Ar elektroauto var gan ietaupīt, gan pamatīgi iegrābties - kā izvēlēties īsto?
Donalda Trampa un viņa “uzvarošā kara” pret Irānu dēļ degvielas cenas ir piedzīvojušas kāpumu, kas droši vien daudziem liek aizdomāties par elektromobiļa iegādi. Apsveicama doma, taču vispirms mēģināsim tikt skaidrībā, kādu elektroauto vajag tieši jums.
Savu lomu intereses pieaugumā par elektroauto pirkšanu noteikti nospēlēja arī ziņa par valsts atbalsta programmas videi draudzīgu automobiļu iegādei atjaunošanu. Tas nozīmē, ka, pērkot jaunu elektromobili, valsts subsidēs 4000 eiro no mašīnas cenas. Lietota elektroauto iegādes gadījumā atbalsts būs 3000 eiro, ārējās uzlādes jeb plug-in hibrīdam – 4000 eiro, bet ģimenes apliecības īpašniekiem – pat 9000 eiro, tiesa, ar noteikumu, ka tiek pirkts auto ar vismaz septiņām sēdvietām: tātad busiņš, minivens vai liels SUV. Izklausās vilinoši, atliek tikai izvēlēties īsto variantu.
Tīru elektro vai plug-in hibrīdu?
No tīra elektromobiļa ārējās uzlādes hibrīds atšķiras ar to, ka tam ir gan elektromotors, gan iekšdedzes dzinējs. Vēl pirms gadiem trim šī kombinācija bija diezgan bezjēdzīga, jo hibrīdos izmantotās baterijas bija tik mazietilpīgas, ka ar elektrību ļāva nobraukt vien kādus 50–60 kilometrus, bet pēc tam auto pārslēdzās uz iekšdedzes dzinēja režīmu. Tātad pietika bērnu aizvešanai uz skolu vai braukšanai uz darbu no Mārupes uz Rīgu, taču nekam daudz vairāk nesanāca. Šobrīd šāda tipa hibrīdi, īpaši jau Āzijā ražotie, piedāvā tīri elektrisku nobraukumu – vismaz 100 kilometrus, daži pat ap pusotru simtu. Un tas jau būtiski maina spēles noteikumus: ar šādu auto tu mierīgi vari uz darbu Rīgā braukt no Siguldas vai pat vēl tālāk. Ja baterija iet uz beigām, vari uz brīdi pieslēgties pie kāda uzlādes punkta, bet vari arī pāriet uz hibrīda režīmu, kurā galvenais spēlētājs ir iekšdedzes dzinējs, bet elektromotors tikai piepalīdz, un tā braukt kaut līdz pasaules malai, diezgan jūtami samazinot degvielas patēriņu.
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Lielākā plug-in hibrīda priekšrocība ir tā, ka ar šādu auto droši var doties tālos ceļojumos, neuztraucoties, vai vajadzīgajā brīdī izdosies atrast uzlādes staciju. Arī kritiskā situācijā, ja kaut kādu iemeslu dēļ nav elektrības (te uzreiz nāk prātā dronu uzlidojumu briesmas), visas olas nav saliktas vienā groziņā un vienmēr varam braukt iekšdedzes dzinēja režīmā. Protams, kamēr bākā benzīns. Ne jau velti Latvijā pēdējos divos gados plug-in hibrīdu pārdošanas rādītāji ir ievērojami pieauguši – cilvēki novērtē šo samērā universālo risinājumu, par kuru turklāt var saņemt arī valsts subsīdiju.
Tātad viss ir ideāli, un nekādu mīnusu nav? Tik skaisti tomēr nav. Pirmkārt, ārējās uzlādes hibrīds maksās mazliet dārgāk nekā tīrs elektromobilis, jo tā konstrukcija tomēr ir sarežģītāka. Otrkārt, šīs pašas sarežģītākās konstrukcijas dēļ pastāv lielāka iespēja, ka kaut kas var salūzt. Tā ir vienkārša patiesība – jo vairāk detaļu un sarežģītāka iekārta, jo ķēpīgāka ir apkalpošana un lielāks bojājumu risks. Protams, visu var salabot, un nav arī dzirdēts, ka hibrīdi to vien darītu, kā plīstu, taču prātā to paturēt der.
Lielu vai mazu bateriju?
Protams, uzreiz gribas saukt – lielu, ar tādu taču var tālāk aizbraukt! Pareizi jau ir: 80 kWh baterija ar vienu uzlādi ļaus nobraukt 450–500 kilometrus (bet varbūt arī vairāk), kamēr ar 50 kWh bateriju nekur daudz tālāk par 300– 350 kilometriem netiksi. Taču te ir vērts uzdot sev jautājumu: cik tad es vidēji dienā nobraucu? Vairumam cilvēku šī distance būs zem 100 kilometriem, dažiem varbūt ap 200, taču tikai retos gadījumos ikdienā mēs braucam virs 300 kilometriem. Tātad ikdienas braukšanai principā itin labi pietiek ar 50 vai pat 40 kWh akumulatoru.
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Bet ko iesākt, ja plānots garāks brauciens? Piemēram, uz Varšavu? Tur taču ar 350 kilometru rezervi būs par maz! Patiesībā jau līdz Varšavai nepietiks arī ar 500 kilometru rezervi, tāpat pa ceļam nāksies kaut kur uzlādēties. Un, pat ja pietiktu, cilvēka organisms nav no dzelzs, astoņu stundu braucienā jebkurā gadījumā vajadzētu kaut kur piestāt. Mūsdienās vairs nav lielu problēmu šo piestāšanu apvienot ar elektroauto uzlādi, jo modernie elektromobiļi ļauj akumulatoru uzlādēt ar 150 kW un pat vēl lielāku jaudu, kas nozīmē, ka uzlādes punktā nevajadzēs pavadīt neko ilgāk par 20 minūtēm, lai varētu braukt nākamos 200 kilometrus vai vēl vairāk. Tātad kā reiz viena kafijas pauze.
Protams, vienmēr pastāv riska faktors, ka nolūkotais uzlādes punkts kaut kādu iemeslu dēļ nav pieejams. Atšķirībā no degvielas uzlādes stacijām ar lādētājiem tā tiešām reizēm gadās, ka tie nedarbojas, ir aizņemti vai arī pastāv tikai uz kartes un projekta stadijā. Tādēļ prātīgāk ir uzlādi nekad neatstāt uz pēdējo brīdi un allaž turēt baterijā pārdesmit kilometru rezervi, lai vajadzības brīdī varētu aktivizēt plānu B. Labā ziņa ir tā, ka pat tad, ja instrumentu panelī cipariņi rāda, ka akumulatora līmenis ir nulle, parasti tomēr “pašā dibenā” vēl ir pietiekami, lai nobrauktu 20–30 kilometrus. Tas ir pārbaudīts dzīvē.
Kur lādēt – mājās vai publiskajā uzlādes punktā?
Ja vien iespējams, tad mājās, izmantojot maiņstrāvas uzlādes iekārtu. Tā akumulatoru uzlādē lēnāk – parasti auto vienkārši pa nakti atstāj, pieslēgtu uzlādei, un no rīta akumulators ir pilns. Publiskās uzlādes punkti vairumā gadījumu piedāvā ātro līdzstrāvas uzlādi, kas sola pat 350 kW ātrumu (no maiņstrāvas vairāk par 22 kW neizspiedīsi), kas izklausās forši, taču arī cena te būs pavisam cita nekā mājās. Īpaši jau, ja mājā ir saules paneļi, kas ļauj iegūt salīdzinoši lētu enerģiju. Publiskajā uzlādes punktā, ja izvēlēsies 150 kW vai vēl jaudīgāku pieslēgumu, elektrības cena būs divas vai pat trīs reizes dārgāka (tomēr benzīna cenas augstumos neuzkāps), turklāt lēnā uzlāde ir saudzējošāka baterijai. Arī ātrā uzlāde bateriju nenokaus, taču ne velti vairumā gadījumu uzlādes ātrums automātiski samazinās, sasniedzot akumulatora uzpildes 80 procentu atzīmi – tā tiek saudzēta baterija.
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Cenu atšķirības dēļ elektroauto ir ievērojami piemērotāks tiem cilvēkiem, kuri dzīvo privātmājā vai arī ir vienojušies ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāju, ka viņiem tiek ierādīta vieta personīgajai uzlādes stacijai. Uzlādēties tikai publiskajos punktos būs gan dārgi, gan arī nepraktiski, jo nāksies īpaši plānot izbraucienu uzlādei. Vēl gan paliek variants atrast iejūtīgu un zaļi domājošu darba devēju, kurš darbavietā ir uzstādījis lētu uzlādes staciju. Un vēl – plug-in hibrīdiem parasti uzlādes ātrums ir lēnāks nekā tīrajiem elektromobiļiem. Ar to jārēķinās, plānojot ceļojumus.
Jaunu vai lietotu?
Ja “piķis nav problēma”, tad, protams, labāk ņemt jaunu elektromobili. Jauns ir jauns, turklāt spēkā būs arī garantija – tagad jau diezgan ierasta lieta ir septiņu gadu garantija (vai vismaz piecu), protams, ar izņēmumiem atsevišķiem automašīnas mezgliem. Ja vien iespējams, vēlams elektromobili ņemt operatīvajā līzingā, paredzot, ka pēc pieciem gadiem dīleris to atpērk par summu X. Elektromobiļu gadījumā gan te ir daži zemūdens akmeņi, jo tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka pēc pieciem gadiem savulaik tik modernais vāģis būs morāli novecojis – jaunajām mašīnām droši vien būs jaunas paaudzes baterijas un nobraucamais attālums būs palielinājies. To apzinās arī auto tirgotāji un nemaz tā īpaši nekāro atpirkt lietotos elektroautomobiļus. Tādēļ šos jautājumus vēlams apspriest individuāli un mēģināt atrast abas puses apmierinošu kompromisu.
