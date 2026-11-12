Indietis Samuels Latvijā dzīvo jau 25 gadus un atklāj, ko mēs paši par sevi nepamanām
No saulainās Indijas uz Latviju Samuels atbrauca tikai uz dažiem mēnešiem, taču liktenis bija lēmis citādi – nu viņš šeit dzīvo jau 25 gadus un kļuvis par savējo. Kas viņu Latvijā pārsteidza visvairāk, un ko indietis šajos gados sapratis par latviešiem?
Pirmo reizi indietis Samuels Tomass Valutadatils Latvijā ieradās 2001. gadā – iepazīties ar Indijā par sievu apņemtās latvietes vecākiem. Viņa Indijā mācījusies Starptautiskajā skolā, viņš spēlējis rokgrupā un aktīvi darbojies kristiešu draudzē – vadījis jauniešu kalpošanas, spēlējis arī kristiešu roku. Draudzē arī satikušies. Kad ģimene gaidījusi pirmdzimto, abi nosprieduši, ka Samuelam laiks iepazīties ar sievas vecākiem, un devušies ceļā uz viņam pilnīgi nezināmo zemi kaut kur ziemeļos pie Baltijas jūras...
Sākumā viņi plānojuši Latvijā pavadīt trīs četrus mēnešus – kad piedzims bērns, visi atgriezīsies Indijā, apciemos Samuela mammu Keralas štatā, tad dosies uz Puni, astoto lielāko metropoli Indijā, kur Samuels dzīvojis jau iepriekš. Bet nu jau kur tas laiks, kopš viņš par to vairs pat nedomā. Jo iedzīvojies, pieradis pie neapdzīvotās Latvijas un visa cita pārsteidzošā, ko ziemeļnieciskā zeme var piedāvāt indietim. Samuels ir strādājis vairākās skolās, bet pēdējos desmit gadus nobāzējies privātajā vidusskolā Patnis, kur māca angļu sarunvalodu un papildus pasniedz angļu valodu privāti. Arī latviešu mēli viņš pārvalda itin labi, tomēr, lai saruna ritētu raitāk, pieaicināja tajā piedalīties meitu Elišebu.
Svarīgi – justies pieņemtam Latvijā
“Viss, kas notika pēc ierašanās Latvijā, bija kā pierādījums viedajai atziņai – cilvēks domā, Dievs dara. Mūsu tik ļoti gaidītais bērniņš nomira trešajā dienā pēc piedzimšanas... Tas bija milzīgs pārdzīvojums, iekšēja zemestrīce gan man, gan sievai, un pilnībā mainīja visu. Sapratu, ka man jābūt blakus sievai, kura tobrīd nespēja domāt par atgriešanos Indijā, un tas nozīmēja palikt Latvijā. Taču urdīja doma – bet kā tad tā? Jo Indijas kultūrā – un to respektēja arī mana ģimene – pieņemts, ka pēc kāzām vīrs sievas vecāku mājā nedzīvo ilgāk par divām dienām, tad sievai jāseko vīram un jādzīvo viņa ģimenē. Līdz ar to, īsti nesaprazdams, kā dzīvot tālāk, iekritu depresijā, ko padziļināja bezpalīdzīgums – nezinu valodu, ko tad lai šeit daru, kādu darbu lai atrodu,” emocionāli stāsta Samuels, kavējoties atmiņās. “Pēkšņi tiku iemests pavisam citā kultūrā, citādos laikapstākļos. Katru dienu meklēju visu iepriekšējo dzīves laiku tik uzticamo ikdienas pavadoni sauli – kur tā ir, kāpēc tik reti un skopi spīd?” (Smejas.)
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Tolaik ģimene dzīvoja Jūrmalā, un Samuelam ienāca prātā, ka jāmeklē darbs skolā, kur varētu mācīt angļu valodu, jo to viņš pārzinājis lieliski. Un paveicās – Lielupes pamatskolā, tolaik vidusskolā, angļu valodas skolotāja vieta atradās. Viņš saberzēja rokas un pie sevis nodomāja – gadu nostrādās, tad gan atpakaļ uz Indiju!
