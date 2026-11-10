Eksperti brīdina sievietes: šis matu trends draud ar plikpaurību
Pēdējos gados gludi atpakaļ saķemmēti un cieši savilkti mati kļuvuši par īstu modes tendenci.
Sekojot modeles Bellas Hadidas piemēram, šādu frizūru izvēlas daudzas sievietes, tomēr eksperti brīdina: pastāvīga matu nostiepšana var bojāt matu augšanas līniju, izraisīt matu retināšanos un pat plikpaurību.
Šīs frizūras veidošanas noslēpums ir vienkāršs: mati tiek pēc iespējas ciešāk saķemmēti atpakaļ, nogludināti ar matu veidošanas līdzekļiem un stingri nostiprināti. Rezultātā tiek iegūts akurāts un elegants matu sakārtojums, kas izceļ sejas vaibstus. Diemžēl pastāvīga matu nostiepšana var nopietni kaitēt to veselībai.
Friziere un sertificēta triholoģe Tīna Muja (Tina Mui) izdevumam "New York Post" skaidroja, ka lielākais risks ir tā dēvētā trakcijas alopēcija. Tā ir matu izkrišana, ko izraisa regulāra un spēcīga matu sakņu nostiepšana. Pēc speciālistes teiktā, vislielākā slodze rodas gar matu augšanas līniju un deniņu apvidū, kur mati jau dabiski ir plānāki.
Ja dienu no dienas mati tiek cieši savilkti zirgastē vai copē, tie sāk lūzt, bet laika gaitā mati gar augšanas līniju kļūst ievērojami retāki. Šis process norit pakāpeniski, tāpēc cilvēks sākotnēji pārmaiņas parasti nepamana un problēmai pievērš uzmanību tikai tad, kad matu biezums jau ir būtiski samazinājies.
Muja uzsvēra, ka cieši savilktas frizūras nav vienīgais matu retināšanās iemesls sievietēm. Trihologi arvien biežāk saskaras ar gadījumiem, kad matu izkrišanu izraisa hormonālā līdzsvara traucējumi, uzturvielu trūkums, spēcīgs stress, slimības, straujš svara zudums, medikamentu maiņa vai hronisks miega trūkums.
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Kā norāda sertificēta medicīnas speciāliste un matu kopšanas zīmola dibinātāja Šeina Reinforda (Shayna Rainford), daudzas sievietes problēmu pamana tikai tad, kad pārmaiņas jau kļuvušas acīmredzamas: matu augšanas līnija atkāpjas vai deniņu apvidū parādās izteikti izretināti laukumi. Daudzām sievietēm tas kļūst par nopietnu triecienu pašapziņai, jo matu izskats ir cieši saistīts ar pārliecību par sevi un savu pašsajūtu.