"Pat savā labākajā formā spēju atrast, kas manī nepatīk." Paula Freimane atklāti par dzīvi aiz perfektajām Instagram bildēm
Sociālajos tīklos Paula Freimane rāda teju ideālu dzīvi – ceļojumus, skaistas attiecības un lielisku augumu. Taču aiz Instagram bildēm slēpjas arī šaubas par sevi, neparasti uzskati par laulību un kāda ļoti personiska dzīves puse, par kuru viņa līdz šim gandrīz nav runājusi.
Vairāk nekā simt tūkstoši cilvēku Paulu Freimani pazīst no “Instagram”. Trīs pavārgrāmatu autore, veselīga dzīvesveida popularizētāja un savu saldumu radītāja sociālajos tīklos dalās ar receptēm, kustību, ceļojumiem un skaistiem ikdienas mirkļiem. Taču aiz tā visa ir daudz plašāks stāsts – par drosmi savas ieceres īstenot dzīvē, disciplīnu un attiecībām ar sevi, mīlestību, suņiem, ceļošanu un nepārtrauktu vēlmi radīt ko jaunu. Šī saruna ir par Paulu aiz “Instagram” kadra.
No malas šķiet, ka tev ir ļoti izteikta gaume un savs skatījums uz skaisto ikdienā. Vai tas atspoguļo to, kā vēlies dzīvot un justies?
Jā, noteikti. Man vienmēr ir paticis skaistums un estētika – gan vidē, kurā dzīvoju, gan lietās, ko daru. Man patīk radīt sev apkārt vidi, kurā jūtos labi, skaisti, mierīgi un harmoniski. Protams, dzīve ir dzīve, un katra diena ir citāda, bet es apzināti cenšos vairāk pamanīt un radīt skaisto, un arī Instagramā dalos tikai ar tiem ikdienas mirkļiem, kas mani pašu iepriecina un iedvesmo.
No kurienes tevī ir šī mīlestība pret skaistumu un harmoniju?
Esmu sapratusi, ka vide ļoti ietekmē to, kā jūtos un cik daudz manī ir radošās enerģijas. Jo vairāk esmu dabā, saulē un skaistā vidē, jo vairāk gribas radīt, fotografēt, sportot un dalīties ar savu ikdienu. Pagājušajā gadā pirmo reizi pēc ilgāka laika paliku Latvijā arī ziemā, un tas man ļoti skaidri parādīja, cik liela nozīme manā pašsajūtā ir gaismai un dabai. Vasarā, kad apkārt ir saule, jūra un ziedošas pļavas, idejas rodas pašas no sevis un gribas daudz vairāk būt ārā. Laikam tāpēc jau vairākus gadus rudens un ziemas mēnešos kopā ar Arvi (mīļoto vīrieti, fitnesa treneri Arvi Mazurovu – aut.) izvēlamies doties tur, kur ir vairāk saules un siltuma.
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Ceļošana jums abiem, šķiet, jau kļuvusi par neatņemamu dzīves daļu. Ko jūs meklējat, dodoties ceļā, – jaunus iespaidus vai varbūt vietu, ko kādreiz saukt par mājām?
Patiesībā mēs meklējam vietu, kur varētu dzīvot, piemēram, ziemas mēnešos. Pēdējos piecus gadus esam daudz ceļojuši pa Eiropu – esam bijuši gandrīz visās valstīs, turklāt bieži paliekam uz mēnesi, diviem vai pat trim, lai vietu patiešām iepazītu un sajustu, kā būtu tur dzīvot. Man ir svarīga saule un gaisma, tāpēc meklējam vietu ar īsāku ziemu un vairāk saulainu dienu. Taču ceļošana man ir arī likusi vēl vairāk novērtēt Latviju. Es ļoti mīlu mūsu dabu, un Latvija vasarā, manuprāt, ir viena no skaistākajām vietām pasaulē. Esmu dzimusi neilgi pirms Jāņiem, laikā, kad dienas ir visgarākās un naktis visīsākās, tāpēc šis gaišais laiks man vienmēr bijis īpašs. Tad negribu būt nekur citur. Laikam mans ideālais dzīvesveids būtu kā stārķim – pavasarī atgriezties Latvijā, baudīt šeit visu vasaru un, tuvojoties aukstākam laikam, doties līdzi saulei, uz siltākām zemēm.
