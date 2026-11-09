Dzīvesstils
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Šodien 10:32
Šonedēļ populārākie vārdi - Mārtiņš un Markuss
Sveicam Mārtiņus, Markus, Markusus, Mārčus, Teodorus, Jevgeņijus, Nellijas, Ojārus, Kaijas, Jevgeņijas, Undīnes, Fričus, Vincentus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Mārtiņš (12381).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Markuss (4937), Marks (4362), Mārcis (2603), Jevgeņijs (2516), Teodors (1529), Nellija (1166), Ojārs (1120) un Rainers (1074). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Leopolds (68), Vikentijs (72), Eižens (76), Kornēlija (77) un Kaija (78).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 819 Jevgeņijas, 528 Undīnes, 170 Friči, 126 Vincenti un 102 Undas.