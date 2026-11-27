Lauris Subatnieks atklāti par tēvu, kuru nekad nav saticis, un kāzām pēc 18 gadu kopdzīves
Aktieris Lauris Subatnieks atklāti runā par savu privāto dzīvi, bērnību un attiecībām ģimenē. Viņš atklāj arī neparasto iemeslu, kāpēc apprecējās tikai pēc 18 gadu kopdzīves, un jautājumu, uz kuru tā arī nav saņēmis atbildi.
Ar Lauri tiekamies viņa otrajās mājās Dailes teātrī. Jaunā sezona šķiet tikai nesen ieskrējusies, bet, kad intervija tiks publicēta, tā jau būs uzņēmusi apgriezienus. Un tad, skat, cik nu vairs līdz Ziemassvētkiem... Nosmejam, ka laiks nevis skrien, bet aulekšo, un galvenais ir noturēties zirgā. Laurim tas izdodas kaut kā viegli. Varbūt tāpēc, ka viņš jau no laika gala ne uz ko īpaši neiespringst, vairāk ļaujas notikt. Un viss arī notiek.
Paskaitīju, ka kopā tu spēlē astoņās repertuāra izrādēs. Tas ir daudz?
Mūsdienās – gana daudz. Un paredzētas vēl divas. 15. janvārī plānota pirmizrāde Toma Treiņa izrādei Melanholija, kas iestudēta pēc slavenā dāņu kinorežisora Larsa fon Trīra tāda paša nosaukuma filmas. Tad ķersimies klāt Raimonda Paula un Jāņa Petera mūzikla Šerloks Holmss jaunajai versijai, kas skatītāju vērtējumam tiks nodota sezonas noslēgumā. Zinu, ka Šerloka Holmsa lomā būs Artūrs Skrastiņš, doktoru Vatsonu atveidos Lauris Dzelzītis. Kāda loma būs man, pagaidām varu tikai minēt, bet zinu – būs. Starp citu, piedalījos jau tajā Holmsā, kurš bija pirms divdesmit gadiem. Holmsu tad spēlēja Pēteris Liepiņš, Vatsonu – Juris Kalniņš. Bet es, Dzelzītis, arī Rešetins bijām starp bandītiem. Un bijām jau arī tad vēl tādi jauni, zaļi bandītēni! (Smaida.)
Izrādē Rīkojums Nr. 2 esi iejuties Aināra Šlesera lomā. Kā tas ir – uz skatuves attēlot dzīvu, visiem zināmu cilvēku, ar kuru varbūt sanāks satikties?
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Reiz jau Šleseru tiku saticis – televīzijā. Paspiedām viens otram roku, un man ar to ir pieticis. Varētu jau paspiest vēlreiz, tikai viņš līdz šim, cik zinu, izrādi noskatīties nav atnācis. Toties Lemberga kungs gan pirmizrādē sēdēja! Bet vispār loma kā loma, un nekādas pretenzijas no Šlesera puses nav dzirdētas.
Izrādē Ārsts spēlē katoļu mācītāju Jēkabu Raisu. Pirms tam iedziļinājies katoļticībā, katoļu baznīcas tradīcijās?
Teorētiski – jā. Tikai šajā gadījumā man vispār nebija laika gatavoties lomai, jo ielēcu jau gatavā – Ģirta Ķestera vietā. Protams, aktierim ikviens savs varonis jāiepazīst tuvāk un, tā teikt, no visām pusēm, tomēr lomas pamatuzstādījums, vēstījums, ko caur to grib nodot skatītājiem, tāpat paliek režisora ziņā. Mācītāja loma nav liela, tikai divās ainās, bet visā lugas kontekstā tā ir ļoti svarīga, liek aizdomāties par mācītāju kā savas profesijas pārstāvi un mācītāju kā cilvēku.
Kādas tev pašam attiecības ar baznīcu?