Pirmo reizi ieejot klasē, Samuels juties kā pirmklasnieks, jo īsti nav zinājis, kā sākt stundu, kā izturēties... Pēc dabas būdams atvērts, mulsumu gan ātri pārvarējis – smaidījis, jokojis un ātri atradis kopīgu valodu ar bērniem. Bet tas viens gads ieilga... Sieva atkal bija gaidībās, tāpēc dzīves pārkārtošanas stress un garais pārlidojums viņai nepavisam nebija vēlams, un Samuelam ar šo situāciju nācās samierināties. Arī viņa mamma, kad piezvanījis un atļāvies pačīkstēt, ka gribot atpakaļ uz Indiju, teikusi – tagad viņam vispirms jārūpējas par sievu. Pēc šīs sarunas Samuelā iestājies nosacīts miers.
No Lielupes skolas Samuels aizgāja strādāt uz Pumpuru vidusskolu, tās direktores Inetas Kausnieces aicināts. Ar direktorēm vispār esot ļoti paveicies – viņas bijušas pretimnākošas, tāpat arī kolēģi. Tas Samuelam esot ļoti svarīgi, lai viņš Latvijā justos pieņemts. Arī skolēni likuši tā justies, jo allaž smaidīgo un uz jokiem nasko skolotājs uztvēruši kā savējo.
Ģimenē gan viss neritēja tik gludi. Sieva stāvoklī bija deviņas reizes, pieci bērni piedzima un izauga, bet četri tika zaudēti. Pirmais pēc piedzimšanas, pārējo trīs sirsniņas pārstāja pukstēt grūtniecības laikā... Tas katru reizi radīja smagu krīzi ģimenē. “Vienīgi ticībā Dievam tad radu spēku dzīvot, bez tā būtu tikai divi varianti – sajuktu prātā vai izdarītu pašnāvību... Mierinājumu deva arī iespēja Jūrmalā vadīt starptautisku draudzi. Kontaktu ar to neesmu zaudējis joprojām. Un, lai atliktu mazāk laika drūmām pārdomām, uzņēmos papildu darbu Rīgā, valodu centrā Berlitz. Tur atkal man bija ļoti laba direktore – Inga Zeide. To, ka latvieši pret mani izturējās tik jauki, uztvēru kā Dieva svētību – tātad Viņš man nolicis būt Latvijā un darīt skolotāja darbu. Tāpēc izlēmu šeit palikt arī pēc tam, kad pirms deviņiem gadiem izšķīros no sievas.”
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Kur ir garšvielas?
Kad Samuels pirmo reizi ieradās Latvijā, bija jūnija beigas. Lidmašīna piezemējās ap deviņiem vakarā, un viņš bijis šokā – kā, ārā vēl ir gaišs?! Jo Indijā tumsa iestājas jau ap sešiem pēcpusdienā. Nākamais šoks – kur ir cilvēki?! Braucot mašīnā uz Jūrmalu, viņam šķitis, ka nonācis neapdzīvotā zemē, – ne māju, ne cilvēku burzmas... Bet, ja visā Latvijā ir trīs reizes mazāk cilvēku nekā Punē, kur tāda lai rastos? Pamazām viņš pie tā pieradis un pēc burzmas vairs neilgojoties.