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Taču nav jau tā, ka vispār nepastāvētu lietoto elektromobiļu tirgus. Kādreiz gan apkārt klīda stāsti par to, ka pēc 100 000 nobrauktiem kilometriem baterija ir pagalam un elektromobilis vairs nav braucams, taču dzīve pierādījusi, ka nemaz jau tik strauja tā akumulatoru degradācija nav un viena otra Tesla ir nobraukusi pat tuvu pie pusmiljona kilometru bez baterijas mainīšanas. Tādēļ, ja ambīcijas neprasa jaunu auto, var apskatīties arī, kas notiek lietoto mašīnu tirgū. Īpaši jau, ja interesē “dārgā gala” vāģi, jo elektromobiļu segmentā tiem cenas kritums pāris gadu laikā ir ļoti jūtams. Piemēram, pirmās paaudzes Porsche Taycan ar 80 kW bateriju un 500 zirgspēku jaudu, kas jauns maksāja virs 100 000 eiro, Vācijā tagad var dabūt par kādiem 60 000 eiro. Tiesa, praktiskais latvietis par to naudu drīzāk nopirktu elektrisko Škoda Enyaq maksimālajā komplektācijā, un pāri vēl paliktu nauda saules paneļu uzstādīšanai...
Vai ir vērts skatīties uz “ķīnieti”?
Pēdējo divu gadu laikā Latvijas tirgū ir parādījušies daudzi jauni Ķīnas izcelsmes zīmoli, kas piedāvā gan elektromobiļus, gan arī hibrīdus par visai pievilcīgām cenām. Pagaidām gan daudzi uz “ķīniešiem” skatās piesardzīgi, un tas ir saprotami – mēs vēl īsti nezinām, kā Ķīnā ražoti vāģi sadzīvos ar Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un vai pāris ziemu laikā nesāks neganti rūsēt. Tomēr pāris zīmolu, piemēram, Ora un BYD, ir startējuši cenas un aprīkojuma ziņā tik labu piedāvājumu, ka pārdoto mašīnu skaits pārsniedzis simtu, kas pilnīgi nezināmam brendam ir ļoti labs rādītājs.
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No tehniskā viedokļa ar Ķīnas ražojuma elektromobiļiem viss ir kārtībā. Te jāņem vērā, ka elektromobiļa konstrukcija ir vienkāršāka nekā iekšdedzes dzinēja auto, tādēļ to ķīnieši ir apguvuši augstā līmenī. Ja Ķīnas ražojuma iekšdedzes mašīnās reizēm var uzdurties kaut kādiem brīnumiem, tad nevienu klaji nekvalitatīvu elektroauto nav gadījies sastapt. Mazliet negaidīti, taču arī ķīniešu plug-in hibrīdi tehniskajā ziņā ir augstā līmenī un piedāvā tik lielu tikai ar elektrību nobraucamo distanci, kādu spēj sasniegt retais Eiropas ražotājs. Piedevām ķīniešu mašīnās aprīkojuma līmenis parasti ir par kārtu augstāks nekā tādas pašas cenu kategorijas Eiropas automašīnā. Piemēram, masāžas sēdekļi te nav nekas īpašs.
Ja par mīnusiem, tad ķīniešu mašīnām reizēm ir kaitinoši mīksta piekare un reizēm eiropietim ir grūti pierast pie viņu borta datora izvēlnes – viss ir kaut kā pavisam citādāk nekā Eiropas vāģiem. Izteikti daudz dažādu pīkstuļu, kas brīdina par visu ko – ātruma pārsniegšanu, pietuvošanos ceļa vidum, pietuvošanos ceļa malai, arī par to, ka uz mirkli esi novērsis acis no ceļa, lai pieregulētu salona temperatūru mašīnas lielajā planšetē –, jo fiziskas pogas, pēc visa spriežot, ķīnieši no sirds ienīst. Ja ar šiem trūkumiem var sadzīvot, tad var saņemt dūšu un vest mājās arī kādu “ķīnieti”, kura nosaukumu draugi vēl ilgi neiemācīsies izrunāt. Protams, ja vien tas nerīvē kantes pašapziņai. Galu galā, atcerēsimies, ka pirms desmit gadiem mēs ar piesardzību skatījāmies uz korejiešu auto, taču tagad KIA un Hyundai pie mums ir itin labi iedzīvojušies.