Nekādas. Pilnīgs ateists! No vienas puses, kā tas pierādās arī vēsturē, īstermiņā reliģija cilvēkus ietekmē pozitīvi – spēj vienot, iedvesmo paveikt šķietami nepaveicamo. Tikai ilgtermiņā tas vienmēr aiziet ne tur – līdz aprobežotībai, fanātismam, vardarbībai. Kad pie savam dievam ticošajiem ciemos ierodas spēcīgāk bruņoti citam dievam ticošie, viņi taču tos pirmos apsit kā ne īstajam dievam ticošus! Tā noticis visos laikos un diemžēl notiek arī vēl tagad.
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Šajos gadījumos reliģija palīdz īstenot varu. Bet vai tiešām cilvēku neviens nevada viņa ceļos, nepieskata?
Kaut kā neesmu pamanījis neko tādu, kas par to liecinātu.
Tomēr saka – Dievs katram savu nolicis.
Es tam neticu. Tas vairāk pēc pasakas izklausās. Lai gan neirobiologi arī skandē, ka brīvās gribas cilvēkam nemaz nav, ka mēs reflektējam jeb izpaužam, atspoguļojam domas, jūtas un realitāti. Būtībā jau gandrīz tas pats kā nolikts.
Dailes teātrī esi jau 29 gadus, no 19 gadu vecuma. Esi te audzis un nobriedis – kā aktieris, kā cilvēks.
Un līdz ar gadiem visu acu priekšā arī mainījies! (Pasmejas.) Kā cilvēks līdz ar pieredzi droši vien esmu kļuvis nopietnāks, atbildīgāks, bet attiecībā uz profesiju ir gruvušas ilūzijas, kā vajadzētu strādāt. Studentiem, tikko ienākot teātrī, ir ļoti augsta pašapziņa. Viņiem šķiet, ka tas, kas te notiek, tas, kā spēlē vecie aktieri, ir nepareizi, lūk, tagad nāksim mēs un parādīsim, kā vajag. Bet... kaut kā nesanāk, visi kā viens aplaužas. Jo teātris ir kā valsts valstī. Tajā valda sava sistēma, kurā ir jāiekļaujas.
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Aktierim tajā vispār ir kaut kāda teikšana, viņš ar režisoru var pastrīdēties, iestāties par savu izrādes koncepciju, skatījumu uz lomu?
Diskutēt, izstāstīt savas idejas ir normāli, bet, ja katrs aktieris iejauksies režisora redzējumā, izpratnē par izrādes tēmu un tad vēl katrs interpretēs savu lomu, iestāsies haoss. Tāpēc subordinācijai jābūt – galvenais vārds, kā jau teicu, paliek režisoram.
Bijušas lomas, kas ir pilnīgs pretstats tev pašam?
Uzreiz grūti pateikt, bet gan jau ir bijušas. Lai tādas nospēlētu, jācenšas saprast tēla domu gājienu, rīcības loģiku un, kaut pašam tā ir pilnīgi nepieņemama, tomēr jāspēlē. Tāds darbs!
Vispār arī dzīvē mēģinu – un man pat sanāk – saprast cilvēkus, kas rīkojas pretēji tam, kā pats jebkad varētu darīt. Tas gan nenozīmē attaisnot viņu rīcību, bet – nenosodīt. Un no savas dzīves tādus vienkārši izslēdzu.
Lauris Subatnieks pārtop par monstru
Ināras Kolmanes filmā „Mona” Lauris Subatnieks tēloja lopkautuves darbinieku Henku, kurš pārvērtās par zvēru.
Spēles Limuzīns dāvanā otrajā sezonā esi iejuties vadītāja, Dikļu pils saimnieka lomā. Tāds solīds sēdi galda galā un vadi sarunu. Arī Lattelecom reklāmā biji svarīgs cilvēks – kompānijas boss. Dzīvē tāds gribētu, varētu būt?