Latvijā baltie stārķi sāk migrēt augusta otrajā pusē, līdz septembra sākumam lielākā daļa jau ir devusies prom. Izklausās, ka jūs savu dzīves ritmu ar stārķiem esat saskaņojuši diezgan precīzi.
Jā, izskatās, ka mums ar stārķiem ir līdzīgs kalendārs! Arī mēs augusta beigās dosimies prom – šoreiz uz Horvātiju. Iepriekš tur esam pavadījuši tikai pāris nedēļu, bet tagad gribam to iepazīt nesteidzīgāk un palikt tur līdz oktobra beigām. Pēdējā gada laikā nekur ilgāk nebijām devušies, jo nopirkām dzīvokli, remonts ievilkās, tāpēc Latvijā sanāca palikt veselu gadu. Taču tam visam ir ļoti skaists rezultāts – beidzot mums ir sava vieta, kurā vienmēr gribēsim atgriezties. Es mēdzu jokot, ka stārķiem, atgriežoties Latvijā, vienmēr ir sava ligzda, bet mums ilgu laiku tādas īsti nebija. Tagad beidzot ir. Laikam esam kļuvuši par īstiem stārķiem – ligzda Latvijā ir uzbūvēta, atliek tikai rudenī lidot līdzi saulei un pavasarī atkal atrast ceļu mājup.
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Kas tev rada īsto māju sajūtu – vieta, cilvēki vai varbūt kaut kas pavisam cits?
Man māju sajūtu veido vairāku lietu kopums: daba, cilvēki, kurus mīlu, un noteikti arī mani suņi. Viņi man dod milzīgu siltuma un māju sajūtu. Ja esam kopā, man ir daudz vieglāk justies savā vietā jebkur pasaulē. Man ļoti svarīga ir arī vide, saule un patīkami laikapstākļi. Varu justies kā mājās arī Grieķijā vai Spānijā, ja mums tur ir sava maza vietiņa un ikdienas ritms. Spānijā reiz visu ziemu nodzīvojām reģionā, kur apkārt pārsvarā bija britu un vācu pensionāri, tāpēc lielu draugu pulku tur tā arī neizveidojām. Bet tieši tad sapratām, ka mums nevajag daudz, lai justos labi, – ja esam kopā, suņi ir blakus, ārā spīd saule un visi ir paēduši, māju sajūta jau ir. Man šķiet, ka savas mājas mēs zināmā mērā vedam sev līdzi.
Vai ceļošana un dzīve citās valstīs ir mainījusi tavu skatījumu uz pasauli un pašas vērtībām?
Simtprocentīgi. Man šķiet, ka katrs ceļojums manī kaut ko atstāj un mazliet maina skatījumu uz dzīvi. Protams, ir liela atšķirība starp nedēļu all inclusive viesnīcā un iespēju kādā valstī patiešām padzīvot: iepirkties vietējos veikalos, iepazīt cilvēkus, viņu ikdienu, paradumus un kultūru. Tā valsti var iepazīt pa īstam. Jo vairāk pasaules redzi, jo vairāk saproti, ka nav viena pareizā veida, kā dzīvot. Cilvēki dažādās pasaules malās laimi, ģimeni, darbu un ikdienu redz ļoti atšķirīgi, un man tas šķiet ārkārtīgi interesanti. Un tieši šīs mazās pieredzes mani ir veidojušas visvairāk. Ceļošana man ir devusi plašāku skatījumu, lielāku atvērtību un brīvību domāt pašai. Izvēlēties no redzētā to, kas rezonē ar mani, nevis dzīvot tā, kā “pieņemts”.
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Tu pasauli vairāk uztver caur sajūtām vai “attēliem”?
Laikam vispirms caur to, ko redzu. Es ļoti ātri pamanu skaistumu – vietās, dabā, cilvēkos, detaļās –, un tieši no tā manī rodas sajūtas. Mani ļoti ietekmē un iedvesmo tas, ko redzu sev apkārt. Man patīk, ja aiz loga ir zaļums, koki, ja tuvumā ir ūdens un varu viegli nokļūt dabā. Tāpēc man ir grūti iedomāties sevi dzīvojam vietā, kur apkārt ir tikai betons un augstceltnes. Man vajag redzēt debesis, sajust plašumu. Laikam skaistums man nav tikai tas, uz ko patīkami skatīties, – tā ir vide, kurā jūtos vislabāk un kurā rodas visvairāk iedvesmas.
