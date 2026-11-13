To bieži piekar automašīnas salonā vai nēsā pie atslēgām. Ko simbolizē zilās acs amulets?
Zilās acs formas amuletu (pazīstamu arī kā "turku aci" vai "Fatimas aci") bieži piekar pie ārdurvīm, automašīnas salonā vai nēsā kā piekariņu pie atslēgām, kaklarotas vai rokassprādzes. Tomēr šis simbols, ko veido koncentriski apļi zilā, baltā un melnā krāsā, nebūt nav tikai dekoratīvs elements.
Gadsimtiem ilgi cilvēki ticējuši, ka tas pasargā no skaudības, nelaimēm un tā dēvētās "ļaunās acs". Kā radusies šī tradīcija un kāpēc simbolam ir tieši šāds izskats, skaidro portāls "ogloszenia.trojmiasto.pl".
Zilās acs amulets ir īpaši populārs Turcijā un Grieķijā, lai gan tas sastopams arī citās Vidusjūras reģiona valstīs.
Tautas ticējumos zilās acs amulets tiek uzskatīts par aizsargājošu talismanu, kas pasargā no tā dēvētās "ļaunās acs" jeb ļauna, skaudīga skatiena.
Šī priekšstata saknes meklējamas senā ticējumā, saskaņā ar kuru skaudība, nelabvēlīga attieksme vai pat pārmērīga apbrīna var cilvēkam piesaukt nelaimi.
Tiek uzskatīts, ka "zilā acs" simboliski atvaira vai absorbē šādu skatienu, neļaujot tam nodarīt kaitējumu.