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Diez vai, tas īsti neatbilst manai būtībai. Kaut gan… ej nu sazini. Jo mūsdienās vadības stils, šķiet, ir mainījies, tagad tas vairs nebalstās principā skaldi un valdi, kā tas bija pirms gadiem divdesmit. Tagad labam vadītājam, manuprāt, jābūt līderim, no viņa tiek prasīta, gaidīta spēja iedvesmot, pavilkt sev līdzi. Tomēr es nez vai gribētu uzņemties vadošu amatu, jo tas prasītu ļoti daudz resursu. (Lauris brīdi kaut ko pārdomā.) Politikā jau arī raujas cilvēki, kuri grib vadīt, būt svarīgi. Tikai fons, kāpēc viņi citiem tik ļoti grib kaut ko iestāstīt, laikam tomēr balstās kārē pēc varas, naudas. Un man tas nešķiet baigi simpātiski.
Tieši caur televīziju, ne tik daudz caur teātri, pie aktieriem atnāk atpazīstamība. Pēc dalības šovos, reklāmās, Kārļa lomas seriālā Viņas melo labāk esi piedzīvojis kādu kuriozu, amizantu situāciju?
Kuriozas gluži ne, bet savdabīgas gan. Esmu atvērts cilvēks, ja kāds grib kopā ar mani nofotografēties – lūdzu! Tikai ir gadījušies tādi, kas nejūt robežu, sāk man diktēt, kā stāvēt, kur apsēsties, noņemt vai uzlikt brilles, smaidīt vai nesmaidīt. Bet paklau, vai tiešām tu domā, ka vari mani dīdīt pēc saviem ieskatiem?! Tāpat gadījies, ka, pusdienojot kafejnīcā kopā ar ģimeni, pienāk kāds iedzēris tips un sāk ar mani runāt kā savu čomaku. No vienas puses, tas jau ir saprotams – ja televizorā katru vakaru pavadi kopā ar mani, tad šķietu labi pazīstams. No otras puses – traucē taču!
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Tavā dzīvē ir bijis kāds posms, kurā gribētu atgriezties?
Laikam ne. Tādu domu sevī pat negribu attīstīt, jo tad secīgi sāktu spriedelēt – ja būtu darījis tā, tad viss notiktu šitā, un, ja notiktu šitā, tad... Bet notika tā, kā notika. Katram posmam bijis savs šarms, savas mācības. Ja arī pieļāvu kādu kļūdu, tagad to varu tikai atzīt, bet ne vairs izlabot. Tāpēc labāk savākties, saņemties šim brīdim, lai neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem. Tikai bieži vien tāpat gadās uzkāpt.
Bet, ja tev tiktu dota iespēja atgriezties savā pagātnē un kādam cilvēkam uzdot jautājumu, uz kuru gribētu dzirdēt atbildi, vai tu to izmantotu? Ar ko tu gribētu satikties? Un ko jautātu?
Šādu iespēju gan laikam izmantotu, uz kafijas tasi uzaicinātu savu tēvu, kuru nekad neesmu saticis, bet nu viņš jau citos medību laukos... Lai bez abpusējas nožēlas vienkārši parunātos, gūtu vismaz kaut kādu priekšstatu, kāds viņš īsti bija. Jo tēvu esmu redzējis tikai fotogrāfijā, mamma neko daudz par viņu nav stāstījusi. Kad piedzimu, abiem bija 21 gads, vēl pavisam jauni vecāku lomai. Nezinu, par ko viņi "kasījās", bet mans vectēvs, mammas tēvs, arī bijis gudrinieks – bāzies abiem pa vidu, strostējis, ko vispār precējušies. Līdz, attiecībām arvien vairāk sašķoboties, tēvs kādā brīdī aizskrējis prom. Alimentus gan maksāja, un nebija arī tā, ka nemaz par mani neinteresējās. Atceros, mācījos 1. vai 2. klasē. Vienu dienu nez kāpēc neaizgāju uz skolu, bet, kad atnācu nākamajā, visi mani sagaidīja ar – eu, vakar uz skolu bija atnākusi viena tante ar tavu tēvu, viņi tevi meklēja! Tikai mani tas toreiz nez kāpēc interesēja pat mazāk nekā citus. Vēlāk gan par to aizdomājos – tātad tēva māte un tēvs gribēja mani satikt, bet vajadzēja arī sagadīties, ka tieši todien nebiju skolā. Un interesanti, ka pēc tam vairs neviens mani nemeklēja. Kur un kāpēc tas labais mērķis abiem izplēnēja? Varbūt viņi todien gribēja mani nozagt? (Lauris piemiedz aci un smejas.) Saprotu jau, tēvam bija jauna ģimene, bērni – mans pusbrālis un pusmāsa. Un tomēr – kāpēc viņš pārstāja par mani interesēties? To tad arī tēvam gribētu pajautāt. Jo es tā nevarētu, bet… es esmu es. Viņam bija sava dzīve, droši vien kaut kādi apstākļi, apsvērumi, kas liedza to darīt.
