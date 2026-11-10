Ieildzis strīds šoreiz var beigties citādi! Venera un Marss iezīmē romantisku pavērsienu. Astroloģes Ilanas Baņķes prognoze
Vēl vakar tu zvērēji, ka ar šo cilvēku vairs nav iespējams par kaut ko vienoties. Taču šodien kaut kas ir mainījies, un nesaskaņas uz brīdi paliek otrajā plānā. Nekāda “oficiāla” izlīguma, nekādu garu paskaidrojumu, tikai mazliet mulsinoša atklāsme - cilvēks, kurš vakar krita uz nerviem, tev joprojām patīk... Un pats galvenais - ko ar to visu darīt tālāk?
10. novembrī plkst. 8.47 pēc Latvijas laika Venera Svaros veido sekstilu ar Marsu Lauvā. Astroloģijā tā ir harmoniska abu planētu saspēle, kas saistīta ar savstarpēju pievilcību, iniciatīvu un iespēju uzlabot attiecības. Turklāt Venera tuvojas retrogrādās kustības noslēgumam - jau sestdien, 14. novembrī, tā kļūs direkta, simboliski iezīmējot pāreju no ieilgušām nesaskaņām uz iespēju atkal kļūt tuvākiem. Tādēļ šī astroloģiskā notikuma iezīmētās attiecību tēmas būs aktuālas arī turpmākajās dienās.
Abu planētu mijiedarbībai ir interesanta priekšvēsture. 11. oktobrī tās veidoja saspringtu kvadratūru, kas attiecībās saistīta ar neapmierinātību, uzmanības trūkumu, sakāpinātām emocijām un strīdiem. Nepilna mēneša laikā ir bijis gana daudz iespēju gan izrunāt sāpīgo, gan pārdomāt savu attieksmi vienam pret otru. Tagad, abām planētām veidojot harmonisku sekstilu, attiecībās iezīmējas labvēlīgāks noskaņojums, no jauna uzplaiksnī iekāre un rodas iespēja atstāt ieilgušās nesaskaņas aiz muguras.
No strīdiem līdz kaislei - ko iespējams mainīt mēneša laikā?
Vēl nesen tev bija svarīgi pierādīt savu taisnību. Tik svarīgi, ka pat patīkams vakars divatā varēja beigties ar asu vārdu apmaiņu, kam sekoja ilga, neomulīga klusēšana. Taču tagad rodas jautājums: ko tu īsti iegūsti, ja pēdējais vārds paliek tev, bet attiecībās pazūd viss, kas agrāk sagādāja prieku? Pēkšņi izrādās, ka šāda uzvara vairs nešķiet tā vērta.
Un tieši šeit atklājas retrogrādās Veneras nozīme - tā simboliski rosina pārvērtēt, ko attiecībās uzskati par patiesi vērtīgu. Ja oktobrī Veneras saspringtais aspekts ar Marsu izcēla aizskartu lepnumu un vēlmi panākt savu, tad novembra harmonija atkal liek apjaust, kāpēc šis cilvēks tev savulaik šķita tik neatvairāms.
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Romantikai ar ierastajiem trikiem vairs nepietiek
Marss Lauvā simbolizē drosmīgu flirtu, aizrautību un vēlmi atstāt iespaidu. Tev gribas īpašu uzmanību, pamanīt otra acīs sajūsmu un saņemt komplimentus. Taču Venera Svaros šai romantiskajai spēlei piešķir negaidītu pavērsienu - izrādās, ar otra apbrīnu vien nepietiek!
Un te romantika iegūst pavisam citu garšu. Sarunā parādās rotaļīgums un patīkama vēlme vienam otru pārsteigt. Pamazām pazūd ierastā atturība, un pat nevainīgās sarunās sāk virmot flirts un kārdinoša intriga. Tā vairs nav cenšanās iekarot uzmanību - tā ir savstarpēja saspēle, kurā jūs abi labprāt iesaistāties.
Astroloģiskais fons
Venera ir retrogrāda un atrodas Svaros - savā pārvaldījuma zīmē. Tā rosina pārskatīt agrākās attiecību izvēles, no jauna izvērtēt mīlestību un personiskās vērtības. Savukārt Marss Lauvā saistīts ar kaisli, romantisku iniciatīvu un drosmi izrādīt savas jūtas. Abu planētu sekstils ir harmonisks aspekts, kas palīdz savienot vēlmi pēc tuvības ar gatavību rīkoties. Taču šis aspekts negarantē, ka viss atrisināsies pats no sevis - labvēlīgam pavērsienam nepieciešama iniciatīva un iesaistīšanās. Kopīgais astroloģiskais fons iezīmē aktuālās tēmas, tomēr to personisko nozīmi un izpausmes nosaka katra individuālā dzimšanas karte.