Daudz lielāks izaicinājums bijis pierast pie visa cita no Indijas tik atšķirīgā. Vispirms jau pie rudens un ziemas, bet tagad gadalaiku maiņa Samuelam patīkot, tikai tā drēgnā, aukstā tumsa... Un, protams, arī pie latviešu ēdieniem. “Kreizī! Kā mājās, tā ciemos esot, es sapratu, ka man tos dod ar mīlestību, un biju par to pateicīgs, tomēr pie sevis domāju – kur ir garšvielas, kā var iztikt tikai ar sāli un pipariem? Bet tagad man garšo! Īpaši siļķe ar biezpienu un kartupeļiem, siļķe kažokā, aukstā zupa. Arī kāpostu tīteņi, tikai ne ar cūkgaļu vai liellopa gaļu, jo to vispār neēdu, bet ar vistas, tītara vai jēra – super! Liels pārbaudījums sākumā bija štovēti kāposti, pirmos gadus brīnījos, kā cilvēki ko tādu var ēst. Bet nu jau gaidu, kad ziemā tos liks galdā. Laikam tas ir normāli – lai pierastu pie svešām garšām, vajag laiku. Turklāt tagad Latvijā pieejamas visas Indijas garšvielas, Āzijas virtuve – vispār vairs nav, par ko žēloties.”
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No divsimt draugiem palika vien pāris...
Kā Samuels raksturotu latviešus? Viņš nevienu neuzlūko kā latvieti, indieti, krievu vai angli – viņam visi ir cilvēki, brāļi un māsas Dieva ģimenē. Tāda ir viņa filozofija, un tas palīdz dzīvot. Gan šeit, gan vispār. “Kas man iekritis acīs – latvieši pēc dabas ir stipri noslēgti, savrupi. Tas droši vien veidojies vēsturiski, jo jums nācies pielāgoties dažādām varām, ekonomiskajām situācijām, kas atstājis iespaidu arī uz bērnu audzināšanu. Kā skolotājam man tas savā ziņā šķiet interesanti, jo gribu panākt, lai bērni atveras, uzskatu, ka tas ir viens no maniem uzdevumiem. Kad to esmu panācis, viņi kolosāli pārvēršas. Sākumā pie tā vajadzēja piestrādāt diezgan daudz, bet, paaudzēm mainoties, jau mazāk, un ceru, ka šī tendence saglabāsies. Jo, manuprāt, būt atvērtam ir labi. Tomēr ar nosacījumu – saglabājot savas saknes, tradīcijas. Ideāli, ja viss saprātīgi līdzsvarojas. Te vietā pastāstīt, ar ko indieši atšķiras no latviešiem, kādu dzīves patiesību jūs man esat atklājuši.”
Būdami ļoti atvērti, indieši svešu cilvēku jau pēc pirmās garākas sarunas saucot par draugu, aicinot uz drīzumā paredzēto dzimšanas dienas ballīti, kurā pulcēsies visi draugi – kopā ap simt vai divsimt. Tāpēc Samuels bija pagalam pārsteigts, kad Latvijā bērni skolā, kā arī pieaugušie angļu valodas tālmācībā uz jautājumu, cik viņiem ir draugu, atbildējuši – viens, varbūt divi... Tad viņam paskaidrots, ka latvieši par draugu uzskata tikai cilvēku, ar kuru kopā puds sāls apēsts, kuram grūtā brīdī var zvanīt pat trijos naktī, jo zina – tiks uzklausīts, palīdzēs. To apdomājot, Samuels sev pajautājis – cik man tādu ir? Tas nav, tas nav, tas nav... No pāris simtiem palikuši vien pāris. Tad arī viņš beidzot izpratis lielo atšķirību starp jēdzieniem draugs un paziņa, par ko latviešiem saka lielu paldies.
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Kas būtu jāmācās latviešiem
Savukārt no savas puses, vislabāko vēlot, Samuels latviešiem iesaka iemācīties risināt konfliktsituācijas, ar ko, kā novērojis, mums esot grūti. “Tā vietā, lai strīdu izrunātu, jūs mēdzat ierauties katrs savā stūrī un spītībā, aizvainotībā, dusmās ieņemt klusēšanas pozīciju. Labi, ja kādam tiešām kaut kas jāpārdomā, lai tā arī pasaka – dodiet man pāris dienu laika, tad parunāsim. Tikai parasti jau to nepasaka... Redzu, ka nereti cilvēkus pie konfliktiem noved tikai nepareizi izvēlēti vai ne pareizajā tonī pateikti vārdi. Piemēram, pamanot kādam mugurā kaut ko, kas viņam nepiestāv, var pateikt, ka tas izskatās briesmīgi, kas izklausās nonicinoši, un var pateikt – man šķiet, šī nav labākā izvēle. Tas draudzīgi rosina paskatīties uz sevi no malas.
