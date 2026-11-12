Vai pretpoli tiešām pievelkas? Noskaidro, vai jūsu attiecībās darbojas Klints un Zvaigznes teorija
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Populārās teorijas pamatā ir pavisam vienkārša doma – viens partneris attiecībās nodrošina stabilitāti un drošības sajūtu, bet otrs ienes enerģiju, spontanitāti un jaunus piedzīvojumus.
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Vai pretpoli tiešām pievelkas? Noskaidro, vai jūsu attiecībās darbojas Klints un Zvaigznes teorija

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Kāpēc dažās attiecībās viens partneris ir mierīgs, pacietīgs un praktisks, bet otrs – spontāns, emocionāls un vienmēr gatavs jauniem piedzīvojumiem? Sociālajos tīklos popularitāti iegūst attiecību teorija, kas cilvēkus iedala divos tipos – Klintīs un Zvaigznēs. Tās piekritēji uzskata, ka tieši šāds pretstatu savienojums varētu būt viens no harmonisku attiecību noslēpumiem.

Vai pretpoli tiešām pievelkas? Noskaidro, vai jūsu...

Sociālajā tīklā "TikTok" regulāri parādās jaunas teorijas, kas cenšas izskaidrot mīlestību, romantiskās attiecības un partneru saderību. Vienas balstās uz cilvēku uzvedības paradumiem, citas – uz personības īpašībām, bet vēl citas atgādina horoskopos sastopamos raksturu aprakstus.

Viena no jaunākajām interneta lietotāju uzmanību piesaistījušajām idejām ir tā dēvētā Klints un Zvaigznes (angļu valodā Rock and Star) attiecību teorija. Kā izdevums "Cosmopolitan", tās pamatā ir pavisam vienkārša doma – viens partneris attiecībās nodrošina stabilitāti un drošības sajūtu, bet otrs ienes enerģiju, spontanitāti un jaunus piedzīvojumus.

Lai gan šī teorija nav ne astroloģiska sistēma, ne zinātniski apstiprināta saderības noteikšanas metode, tā atgādina astroloģijā bieži pieminēto dažādu raksturu un enerģiju līdzsvaru.

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