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Kad tava mamma satika savu tagadējo vīru un no Baldones pārcēlās uz Rīgu, tu paliki pie vecmāmiņas un tantēm. Tas bija tavs lēmums?
Kāds nu mans lēmums! Kad mamma otrreiz apprecējās, man vēl nebija pilni astoņi gadi. Vienkārši visi nosprieda, ka pirmajā laikā, kamēr jaunā ģimene iedzīvosies Rīgā, tā būs labāk. Māsa bija mazāka, tāpēc viņu gan mamma paņēma līdzi.
Palicis pie tantēm un vecmāmiņas, noteikti tiki ucināts un bucināts.
Protams! (Smaida.) Tikai – vai tas ir labi? Labāk, ja bērnam pašam māca visu darīt.
Bērnībā un varbūt arī vēlāk nesāpināja fakts – citiem tētis ir, bet man nav?
Nē. Varbūt tāpēc, ka manā klasē tēva nebija kādiem četriem bērniem, līdz ar to tas nelikās nekas īpašs. Un man taču bija patēvs, kurš dzīvoja Rīgā! Ļoti inteliģents cilvēks. Kad pēc 10. klases no Baldones pārcēlos uz Rīgu, varbūt jutu tādu kā distanci, bet to varēja saprast, jo ierados, ne jau viņa un mammas aicināts; pats tā izlēmu. Tomēr pārmetumus no patēva nedzirdēju. Arī par to, ka, pie tantēm dzīvodams, tiešām biju galīgi no rokām atsities, jo viņas jau man gandrīz neko nelika darīt. Patēvs tiešām bija labs. Nezinu, vai pats šādā situācijā tik labs spētu būt, jo jau savam dēlam saku – eu, eu, dēls, kusties, dari! Tikai dažkārt pēc tam pats sev pārmetu par muļķīgajiem, uzbrūkošajiem aizrādījumiem, jo tādi nestrādā. Labāk būtu gudri, lēnām virzīt viņa apziņu, jo ar laiku, ar gadiem jau bērni paši sāk darīt to, kas jādara. Un pie kā tagad sevi esmu pieķēris – uz vecumu arvien izteiktāk sāku darboties, izpausties tā, kā mani vecvecāki. Tātad bērnībā no viņiem pārņemtais nekur nepazūd. Tikai nezinu, kādus fiziskus darbus es varētu likt darīt Sebastianam, jo mēs dzīvojam dzīvoklī. Un viņam ir 15 gadu, pusaudža vecums, tāpēc ar komandēšanu vispār jābūt uzmanīgam.
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Galvassāpes nesagādā?