Kurā vietā pasaulē tu jūties vismierīgāk?
Latvijā vasarā. Te es visvairāk spēju noķert to bērnības sajūtu, kad dzīve šķita absolūti bezrūpīga un laiks ritēja lēnāk. Latvijas vasara man ļoti asociējas ar bērnību – ar svaigām ogām, mežu, sēņošanu, peldēm, garajiem, gaišajiem vakariem un iešanu uz tirdziņu, kur tantiņas pārdod tomātus un gurķus no savas siltumnīcas. Man patīk tās pavisam vienkāršās lietas, tajās ir kaut kas ļoti īsts, silts un pazīstams.
Kāds ēdiens tev visvairāk asociējas ar mājām?
Pilnīgi noteikti viss, kas gatavots no biezpiena, – biezpienmaize, biezpiena plācenīši, biezpiena sieriņi, dažādi saldie ēdieni. Man šķiet, mēs Latvijā līdz galam nenovērtējam, kāds tas mums ir dārgums. Protams, spāņiem un grieķiem ir savi gardumi, bet neviens no viņiem pat nenojauš, ko palaiž garām! Turklāt man patīk, ka biezpiens ir viens no tiem retajiem produktiem, kas ir gan garšīgs, gan uzturvielām vērtīgs. Varbūt arī tāpēc tas tik bieži parādās manās receptēs. Lai cik daudz dažādu ēdienu pasaulē būtu nogaršojusi, atgriežoties Latvijā, viens no pirmajiem, ko gribas izdarīt, ir uzcept biezpienmaizi. Tā man ir īsta māju garša.
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Ēdiens tavā dzīvē pamazām kļuvis ne tikai par veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, bet arī par radošu pašizpausmi. Kā tu nonāci līdz tam, ka virtuve kļuva par tik nozīmīgu tavas dzīves daļu?
Patiesībā agrāk man gatavošana nepavisam nebija stiprā puse. Atceros, kā pusaudzes gados mizoju kartupeļus – tik biezu mizu, ka beigās no kartupeļa pāri palika gandrīz tikai puse. Vecmamma uz mani skatījās un teica: “Ārprāts! Kā tu atradīsi vīru, ja pat kartupeļus neproti nomizot?” Ja viņa tagad redzētu, ka esmu izdevusi jau trīs pavārgrāmatas, viņa droši vien būtu pārsteigta.
Vai lepna par savu mazmeitu.
Jā, viņa būtu ļoti lepna. Vecmammai mīlestība ļoti bieži izpaudās caur ēdienu – viņai patika gatavot, visus pabarot un rūpēties par savējiem. Laikam kaut kas no tā ir pārmantots arī manī. Pati sāku gatavot 16 gadu vecumā, kad pārcēlos uz Rīgu un sapratu, ka kaut kas taču ir jāēd. Sākumā mans “repertuārs” bija pavisam vienkāršs: pelmeņi, makaroni un viss, ko var ātri pagatavot. Pēc kāda laika sāku iet uz sporta zāli, iemīlējos fitnesā un arvien vairāk sāku interesēties arī par uzturu. Sapratu, ka kustība un ēdiens iet roku rokā, un tā pamazām sāku eksperimentēt virtuvē. Vēlāk divus gadus dzīvoju Monako, tur jau arvien vairāk izmēģināju jaunas receptes un atklāju, ka gatavošana man patiesībā ļoti patīk. Kad atgriezos Latvijā, negaidīti aizgāja mana vecmamma, kura man bija ļoti, ļoti mīļa. Tieši tajā laikā gatavošana man kļuva vēl tuvāka, tajā atradu kaut ko mierinošu un pazīstamu – sajūtu, kas mani savienoja ar viņu. Man pat reizēm šķiet, ka vecmamma kaut kādā neredzamā veidā joprojām stāv man blakus virtuvē un mazliet māca gatavot… Jo vairāk gatavoju, jo vairāk rodas jaunas idejas. Un tā ir ļoti skaista sajūta – apzināties, ka tas, kā vecmamma prata izrādīt mīlestību, kaut kādā ziņā turpinās arī manā dzīvē.
