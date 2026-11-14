5 sieviešu vārdi, kurus visbiežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ: viens no tiem ir mūžīga klasika
Plaša IQ testu rezultātu datubāze un ilggadēji pētījumi par vārdu psiholoģiju atklājuši interesantu likumsakarību. Cilvēki ar augstu intelekta līmeni atkal un atkal izvēlas vienus un tos pašus piecus sieviešu vārdus.
Francijas portāls "Intelligence.fr" analizējis 1,27 miljonus IQ testu rezultātu un aprēķinājis vidējo IQ rādītāju 40 dažādu vārdu īpašniekiem. Rezultātos patiešām konstatētas atšķirības, tomēr speciālisti brīdina nesteigties ar secinājumiem, jo pats vārds cilvēku nepadara gudrāku.
Augstākus IQ rādītājus cilvēkiem ar mūsdienās populāriem vārdiem skaidro ar tā dēvēto Flinna efektu. Ar šo terminu apzīmē intelekta testu rezultātu pakāpenisku pieaugumu no paaudzes paaudzē, ko cita starpā saista ar labāku izglītību un daudzveidīgāku dzīves pieredzi.
Psihologi, tostarp Kalifornijas Universitātes Losandželosā pētnieks Alberts Mehrabjans, norāda uz tā dēvēto "etiķetes efektu". Nopietni, klasiski vārdi skolotājiem un darba devējiem rada pozitīvas gaidas, tāpēc cilvēks jau pirmajā tikšanās reizē var atstāt labvēlīgāku iespaidu.
Izglītoti cilvēki dod priekšroku īsiem, klasiskiem vārdiem
Kā liecina zinātniskajā žurnālā "Journal of Experimental Social Psychology" publicētie pētījumi, cilvēka smadzenes labvēlīgāk uztver informāciju, kuru ir viegli apstrādāt. Tāpēc īsi vārdi ar divām vai trim zilbēm un ierastu rakstību šķiet uzticamāki.
Dažas analīzes, kas balstītas uz Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) Sloana vadības skolas pētījumiem, liecina, ka personāla atlases speciālisti retāk atsaucas uz CV, kuros norādīti pārāk neparasti vārdi. Piemēram, klasiskais vārds Klāra (Clara) var šķist neitrālāks nekā neierastākā rakstības forma Klara.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šī paša iemesla dēļ britu pētījuma par skaistākajiem vārdiem autori pirmajā vietā ierindojuši vārdu Sofija, kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē "gudrība". Pie šādiem vienkāršiem, cēli skanošiem vārdiem ar senām saknēm pieder vēl pieci sieviešu vārdi, kurus, kā apgalvots publikācijā, biežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ.
- Irēna (Irīna) – vārds cēlies no grieķu valodas un nozīmē "miers". Tas ir maigi skanošs, starptautiski pazīstams vārds, kas daudzās valodās skan līdzīgi un labi iederas starptautiskā vidē. Tieši šādu vārdu Marija Kirī deva savai meitai Irēnai Žolio-Kirī, kura vēlāk arī kļuva par Nobela prēmijas laureāti.
- Klāra – vārds cēlies no latīņu valodas un nozīmē "gaiša, skaidra". Tas raisa asociācijas ar kārtību un domu skaidrību. Vārda rakstība atbilst tā izrunai, un tas rada nosvērtas, organizētas personības iespaidu bez liekas pompozitātes.
- Helēna – klasisks grieķu izcelsmes vārds, kura nozīme tiek saistīta ar lāpas gaismu. Šis vārds nezaudē savu aktualitāti, skan cēli un piešķir respektabluma iespaidu gan zinātniska darba autora vārdam, gan ierakstam CV.
- Līvija – atturīgi un eleganti skanošs vārds, kas saistīts ar senu romiešu dzimtu. Tas ir rets, tomēr viegli uztverams un vienlīdz labi iederētos gan pie juridiskā biroja durvīm, gan zinātniskā laboratorijā.
- Diāna – romiešu medību dievietes vārds, kas asociējas ar apņēmību un neatkarību. Pateicoties tā cēlajam skanējumam un princeses Diānas piemēram, šis vārds tiek uztverts kā pašpārliecinātības un mērķtiecības simbols.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Visus šos vārdus vieno tas, ka tie ir viegli uztverami. Lai gan neviens no tiem negarantē izcilas prāta spējas jau kopš dzimšanas, tie var sniegt zināmas psiholoģiskas priekšrocības, radot labvēlīgāku pirmo iespaidu.