Vismaz pagaidām ne, Sebastians ir ļoti sakarīgs. Vecākais puika, Lindas dēls no pirmās laulības, pats sevi disciplinēja, jo sportoja. Nu jau viņš liels, 25 gadi, savā dzīvē aizgājis, strādā, izmācījies un vēl grasās mācīties. Sebastians ar sportu neaizraujas, viņš ir savādāks, bet tāpēc ne par kapeiku sliktāks. Paskatās uz mani – viss čil, tēt, nu ko tu ņemies! Un ir jau arī čil, bet man taču vajag paburkšķēt, ar sevi salīdzināt – nu kāpēc tu nevari grāmatas sakārtot, tik daudz pat es izdarīju! (Lauris smaida, bet, pamanījis, ka zīmīgi paskatos uz viņa galdu aktieru garderobē – vajadzīgo lapiņu uz tā varētu atrast tikai tas, kurš pats savā kārtībā tās uz galda “sakārtojis” –, sāk smieties.) Jā, laikam jau Sebastians no manis daudz neatšķiras… Bet tāds haosiņš man ir šeit, teātrī. Ja tā būtu arī mājās, tad, protams, es no viņa kārtību nevarētu prasīt. Jo bērni jau nemācās no vecāku vārdiem, bet piemēra. Dubultstandartus taču nevar mācīt!
Spēles Limuzīns dāvanā dalībniekiem tādi gan nav sveši, lai sasniegtu savu mērķi. To, protams, prasa šovs. Viņi blefo, satiekoties smaida, bet aiz muguras aprunā, izošņā citu gaitas, apspriež rīcību... Vai pieļauj, ka ļoti kārota mērķa vārdā tu uz kaut ko tādu būtu spējīgs arī reālajā dzīvē?
Tehniski – jā, citādi – i negaidiet. Jo man nepatīk aizmuguriski gājieni, cilvēki, kuri tādus izspēlē. Pilnīgi jūtu, kurš visu un visus izmanto kā instrumentus, lai tikai sasniegtu sev vēlamo. Tādi tipi nav tie patīkamākie, tādus sev tuvumā labāk nepielaist. Tikai nevajag aizmirst, ka ikkatrs no mums ir citāds. Un tas nav nosodāms.
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Jūsu ģimenē, runājot par dēla audzināšanu, tiek dalīti mātes un tēva pienākumi?
Nē, visus jautājumus esam risinājuši ļoti demokrātiski un diezgan saskanīgi. Gan Linda, gan es daudz strādājam un, lai varētu mierīgi darboties, mums visiem vienmēr vajadzējis kooperēties. Tāpēc puikas – kā lielais, tā mazais – ātri iemācījās gatavot ēst, vismaz paši sev, arī citādi par sevi parūpēties. Un būt patstāvīgam ir lieliski.
Diezgan ilgi sabiji brīva puiša statusā – ar Lindu iepazinies, kad tev bija 27 gadi, bet apprecējāties pēc 18 gadu ilgas kopdzīves. Kāpēc ne ātrāk?
Laikam tas nešķita svarīgi. Tad vēl spriedām, ka solidarizēsimies un precēsimies tikai tad, kad Latvijā beidzot atļaus precēties visiem cilvēkiem – arī vīrietim ar vīrieti, sievietei ar sievieti. Un tā arī notika. 2024. gada 1. jūlijā Partnerības regulējums ieviesa jaunu tiesību institūtu – partnerību –, viendzimuma pāri beidzot varēja reģistrēt savas attiecības, bet 2. jūlijā bija mūsu kāzas. Jo... beidzot mums vienkārši sagribējās apprecēties!
Juridiski tas arī ir svarīgi, jo dzīvē visādi mēdz gadīties...
Tu velc uz mantiskās puses sakārtošanu? Tā kā uz mana vārda tik tāds nieks vien bija, tad laulības noslēgšanā ieinteresētā puse laikam biju es! (Smejas.) Bet jautājums par mantas šķirtību mums vēl paliek atklāts.
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Kāpēc izlēmāt laulāties Ulmales stāvkrastā?
Var jau būt ir kāds pāris, kur galvenais kāzu plānotājs, to scenārija autors bijis vīrietis, bet es tādus nezinu un arī pats tāds nebiju. Vispirms Linda iztirzāja domu par laulībām baznīcā, bet tā ātri atkrita, jo pirms tam bija jāiziet kaut kādas obligātas mācības. Tikai kāpēc man tas būtu jādara, ja šīm baznīcas padarīšanām neticu? Bet liekuļot negribu. Tad Linda caur pazīstamiem cilvēkiem ceremonijai atrada tādu skaistu vietu kā Ulmales stāvkrasts, un pret to man nebija nekādu iebildumu. Vismaz ne kā citiem, dabā.