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Kā radās ideja par proteīna batoniņiem?
Pēc otrās pavārgrāmatas izdošanas sāku domāt, ko tālāk. Man ļoti patīk radīt, patīk sajūta, ka top kaut kas jauns – ir ideja, mērķis un process, kurā varu sevi izaicināt. Man pašai vienmēr ir garšojuši proteīna batoniņi, bija pat periods, kad tos ēdu gandrīz katru dienu. Man patika doma par gardu našķi, kurā vienlaikus ir daudz olbaltumvielu, taču es nevarēju atrast tādu, kas mani pilnībā apmierinātu gan garšas, gan sastāva ziņā. Tad iedomājos, kāpēc gan neizveidot pašai tādu, kādu es gribētu ēst. Ar īstu riekstu sviestu, labu šokolādi, kvalitatīvu cukura alternatīvu un piena proteīnu – sūkalu izolātu. Ar savu ideju vērsos pie vairākiem Latvijas saldumu ražotājiem, bet saņēmu vienu atteikumu pēc otra. Jau skatījos Igaunijas un Lietuvas virzienā, kad veikalā pēkšņi ieraudzīju Skrīveru saldumus. Kā es viņiem nebiju iedomājusies uzrakstīt?! Nosūtīju vienkāršu ziņu Instagramā: “Man ir ideja par proteīna batoniņiem. Vai jums tas būtu interesanti?” Atbilde bija: “Jā!” Dažreiz lielas lietas tiešām sākas ar vienu mazu ziņu.
Cik daudz no tā batoniņa, ko var nopirkt veikalā, patiesībā ir tevis pašas radīts?
Ļoti daudz. Sākumā iedevu Skrīveru saldumiem recepti batoniņam, ko pati gatavoju mājās, taču pirmie ražotnē tapušie paraugi atšķīrās no tā, ko biju iecerējusi. Tad sapratu, ka man pašai jābrauc uz Skrīveriem un jābūt klāt visā izstrādes procesā. Tā daru joprojām. Kad radām jaunu garšu, braucu uz ražotni un pati gatavoju katru jauno paraugu. Mainām sastāvdaļas, proporcijas, garšu un tekstūru tik ilgi, līdz rezultāts ir simtprocentīgi gatavs. Tikai tad recepte tiek iestrādāta ražošanā un to tālāk var gatavot bez manas klātbūtnes. Sākumā domāju: mēnesis, divi, un pirmais batoniņš būs gatavs! Realitātē līdz pirmajām divām garšām pagāja gandrīz divi gadi. Turklāt gatavajam batoniņam vēl vairākus mēnešus jānostāvas, lai redzētu, kā laika gaitā mainās tā garša un tekstūra. Tagad mums ir jau piecas stabilas garšas – es varu droši teikt, ka pavārgrāmatu uzrakstīt ir ātrāk nekā radīt vienu patiešām labu proteīna batoniņu.
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Tikpat rūpīgi, kā esi radījusi savus produktus, droši vien esi veidojusi arī savu ikdienas dzīvesveidu, kas atspoguļojas tavā fiziskajā formā. Cik liela nozīme tajā ir disciplīnai un apzinātām izvēlēm?
Man noteikti nav tā pateicīgākā ģenētika – manā ģimenē vairākiem ir bijis liekais svars, tāpēc jau agri sapratu, ka man par savu uzturu un kustību ir jāpiedomā. Taču es to neuztveru kā ierobežojumu, drīzāk esmu iemācījusies ļoti labi pazīt savu ķermeni un to, kas tam der. Man ļoti garšo saldumi, un es tos ēdu katru dienu, vienkārši cenšos tos pagatavot uzturvielām vērtīgākus. Es ēdu visu, tikai zinu savas robežas un vairāk domāju nevis par aizliegumiem, bet par to, kā pēc ēdiena jutīšos.