Tāpat jāmācās palūgt piedošanu un pašam piedot, jo nepiedošana saēd cilvēku. Turklāt var pienākt mirklis, kad vairs nebūs, kam to lūgt... Esmu bijis vairākās tādās bērēs, cilvēku acīs redzējis nožēlu par neizrunāto, dzirdējis to izsakām vārdos, un man tad bija žēl gan aizgājēja, gan palicēju. Un vēl – nevajag runāt citiem aiz muguras, labāk pateikt acīs, bet pirms tam apdomāt pareizos vārdus. Tikai saprotiet mani pareizi – nekad ne pret vienu cilvēku par to neesmu jutis dusmas, bet mīlestību, un gribu palīdzēt. Tajā pašā laikā apzinos robežu, to, ka esmu ārzemnieks, un latvieši man var pārmest – ko bāzies, kur nevajag! Un es to respektēju. Tikai draugiem atļautos pateikt savus vērojumus, viedokli. Vēl visus mudinu vairāk smaidīt, smieties. Arī indiešus Indijā – šajā ziņā viņi ne ar ko daudz neatšķiras. Neatceros nevienu vecvecāku fotogrāfiju, kurā viņi būtu smaidīgi. Toties es visās bērnības bildēs smaidu – biju priecīgs bērns!” Samuels smej.
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Kopīgas saknes
Pēdējo reizi viņš Indijā bijis un mammu, māsas un brāļus – kopā četrus – apciemojis pirms divpadsmit gadiem. Latvijā reiz viesojies viens brālis ar sievu, pēc tam viņš atbraucis vēlreiz, bet citi tālo ceļu nav mērojuši, jo visi aizņemti ar darbu, ģimenes dzīvi. Un kāpēc doties pāri puspasaulei, ja visi var aprunāties, cits pie cita paviesoties ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību.
Tētis nomiris, kad Samuels bijis padsmitnieks. Līdz tam viņš strādājis par menedžeri lielā kompānijā Tata Motors, kur ražoja kravas mašīnas; tās īpašniekiem pieder arī Range Rover.
Kad Samuels mācījies skolā, viņa klasē bijuši 60 skolēni, bet skolotāji Indijā tiekot galā arī ar tādu baru. Jo pieeja vienkārša – ja nemācīsies, labi neuzvedīsies, neklausīsi, vari iet prom, uz tavu vietu skolā gaida rinda. Bet mājās tētis un mamma par to sadotu brāzienu un pavēlētu – marš, atpakaļ uz skolu! To apzinoties, bērni centušies, mācījušies, katrs gribējis sevi pierādīt, izcīnīt savu vietu, un tas nostiprinājis mugurkaulu. Turklāt Indijā izglītībai pievērš lielu uzmanību, tāpēc ikviens cenšas iegūt vismaz kādu diplomu.
Samuels vēlāk universitātē studējis vēsturi, politikas zinātni un angļu valodas literatūru – bijusi pieejama tāda apvienotā programma. Arī universitātē vienā kursā studējošo skaits bijis daudz lielāks nekā Latvijas augstskolās. “Tomēr, lai gan biju rūdīts, jau tikai iedomājoties, ka pašam jāstājas tik lielas klases priekšā, juties sabijies. Tāpēc, uzzinājis, ka Lielupes skolā klasēs ir tikai 15–20 skolēni, atviegloti nopūtos – paldies Dievam!” (Samuels pārmet krustu un gardi pasmejas.)