Tur kā laulības noslēdzējs labi būtu iederējies kāds dievturis, šamanis.
Mēs tomēr izvēlējāmies cilvēku no dzimtsarakstu nodaļas, un mums viss labi patika. Es jau neko nebūtu iebildis arī pret šamani, kas rībina bungas, paši tērpušies lina drānās, bet tas nebija Lindas scenārijā.
Tev ir svarīgi, lai tiec pieskaitīts cilvēkiem, kuri iederas sabiedrības noteiktajās normās, – normāli izskatās un uzvedas, kuriem ir normāla ģimene...
Laikam jau ir. Un visi apstākļi veidojušies tā, ka starp viņiem arī esmu iekļāvies. Tikai tagad tas man ar katru gadu šķiet mazsvarīgāk. Varbūt tāpēc, ka esmu kļuvis gana pašpietiekams, varbūt tāpēc, ka nemaz neesmu tik normāls, kāds šķietu. (Koķeti smaida.) Protams, ir indivīdi, kuri savās izpausmēs laužas ārā no normāli robežām, bet mēs tomēr esam sociālas būtnes, tāpēc jārespektē vispārējie noteikumi, līdzcilvēku labsajūta. Varbūt šodien tāds, kam uz to visu nospļauties un no kura sabiedrība tāpēc novēršas, kaut kā vēl izdzīvos, bet pirms divsimt gadiem no kopienas izmestajam, īpaši sievietei, dzīves vairs nebūtu.
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Tā sevi iegrožojam un iegrožojam... Tomēr, vismaz man tā šķiet, ikkatram ir brīži, kad gribas no sabiedrības noteiktajām pareizības normām izkāpt. Kad un kur tu to atļaujies?
Protams, gadās, ka tās sakāpj līdz lūpai un par spīti visu gribas darīt citādi, nekā ir pieņemts. Kaut vai, ejot pa ielu, konfekšu papīrīti nomest zemē. Man tiešām šķiet stulbi tos mest, kur pagadās, bet ir bijis, ka eju un kā tāds sīkais dusmās nometu – saņemiet, man visa tā pareizība tā apnikusi!...
Varbūt izkāpšana no normām savā veidā notiek lomās?
Noteikti. Ne visās, bet ir tādas, kurās vari izlādēties. Atceros, Valdis Liepiņš man stāstīja, ka viņam no savas privātās dzīves problēmām atiet palīdzot tieši iejušanās dažādos tēlos.
Vispār nabaga cilvēks – gan darba kolektīvā, gan mājās visi no viņa pieprasa rēķināties ar citu klātbūtni, uzskatiem, prasībām... Tāpēc saprotu vīrus, kuri uz vairākām dienām aizbrauc copēt.
Precīzi! Tā arī vajag darīt. Savu reizi jāatslēdzas gan vīriešiem, gan sievietēm. Vienam varbūt vajag piedzerties, citam vienkārši blenzt televizorā, bet vismaz tajā brīdī dari to, ko gribi tu.
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Tiem, kas dzīvo vieni, šajā ziņā vienkāršāk – aiztaisa aiz sevis dzīvokļa durvis un atļaujas būt tādi, kādi ir.
Bet viņi atkal krīt otrā galējībā, viņiem sāk pietrūkt cilvēku – ko es viens pats visu laiku mājās sēžu... Tiesa, var jau aiziet pie draugiem, ja tie vēl sasniedzami.
Pats arī kādreiz pie draugiem aizdodies?