Arī sports man ir dzīvesveids, nevis konkrēta vieta, uz kuru iet. Trenējos mājās, ārā un arī ceļojumos. Reizēm pietiek ar viesnīcas dvieli, ko noklāju uz grīdas, un dažiem vingrinājumiem. Man ir svarīgi kustēties, tāpēc esmu iemācījusies pielāgoties apstākļiem. Vienlaikus tas ir arī viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo, aizbraucot, piemēram, uz Maldīvu salām vai Taizemi, pēdējais, ko no rīta gribas darīt, ir stundu vingrot! Gribas celties, iet ārā, visu redzēt, piedzīvot un baudīt. Ja esi prom nedēļu, nekas nenotiks, ja treniņus noliksi malā un vienkārši izbaudīsi ceļojumu. Bet mēs bieži ceļojam mēnesi, divus vai pat ilgāk, un tad tas vairs nav atvaļinājums, tā ir mūsu ikdiena, un kustībai tajā ir jāatrod sava vieta. Man ļoti palīdz YouTube treniņi – ieslēdzu video un vienkārši pildu līdzi. Pat ja otrs cilvēks ir tikai ekrānā, ir sajūta, ka neesmu viena.
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Disciplīna, tavuprāt, ir prasme, ko var sevī izkopt?
Domāju, jā. Es sevi pie tās esmu pieradinājusi. Ne vienmēr gribas trenēties, bet es zinu, cik labi jutīšos pēc tam. Man daudz nepatīkamāka ir sajūta, ka esmu sev kaut ko apsolījusi un neesmu izdarījusi. Un šobrīd man sports vairs nav tikai par izskatu – es daudz vairāk domāju par nākotni, jo arī sešdesmit, septiņdesmit un astoņdesmit gados gribu būt stipra un kustīga, lai varētu ceļot un darīt visu, kas man patīk. Man šķiet, tā ir ļoti laba motivācija piecelties un izkustēties arī tajās dienās, kad ir mazliet slinkums.
Vai tev kādreiz ir nācies cīnīties ar šaubām, nogurumu vai vēlmi padoties?
Protams. Arī man ir periodi, kad ir mazāk enerģijas un motivācijas. Pavisam nesen tā jutos pēc ziemas – mazāk trenējos un ar laiku pamanīju, ka tas ietekmē ne tikai manu fizisko, bet arī emocionālo pašsajūtu. Kad atkal sāku regulāri kustēties, ļoti ātri sajutu atšķirību. Tieši tad vēlreiz sapratu, ka sports man jau sen nav tikai par izskatu – tas ļoti sakārto galvu, dod enerģiju un pārliecību par sevi. Pēc treniņa man gandrīz vienmēr šķiet, ka arī pārējās lietas dzīvē kļūst mazliet vieglākas. Tagad zinu – ja kādā brīdī nejūtos savā labākajā ritmā, kustība ir viena no lietām, kas man palīdz pie sevis atgriezties.
Tu iedvesmo tūkstošiem sieviešu. Vai pati apzinies, kādu ietekmi uz viņām atstāj?
Man laikam joprojām ir grūti to līdz galam apzināties. Sociālajos tīklos vienkārši dalos ar lietām, kas mani pašu iedvesmo, un man ir ļoti patīkami, ja tas kādu motivē vairāk kustēties, pagatavot kaut ko jaunu vai vienkārši izdarīt kaut ko labu sev. Visvairāk to sajūtu brīžos, kad kāds pienāk klāt un pasaka: “Es tev sekoju jau gadiem, tu mani iedvesmo.” Tādās situācijās varu sakautrēties un pat mazliet samulst. Esmu vienkārša meitene, kura dalās ar to, kas pašai patīk un šķiet vērtīgs.
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Vai tavas attiecības ar savu ķermeni un sevi pašu ar gadiem ir mainījušās?
Jā, un laikam lielākā atziņa ir tā, ka labsajūta par sevi ne vienmēr nāk kopā ar fizisko formu. Esmu kāpusi uz skatuves bikini sacensībās un bijusi, iespējams, savā labākajā fiziskajā formā, bet arī tad spēju atrast sevī to, kas nepatika. Blakus vienmēr būs kāds, kurš šķitīs skaistāks, sportiskāks vai citādāks, tāpēc esmu sapratusi, ka salīdzināšana ir spēle, kurā īsti nevar uzvarēt. Interesanti, ka citos cilvēkos man ir ļoti viegli pamanīt skaisto, bet pret sevi vienmēr esmu bijusi prasīgāka. Tagad arvien vairāk mācos skatīties uz sevi ar tādu pašu labvēlību, ar kādu skatos uz citiem. Man tas vēl ir process – vienu dienu izdodas labāk, citu mazāk, bet šobrīd man daudz svarīgāk par tiekšanos pēc kaut kādas “perfektās” sevis versijas ir justies labi savā ķermenī un novērtēt to, ko tas man ļauj darīt.