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Bet vai viņš ir dzirdējis, ka baltu tautu saknes meklējamas Indijā? “Jā, un domāju, ka tā tiešām ir. 2001. gadā notika Rīgas 800 gadu jubilejas svinības, arī Dziesmu svētki. Nesapratu neko no dzirdētā, bet vizuāli tas bija tik skaisti, iespaidīgi! Vienu vakaru televīzijas pārraidē klausījos koru dziedāšanu, un pēkšņi – paga, bet es taču šo tautasdziesmu esmu dzirdējis, tā ir tik līdzīga indiešu tempļos dziedātajai! Un sanskrits, literārā un kulta valoda senajā un viduslaiku Indijā, tāpat kā latviešu, lietuviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei, tajās ir ļoti daudz līdzīgu vārdu ar vienu nozīmi. Būtībā tas pierāda, ka reiz mūsu senči dzīvojuši vienā teritorijā, tad daļa pa pasauli izklīdusi. Vispār es domāju, ka neviens šajā pasaulē neierodas nejauši, visi – lai mācītos, tikai katram ir savs uzdevums. Mans uzdevums laikam – būt skolotājam Latvijā.” (Smaida.)
Ticu labajam
“Indijā no bērniem, īpaši pusaudžiem, tiek pieprasīta lielāka disciplīna, un, ņemot vērā kultūras tradīcijas, sabiedrībā izveidojošos noteikumus, viņi šīs robežas, ko var un ko nevar atļauties, ievēro. Respektē hierarhiju – Dievs, tētis, mamma, skolotājs,” uzsver Samuels. Viņaprāt, ņemot vērā pamatiedzīvotāju skaitu Indijā un Latvijā un pašsaglabāšanās instinktu, kam no tā vajadzētu izrietēt, latviešiem balstīties savā kultūrā būtu daudz svarīgāk, bet… ar to esot, kā esot. Īpaši, ja ņem vērā, ka padomju laikā daudzi pārkrievojušies, bet tagad pārangliskojas. Tomēr viņš cer, ka latviešu tauta dosies pareizajā virzienā un izdzīvos. “Es ticu labajam! Tāpēc man patīk strādāt Patnī, jo skolas vadība, gados jauni cilvēki, domā pozitīvi, viņu redzējums vērsts uz nākotni, skolēnu interesēm.”
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Strādājot skolās, Samuels pamanījis – Latvijā var gadīties, ka skolotāja un skolēna strīda gadījumā vecāki iestājas par bērnu. Indijā, vismaz viņa skolas gados, nekas tāds nav bijis iedomājams, jo tiek respektēts skolotāja viedoklis, viņa pieredze un situācijas redzējums. “Kāds, pēc manām domām, ir labs skolotājs? Es tāds noteikti esmu! (Smejas.) Ja nopietni, tas ir jautājums, kas liek padomāt... Manā uztverē skolotājs bērniem ir kā vēl viens vecāks, kurš no sirds vēlas, lai viņiem viss izdodas. Ideālā variantā bērns skolotājam uzticas tikpat ļoti kā tētim un mammai, varbūt pat vairāk, un nekautrējas atklāt savas emocijas. Esmu piedzīvojis, ka pirmās, otrās klases skolnieciņš pienāk, apķeras ap kājām un, pavērsis pret mani uzticības pilnu sejiņu, saka – tu esi mans tētis! Šādos brīžos knapi esmu valdījis asaras un savās domās viņus svētījis.”
Samuela attieksme pret skolotāja darbu nekad neesot bijusi tāda – atnāku uz skolu, novadu stundas, par ko saņemu algu, un čau. Tieši tāpēc viņš ar bijušajiem skolēniem saglabā kontaktu, dažkārt ar kādu satiekas, parunā. Viņa sirds vienmēr esot atvērta. Vadot angļu sarunvalodas stundas, Samuela mērķis ir panākt, lai skolēni nomestu visas maskas, runātu par sev aktuālo, jo sarunai jābūt nesamākslotai – jārunā, kā runājam dzīvē, nevis literāri pareizi. Pretējā gadījumā – kāda jēga kaut ko pielabot? Bet, lai tādu sarunu sagaidītu no skolēniem, arī pašam jābūt tiešam un atklātam. Tomēr, lai cik draudzīgas būtu Samuela attiecības ar skolēniem, distanci – es tomēr esmu skolotājs! – viņš saglabā.