Draugi, pamatā kursa biedri, man tepat teātrī apkārt grozās – Lauris Dzelzītis, Aldis Siliņš, Gundars Silakaktiņš. Vēl ārpus teātra ar viņiem satikties īsti neatliek laika – tā knapi pietiek pabūšanai ar ģimeni, un to gribas pavadīt mājās. Jo jūtu, ka ar gadiem no būšanas sabiedrībā piekūstu arvien vairāk. Nemitīga komunikācija atņem enerģiju, bet tai katram ir savs limits. Aktieriem par to laikam īpaši jāpiedomā, jo cik tad mēs esam mājās, kur nu vēl vieni! Turklāt bez teātra vēl ir papildu darbi. Jo gribas jau nopelnīt, lai varētu dzīvot normāli… (Pasmaida.)
Ja par aktiera darbu saņemtu gana lielu atalgojumu, tādus vēl uzņemtos?
Droši vien ne. Kaut gan… Pie labas dzīves pierod, prasības aug, gribas atļauties arvien kaut ko vairāk.
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Savu karjeru Dailes teātrī sāki kā skatuves strādnieks. Tagad saka – skatuves darbinieks... Tas laikam ir liels pluss, jo zini teātra virtuvi – ka gatava izrāde ir kā skaisti servēts ēdiens, kura tapšanā ielikts daudzu cilvēku darbs, arī to, kurus nekad uz skatuves neredz.
Kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa teātra un kino kostīmu dizainu studēja Amerikā, Ziemeļkarolīnas Universitātē. Viņa stāstīja, ka tur bijis princips – sākumā, lai saprastu, kā šī mašinērija strādā, visi dara visu. Citādi jaunais censonis, ienākot teātrī un jūtot lielu vēlmi uzreiz nostāties skatuves centrā, runāt monologu, var nonākt diezgan muļķīgā situācijā. Jo neapjauš, cik liela nozīme teātrī ir it visam, arī gaismotāju, skaņenieku, skatuves strādnieku darbam. Tā ka es, pateicoties pieredzei, labāk tveru laukumu. Vispār ārprāts – nākamā gada februārī apritēs jau 30 gadu, kopš esmu Dailē, un maijā pašam četrdesmit deviņi… (Lauris izteiksmīgi iepleš acis.) Zini, grūti tam noticēt.
Austrumnieki gan teic, ka tikai šajā vecumā vīrieti varot uzskatīt par nobriedušu, viņa viedokli – par vērā ņemamu. Tātad tev vēl viss priekšā!
Nu, var jau tā sevi mierināt. (Smejas.)
Tikai gadu skaits cilvēkam uzreiz neliek kļūt pagalam nopietnam, svarīgam. Kas tas vispār par teicienu – tavā vecumā tā darīt vairs nepiestāv! Jo ir tik forši redzēt, ka arī tiem, kam jau ap astoņdesmit, acīs joprojām zib draiski velniņi.
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Vienos Jāņos pie Lindas māsas līgojām kopā ar viņas bērniem un viņu draugiem – visiem ap 25 gadiem. Es, runājot ar viņiem, nekādu īpašo vecuma starpību nejutu, toties itin labi pamanīju, ka viņi uz mani gan skatījās kā uz vecu cilvēku. Kaut kā dīvaini man tas šķita... Bet neko neteicu, tikai nodomāju – eh, jūs paši jau arī nemanīsiet, kā nobriedīsiet un cik ātri tas pases vecums pienāks…
2014./2015. gada sezonā Spēlmaņu naktī tiki nominēts kategorijā Gada labākais aktieris par Mārtina Daiserta lomu izrādē Equus, 2016./2017. gada sezonā Dailes teātra darbinieku iekšējā balsojumā tevi atzina par labāko aktieri. Par sava darba novērtējumu jūties gandarīts, tev tas ir svarīgi?
Melotu, ja teiktu, ka nē. Kuram tad tas nav svarīgi? Ja savu darbu veic ar atdevi, ir tikai loģiski gribēt dzirdēt labas atsauksmes. Bet paļauties uz tām un par visām varītēm tiekties pēc atzinības – tas nav tā vērts. Jau Puškins savā dzejā teicis, ka nevajag dzīties pēc slavas, jo tā ir tikai pūļa iegriba. Vienā brīdī tas, sajūsmā aurodams, nes tevi uz rokām – o, o, O! –, bet jau nākamajā novēršas – Ē, ē, ē... Tā ka kopumā uz visu izvēlos skatīties ironiski.
