās ir atļauja būt sev pašam. “Te varu runāt līdzībās – kad bērns iepazīst pasauli, viņš redz tikai istabu un domā, ka tā ir visa pasaule. Cik tālu viņš aiziet, tik viņš redz. Ja mēs ļaujam viņam iet tālāk, viņš redz pavisam citu, daudz plašāku pasauli. Tā arī attiecībās. Ja otrs neļauj būt pašam, tu neatklāj pasauli un paliec stūrī. Ir jāļauj turpināt ceļojumu – tad ieguvums ir tev pašam, bērniem, partnerim. Tu nevari apstāties. Ja vecāki, sabiedrība vai partneris tevi ieliek stūrī, tavs uzdevums ir pateikt – nē, stūris nav mana vieta!” Daina padalās arī ar atziņu, kuru aizguvusi no savas vecākās meitas. Tā viņai palīdzot ne vien veidot veselīgākas attiecības, bet kopējo skatu uz dzīvi. “Ik pa brīdim atceros, ka katrs cilvēks dzīvo pēc savām vērtībām, kas var atšķirties no tavām. Tas nav ļauns nodoms nodarīt pāri. Ja vērtības sakrīt, nav otram sevi jāpaskaidro.”
Vieglums un pašsaprotama brīvība piepilda sarunu, kuras noslēgumā vaicāju, kas ir tas, ko abiem visvairāk patīk darīt kopā. Daina un Andrejs vienojas: “Paliksim pie banālās ceļošanas.” Andrejam patīk ne tikai apskatīt jaunas vietas pasaulē, bet arī pārspriest tās ar Dainu. Sevišķi interesanti ir, ja otra viedoklis atšķiras. Daina, noklausījusies vīra teikto, lakoniski papildina abu kopā būšanas filozofiju: “Ko mēs darām kopā? Mēs esam kopā. To es ļoti novērtēju.”