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Bez skolotājiem skolā visi savā dzīvē satiekam arī cilvēkus, kurus vēlāk saucam par saviem Skolotājiem, jo esam jutuši viņu tik svarīgo ieguldījumu mūsu izaugsmē. Samuels par tādiem uzskata tikai dažus draugus. “Domāju, kamēr dzīvošu, tikmēr būšu students. Mācos arī no saviem bērniem, ļoti uzmanīgi ieklausos viņu teiktajā, jo gadās, ka viņi pasaka tādas pērles! Un esmu atvērts jauniem redzējumiem – gan kā skolotājs, gan kā tēvs, gan kā cilvēks. Un kaut ko iemācīties var arī no garāmgājēja – ne jau velti saka, ka dzīvē nav nejaušu satikšanos.”
Dzīve ir brīnišķīga
Samuelam nav pieņemams, ja kāds par garīgām zināšanām – vai tas būtu āšramā, baznīcā, klosterī vai citviet – prasa naudu. Kaut vai tāpēc, ka šo zināšanu avots ir Dievs.
“Mans vecvectēvs esot bijis hindu priesteris, savukārt vectēvs iepazina un pieņēma kristiešu evaņģēliju – prieka vēsti par Dieva žēlastību un cilvēku pestīšanu caur Jēzu Kristu. Arī tētis pieņēma kristietību, es par kristieti kļuvu 16 gados. Daudz to studēju, visvairāk mani uzrunāja Jēzus stāsts, Jēzus vēsts. Tajā pašā laikā biju šokā par to, kā baznīca aprakstīta Bībelē un kāda tā ir tagad. Piemēram, kā par ticīga cilvēka pienākumu var uzlikt došanos svētceļojumā, kā var prasīt naudu par aizlūgumu?” neizpratnē ir Samuels. Evaņģēlijā rakstīts, ka cilvēks nevarot izdarīt neko, lai kaut ko no Dieva izpelnītos, jo – kā var izpelnīties to, kas ir ārpus tavas saprašanas, Viņa taisnīguma izpratnes? Dievs mīl savu radīto pasauli un cilvēkus tā, kā mīl Viņš, un pestīšanu dod tikai caur savu vienīgo dēlu – Jēzu Kristu.
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Samuels to uztver ar lielu sapratni, jo cilvēks parastais ir tikai cilvēks, viņš nav un nevar būt tīrs un svēts – viņā mīt gan dusmas, gan aizvainojums, gan bailes. Līdz ar to viņam it kā nav cerību tikt pestītam, bet Dievs saka: tev nevajag par to satraukties, dzīvo savu dzīvi, bet tici man, un tad saņemsi dāvanu – apsolījumu, ka TU esi mans bērns un Es par tevi rūpēšos. Jo, kur esmu Es, tur būsi arī TU. Līdzīgi – bērns, nākot no skolas, taču bailēs nedomā, vai mājās būs ēdiens, ūdens, ko padzerties. Viņš nāk ar pārliecību, ka tētis un mamma būs parūpējušies, lai tas būtu, bet, ja kaut kā pietrūks, tētis sagādās. Bērni var atslābt savu vecāku mīlestībā. Tāpat Samuels tic Dieva apsolījumam un tāpēc kontroli par savu dzīvi uztic Viņam, nevis astrologiem vai banānu lapu lasītājiem. Jo Bībelē teikts – ja jūs kā cilvēki zināt, kā rūpēties par saviem bērniem, tad iedomājieties, cik vairāk par jums rūpējas jūsu Debesu Tēvs. “Un, tā kā mani vada patiesa paļāvība Dieva gribai un prātam, tad saku, ka dzīve, neraugoties uz dažādiem sarežģījumiem un grūtībām, ir brīnišķīga!”