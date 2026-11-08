Kāpēc tik daudzi bērni stāsta par līdzīgām lietām?
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Šodien 06:16
"Mammu, tur stāv onkulis!" Latviešu māmiņas dalās ar stāstiem, no kuriem uzmetas zosāda. Vai bērni tiešām redz to, ko pieaugušie nespēj?
Mazulis māj tukšam istabas stūrim, divgadniece sarunājas ar mirušu vectēvu, bet bērns kapos norāda uz cilvēku, kuru neviens cits neredz. Latviešu māmiņas sociālajos tīklos dalījušās ar savādu un brīžiem pat biedējošu pieredzi, kas liek uzdot jautājumu – vai bērniem piemīt kādas īpašas spējas, vai arī zinātnei tam visam ir pavisam racionāls izskaidrojums?
Viss sākās ar kādas mammas Lauras šķietami nevainīgu ierakstu sociālajos tīklos. Viņas pusotru gadu vecā meitiņa mājusi kādam, kura istabā, vismaz pēc pieaugušo domām, nemaz nav bijis. "1,5 gadniece māj kaut kam istabā. Es prasu, kam tu māj? "Onkulim.", Oook," rakstīja Laura, aicinot citas mammas pastāstīt, kas savāds rādījies viņu bērniem.