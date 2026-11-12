Populārās teorijas pamatā ir pavisam vienkārša doma – viens partneris attiecībās nodrošina stabilitāti un drošības sajūtu, bet otrs ienes enerģiju, spontanitāti un jaunus piedzīvojumus.
Cita pasaule
Horoskopi
Šodien 05:30
Vai pretpoli tiešām pievelkas? Noskaidro, vai jūsu attiecībās darbojas Klints un Zvaigznes teorija
Kāpēc dažās attiecībās viens partneris ir mierīgs, pacietīgs un praktisks, bet otrs – spontāns, emocionāls un vienmēr gatavs jauniem piedzīvojumiem? Sociālajos tīklos popularitāti iegūst attiecību teorija, kas cilvēkus iedala divos tipos – Klintīs un Zvaigznēs. Tās piekritēji uzskata, ka tieši šāds pretstatu savienojums varētu būt viens no harmonisku attiecību noslēpumiem.
Sociālajā tīklā "TikTok" regulāri parādās jaunas teorijas, kas cenšas izskaidrot mīlestību, romantiskās attiecības un partneru saderību. Vienas balstās uz cilvēku uzvedības paradumiem, citas – uz personības īpašībām, bet vēl citas atgādina horoskopos sastopamos raksturu aprakstus.
Viena no jaunākajām interneta lietotāju uzmanību piesaistījušajām idejām ir tā dēvētā Klints un Zvaigznes (angļu valodā Rock and Star) attiecību teorija. Kā izdevums "Cosmopolitan", tās pamatā ir pavisam vienkārša doma – viens partneris attiecībās nodrošina stabilitāti un drošības sajūtu, bet otrs ienes enerģiju, spontanitāti un jaunus piedzīvojumus.