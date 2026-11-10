“Manis dēļ viņš ir gatavs uz visu!” Baiba Rozentāle atklāti par vīru un 50 laulībā pavadītiem gadiem
50 laulībā pavadīti gadi, vīra sarūpēts pārsteigums un mīlestība, kas nav zudusi gadu gaitā. Profesore Baiba Rozentāle atklāj, kas ir viņas stiprais balsts un kāds ir noslēpums ne tikai ilgai laulībai, bet arī dzīvei, kurā netrūkst prieka un enerģijas.
Profesore Baiba Rozentāle ir enerģiska, dzīvespriecīga un prasīga gan pret sevi, gan citiem. Šovasar Baiba kopā ar vīru nosvinēja zelta kāzas – 50 kopdzīves gadus. Vispirms abi devās uz Nīderlandi, lai Māstrihtā baudītu Andrē Rjē koncertu, pēc tam jau Latvijā vīrs bija sarūpējis pārsteigumu – koncertu Jūrmalā, fotosesiju un izbraucienu ar kuģīti pa Rīgas kanālu un Daugavu. Tur, tuvāko cilvēku klātbūtnē, abi vēlreiz apliecināja viens otram savu mīlestību. “Tā bija tāda laime, jo es neko nezināju par to, kas notiks,” atceras profesore.
Baiba atzīst, ka mīlestības lutināta bijusi jau kopš bērnības. “Es dzīvoju pilnīgā mīlestībā, tās ieskauta,” viņa saka. Vecāki devuši ne tikai drošības izjūtu, bet arī pārliecību par savām spējām. Īpaši tuvas bijušas attiecības ar mammu, kuras dzīves gudrības profesore atceras joprojām. Viena no svarīgākajām – ja esi kaut ko uzņēmies, tas ir jāizdara. Šo principu viņa ievērojusi gan darbā, gan audzinot abas meitas.
Lai gan Baiba ir pieradusi uzņemties atbildību un pieņemt sarežģītus lēmumus, arī viņai vajadzīgs atbalsts. “Vīrs ir mans stiprais balsts, psihologs un analītiķis. Manis dēļ viņš ir gatavs uz visu,” atklāj profesore. Savukārt pati viņa cenšas vairot labo – uzmundrināt, pateikt kādu sirsnīgu vārdu un neaizmirst, cik daudz otram cilvēkam var nozīmēt pavisam neliela uzmanība.
Arī pēc gandrīz piecdesmit medicīnā aizvadītiem gadiem Baiba negrasās apstāties. “Mans princips ir, ka cilvēkam jāstrādā pēc iespējas ilgi,” viņa uzsver. Profesore ir pārliecināta, ka aktīva dzīve dod iespēju turpināt mācīties, satikt cilvēkus un būt noderīgam. Viņa arī uzskata, ka cilvēka vērtību nenosaka ieņemamais amats: “Cieņu iegūst ar savu attieksmi un darbiem.”
Un pāri visam ir viņas pārliecība: “Manuprāt, mēs pārāk bieži aizmirstam, cik daudz nozīmē vienkārša cilvēcība.” Baiba mudina biežāk pateikt labu vārdu, atbalstīt citam citu un smaidīt no sirds.
Interviju ar Baibu Rozentāli lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā.