"Joprojām vāru pilnu zupas katlu!" Agnese Drunka par pārmaiņām ģimenē un ikdienas paradumiem
TV un radio personības Agneses Drunkas ģimenē ikdiena ir mainījusies, taču no dažiem ieradumiem atvadīties nav tik viegli. Viņa atklāj, kurš mājās visbiežāk saimnieko virtuvē un pie kā joprojām grūti pierast.
Drunkas ģimenē ēst gatavošana lielākoties ir vīra ziņā, tomēr arī viņa mēdz rosīties pie plīts. Pašlaik liels izaicinājums esot pierast, ka mājās no piecu cilvēku lielas saimes maltītes regulāri bauda tikai trīs. Tomēr ieradums vārīt pilnu zupas katlu saglabājies joprojām.
Meitas receptes un bērnības garša
Agnese neslēpj, ka viņu mājās ēst gatavošana lielākoties uzticēta vīram. Darba specifikas dēļ ir nedēļas, kad viņa mājās ir tikai pusdeviņos vakarā. “Ja tad vēl sāktu gatavot, pie galda visi tiktu ap desmitiem.” Arī jaunākajai meitai Rūtai, kura joprojām dzīvo kopā ar vecākiem, mūzikas skolā nodarbības dažkārt beidzas tikai astoņos vakarā. “Ja esmu mājās, gatavoju pati vai arī virtuvē rosāmies abi ar vīru, bet brīvdienas ir vienīgās dienas, kad varam ēst vakariņas normālā laikā,” smej Agnese un piebilst – ja gribas satikties pie viena galda, jācenšas to darīt visiem kopā, nevis katram jāēd savā laikā.
Lai gan Agnese sevi neuzskata par lielu recepšu meistari, brokastīs viņiem ir vairākas iecienītas maltītes. Viens no galvenajiem produktiem ir olas – ģimene tās cenšas iekļaut ēdienkartē gandrīz katru rītu. Jaunākā meita labprāt pati gatavo brokastis. “Viņa jau iepriekšējā vakarā izdomā, ko no rīta ēdīs. Rūta rūpīgi domā par savu ēdienkarti, un nereti tieši viņa atrod jaunas receptes sociālajā tīklā TikTok. Viena no idejām, ko esmu pārņēmusi no meitas, ir omlete ar tortilju. Uz pannas uzlej sakultu olu, virsū uzliek tortilju un, kad ola gatava, apgriež. Tortiljā var pildīt visu, ko sirds kāro; katrs var izvēlēties savas iecienītākās sastāvdaļas.”
Vēl Agnese iecienījusi grieķu jogurtu, kuram virsū liek olas. Olu vārīšanai viņai ir savs paņēmiens – ja tās tikko izņemtas no ledusskapja, vispirms mazliet sasilda siltā ūdenī, pēc tam liek verdošā un vāra aptuveni piecas minūtes. Gatavās olas nomizo un liek grieķu jogurta bļodā, papildinot ar zaļumiem.
Visu rakstu lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Žurnālā arī Agneses Drunkas iecienītākās brokastu receptes un ieteikumi, kādus ēdienus celt galdā novembra svētkos.