Tev nozīmīgāks bija profesionālo kritiķu vai kolēģu vērtējums?
Kolēģu. Jo īpaši tāpēc, ka aktieru darbs būtībā ir komandas darbs – visiem jāiekļaujas izrādes stāstā, struktūrā. Noteikti neesmu sajūsmā, redzot, ka kāds aktieris cenšas izcelt tieši savu lomu. Varbūt kāds skatītājs pēc tam teiks – cik viņš bija superīgs! Jā, iespējams, bija, bet kopējā stāstā, aktieru kopējā šī stāsta izpratnē viņa darbošanās neiederējās.
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Varbūt esi domājis par monoizrādi?
Pagaidām neesmu. Ja būtu kāda ideja, varētu iet pie vadības, lai izvērtē, vai tā atbilst viņu teātra repertuāra vīzijai. (Domā.) Vispār monoizrāde – tas būtu interesanti, bet, kā pati teici, man jau viss vēl priekšā!
Tev ir kāda personība, kas iedvesmo profesionāli un arī cilvēciskā ziņā?
Ne elku, ne autoritāšu man nav. Kas tad ir autoritāte? Tas, kurš gājis cauri visam un kuram par visu, visām dzīves situācijām ir ko pateikt, ir savs spriedums, un tāpēc visi viņā klausās atplestām mutēm? Es tad labāk izvēlētos uzklausīt katras konkrētās jomas speciālista, eksperta domas un viedokli.
Omulības iemiesojums Karlsons, vīriņš pašos spēka gados, slavens ar teicienu: “Mieru, tikai mieru!” Tev to vienmēr izdodas saglabāt?
Situācijās, kurās es kaut ko varu mainīt, cenšos.
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Man šķiet, tev ļoti piestāvētu Karlsona loma, jo tu tāds saulains un optimistisks pēc dabas. Tagad vai nu sagrauj vai apstiprini manu priekšstatu par sevi!
Būs vien tev jāpiekrīt. Un humorīgs arī vēl esmu, vismaz pats tā labprāt domāju. (Smejas.) Piekrītu tam, kurš teicis, ka vislielākās stulbības un muļķības pasaulē pastrādātas ar nopietnu sejas izteiksmi. Tāpēc arī man ir sajūta, ka attieksmei pret sevi jābūt ironiskākai, par daudz ko vienkārši jāpasmaida. Un mums vispār vairāk jāsmaida!
Ja iesi pa ielu Rīgā, pie sevis smaidīsi un kaut ko vēl dungosi, ātri vien pamanīsi, ka ne viens vien tā aizdomīgi uz tevi skatās...
Tā gan! (Smejas.) Bet šķiet, ka pēdējo desmit, padsmit gadu laikā cilvēki savos spriedumos un izteikumos vairs nav tik kategoriski, kļuvuši pieņemošāki pret citu atšķirīgajām pašizpausmēm. Varbūt tāpēc, ka vairs nedzīvo kā mucā, bet ceļo pa pasauli televīzijā, tīmeklī, arī paši brauc un redz, ka tur tādam būt ir norma. Tāpat izpaust savas jūtas – sabučot bērnu, sievu vai vīru, draugu, pateikt, ka viņu mīli. Jo agrāk taču šos vārdus pat ar spīlēm ne no viena nevarēja izvilkt, arī man tas labu laiku sagādāja grūtības. Varbūt tāpēc, ka agrāk skaļi tikai dzimteni drīkstēja mīlēt? Bet, kad pirmo reizi tos esi pār lūpām izdabūjis, nākamreiz pateikt jau ir vieglāk, jo tu taču saki, kā ir.
Tātad – mieru, tikai mieru! Sakām saviem mīļajiem, ka viņus mīlam, un viss šajā dzīvē sakārtosies.
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Nu, vismaz uz to pusi.