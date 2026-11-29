16 gados devās iekarot Volstrītu, 75 gados kaļ jaunus piedzīvojumu plānus: Ilzes Auzeres dzīves atziņas
Baņķiere un finansiste, televīzijas raidījumu vadītāja un kulinārijas eksperte Ilze Auzere nesen nosvinējusi 75. dzimšanas dienu. Viņa jau 16 gadu vecumā devās pieteikties darbā Volstrītā, apceļojusi 72 pasaules valstis un joprojām ar aizrautību raugās nākotnē. Atskatoties uz piedzīvoto, viņa dalās vērtīgās atziņās par drosmi, ticību, dzīvesprieku un prasmi nenovecot garā.
Ap savu 75 gadu dzimšanas dienu, apzinos, ka, tēlaini izsakoties, mans kuģis iet uz ostu. Mans dzīves kuģis ir ceļojis tālās jūrās – gan viļņos, gan mierīgos līčos. Zinu, ka visu vairs nepaspēšu – un nemaz nevēlos paspēt. Tas, ko noteikti vēlos, ir vairāk apceļot pasauli. Līdz šim esmu bijusi 72 valstīs un vēlos iepazīt vēl daudzas citas – to kultūru, cilvēkus un dabas bagātības.
Skaisti, ja, atskatoties uz piedzīvoto, ir bijis labi. Es dzīvoju ar prieku un vienlaikus pieņemu, ka mana dzīve var beigties rīt no rīta. Man nav bijusi vēlme par visām varītēm dzīvot ilgi – vienmēr esmu gribējusi dzīvot labi. Tā nu sanācis, ka dzīvoju ilgi un labi. Jau agri esmu guvusi vairākus atziņu stūrakmeņus, uz kuriem balstu savu dzīvi.
Viena no būtiskākajām pārliecībām – ar Dieva palīgu dzīvošana ir labāka. Esmu ticīgs cilvēks un cenšos dzīvot pēc divpadsmit baušļiem. Ir desmit Mozus baušļi un divi Kristus baušļi: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” un “Nedari otram to, ko negribētu, lai dara tev.” Es mīlu Dievu un zinu, ka Dievs mīl mani un gādā par mani. Bet apzinos, ka esam tandēms, ka Dievs sagaida, lai arī es esmu stipra un daru visu, kas ir manos spēkos. Vienkārši paļauties uz Dievu un pašai neko nedarīt – tas būtu slinkums. Taču arī otra galējība – pārliecība, ka cilvēks visu var sasniegt tikai ar saviem spēkiem, bez Dieva palīdzības – ir augstprātīgi.
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Tāpat jau agrā bērnībā sapratu, ka baidīties nozīmē zaudēt iespēju. Tāpēc es nebaidos. Bailes ir velna ierocis. Tās atņem prieku un iespējas. Atceros, mamma stāstīja, kā kara laikā Vācijā gājusi pāri drupām un neesot baidījusies. Spēja nebaidīties manī ielikta jau ļoti agri. Arī, kad 16 gadu vecumā devos pieteikties darbā Volstrītā, es nebaidījos, jo sapratu, ka man tas ir jādara. Kad tu zini, kas tev jādara, ir jāfokusējas uz mērķi, nevajag skatīties apkārt. Esmu kā sacīkšu zirgs ar klapēm pie acīm – skatos tikai uz mērķi. Tā arī es nebaidos – un nav pat laika baidīties.
Esmu pateicīga par visu, ko esmu piedzīvojusi, un lepojos ar savu dzīvi. Pieņemu arī savas kļūdas un likteņa pavērsienus – tie mani ir bagātinājuši. Nepārmetu sev par to, ko toreiz nezināju, bet mācos no pieredzes. Ir svarīgi cienīt citus, taču es nepieņemu necieņu, pazemošanu un ļaunumu. Cenšos neielaist savā dzīvē cilvēkus, kuri man vai citiem dara pāri. Neatsakos no savām vērtībām un principiem un cīnos par to, kas man patiesi svarīgs. Es mīlu Latviju, ar prieku te dzīvoju jau 35 gadus, bet esmu arī pateicīga ASV par visu, ko tās man deva.
Es cenšos garīgi nenovecot un katru dienu dzīvot pilnasinīgi – strādāt ar pilnu jaudu, bet arī atpūsties, sevi palutināt un dot citiem. Mani iedvesmo cilvēki, dzīvnieki, māksla, mūzika, literatūra un daba. Dzīves piedāvājumiem saku jā!