DROGAS sasniedz miljonu lojālo klientu
Ir notikumi, kuru nozīmīgumu vislabāk raksturo skaitļi, bet ir arī tādi, kuru patieso vērtību veido cilvēki un emocijas. Šoruden Drogas sasniedzis īpašu atskaites punktu, uzņēmuma klientu lokam pievienojusies miljonā Drogas Lojalitātes programmas kliente.
Šim notikumam ir arī skaista sakritība. Miljonā Drogas Klienta Karte iegādāta un reģistrēta tieši Balvos, pilsētā, kur Drogas veikals durvis vēra tikai pirms dažiem mēnešiem, 18. jūnijā.
No ilgi gaidīta veikala līdz miljonajai klientei
Balvu un Drogas stāsts aizsākās jau pirms veikala atvēršanas. Uzņēmums saņēma klientu jautājumus un komentārus sociālajos tīklos par to, kad Drogas būs arī Balvos. Līdz tam Balvu iedzīvotāji pēc iecienītākajiem skaistumkopšanas un mājas preču zīmoliem devās uz citām pilsētām vai iepirkās Drogas e-veikalā.
Kad 18. jūnijā Brīvības ielā 55 durvis vēra ilgi gaidītais Drogas veikals, Balvu iedzīvotāju atsaucība bija īpaši liela, un jau atklāšanas dienā pie jaunā veikala veidojās rindas.
Atklājot veikalu, AS Drogas valdes priekšsēdētājs Igors Ščebrins toreiz uzsvēra: “Ja kāda pilsēta Latvijā patiesi gaidīja savu Drogas veikalu, tie noteikti ir Balvi!” Toreiz Drogas aicināja Balvu iedzīvotājus kopā “ierakstīt jaunu, skaistu lappusi Balvu pilsētas stāstā”. Tobrīd neviens vēl nenojauta, ka pavisam drīz šim stāstam pievienosies vēl kāds īpašs notikums.
Tikai dažus mēnešus vēlāk tieši Balvos iegādāta miljonā Drogas Klienta Karte. AS Drogas valdes priekšsēdētājs Igors Ščebrins:
“Kad runājam par miljonu klientu, ir viegli vispirms ieraudzīt lielu skaitli. Taču man daudz svarīgāk šķiet tas, ka aiz šī miljona ir cilvēki. Katrs ar savu stāstu, saviem ikdienas paradumiem un savu iemeslu izvēlēties Drogas. Par šo izvēli un uzticību mēs esam patiesi pateicīgi. Man ir īpašs prieks, ka miljono klienti varam sveikt tieši Balvos, pilsētā, kur pirms dažiem mēnešiem piedzīvojām ļoti sirsnīgu Drogas veikala atklāšanu. Balvi mums turpina dāvāt īpašus mirkļus.”
Kad pavisam ikdienišķs pirkums kļūst īpašs
Miljonajai klientei Birutai Čakānei šis stāsts sākās pavisam vienkārši. Drogas viņa līdz šim bija iepirkusies tikai divas reizes, un abās reizēs izvēlējusies vīram smaržas. Otrajā veikala apmeklējumā Biruta nolēma iegādāties arī Drogas klienta karti, nenojaušot, ka tieši šī reģistrācija viņu ierakstīs Drogas vēsturē kā miljono lojālo klienti.
“Šī bija tikai otrā reize, kad iepirkos Drogas, un abas reizes iegādājos vīram smaržas. Kad izlēmu iegādāties arī klienta karti, noteikti nebiju gaidījusi, ka tieši es izrādīšos miljonā kliente. Man zvanīja Drogas pārstāvis, lai paziņotu šos jaunumus. Es sākumā neticēju un biju pārliecināta, ka man zvana krāpnieki, taču beigās izrādījās, ka es tiešām esmu Drogas miljonā kliente. Neticami, bet jūtos ļoti priecīga un pārsteigta,” ar smaidu stāsta miljonā kliente Biruta Čakāne.
Lai atzīmētu šo īpašo notikumu, Drogas komanda devās uz Balviem, lai personīgi sveiktu Birutu ar ziediem, kūku un īpaši sarūpētu pārsteigumu. Miljonā kliente dāvanā saņēma 185 produktus no sortimenta, kas pieejams tikai veikalos Drogas, sniedzot iespēju iepazīt un izmēģināt dažādus produktus un, iespējams, atklāt arī jaunus ikdienas favorītus.
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