Kuros brīžos tu sev patīc visvairāk?
Laikam tad, kad esmu mājās, savā vidē, kopā ar suņiem – kad ar viņiem spēlējos, muļķojos, smejos un ne par ko daudz nedomāju. Tajos brīžos manī atgriežas bērnības bezrūpības sajūta – nevienam nekas nav jāpierāda, nav jācenšas, varu vienkārši būt es pati. Un tāda es sev patīku visvairāk. Bet ir arī pretēji brīži – kad sapucējos, taisām fotosesiju un izdodas skaistas bildes. Īpaši, ja fotografē Arvis, jo viņš mani ļoti labi pazīst un zina, kā es pati sevi redzu un kas man sevī patīk.
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Ar Arvi esat kopā jau septiņus gadus. Esi teikusi, ka par jūsu stāstu varētu sarakstīt veselu romānu. Kas tajā ir tik īpašs?
Laikam tas, cik daudz reižu mūsu dzīves ceļi bija gandrīz krustojušies vēl ilgi pirms tam, kad mēs viens otru pazinām. Piemēram, abi bijām uz Positivus vienā un tajā pašā gadā, lai gan ne pirms, ne pēc tam tur vairs neesam bijuši. Pilnīgi iespējams, ka toreiz vienkārši pagājām viens otram garām.
Arvis ir no Ērgļiem, bet laikā, kad dzīvoju Dobelē, viņš regulāri brauca uz Dobeli pie savas tantes. Vēlāk es pārcēlos uz Monako, bet viņš pēc dienesta Francijas armijā dzīvoja Nicā un brauca uz Monako. Mūs tolaik šķīra vien 30 minūšu brauciens.
Atskatoties šķiet, ka gadiem ilgi esam bijuši viens otram pavisam tuvu, līdz beidzot satikāmies īstajā laikā. Un tad vēl ir mūsu skaitlis 18. Es esmu dzimusi 18. jūnijā, Arvis – 18. jūlijā, pirmo reizi sarunājām satikties 18. maijā pulksten 18.00. Un tad pienāca mūsu pirmais lielais kopīgais lēmums – nopirkt savu dzīvokli. Kāds ir mūsu mājas numurs? Protams, ka 18! Varbūt tās ir tikai skaistas sakritības, bet man patīk doma, ka mūsu stāstā ir mazliet “maģijas”.
Tu tici liktenim?
Jā, viennozīmīgi. Dzīvē esmu piedzīvojusi un sajutusi pietiekami daudz lietu, kurām ne vienmēr spēju atrast loģisku izskaidrojumu. Esmu ļoti intuitīva – reizēm kaut ko sajūtu vēl pirms tam, kad tam parādās kāds reāls pamatojums, un ar laiku esmu iemācījusies šīm sajūtām uzticēties. Es ticu, ka ne viss mūsu dzīvē ir tikai nejaušība. Man patīk atstāt vietu arī tam, ko ne vienmēr varam izskaidrot vai ieraudzīt.
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Kad jūsu kopdzīves pirmajā gadadienā Instagram atcerējies attiecību sākumu, rakstīji, ka tev pat gulēt negribējās, jo miegs šķita zaudēts kopā būšanas laiks. Vai šī sajūta tev vēl ir pazīstama?
Es tiešām tā teicu? Jā, izklausās pēc manis pirms septiņiem gadiem! Protams, pēc tik ilga laika kopā esmu iemācījusies arī izgulēties. Bet man joprojām būtu ļoti dīvaini gulēt vienai. Septiņu gadu laikā tikai kādas piecas naktis esam gulējuši atsevišķi. Tas nav apzināti plānots, mums vienkārši dabiski patīk būt kopā, un kaut kā vēl neesam viens otram apnikuši.
Daudzi pāri saka, ka attiecībās katram vajadzīga sava telpa un laiks sev. Jums, šķiet, ir gluži pretēji?
Jā, un man to bieži jautā. Interesanti, ka par šo visbiežāk jautā tieši Latvijā. Piemēram, Grieķijā bieži redzēju pavisam citu ģimenes modeli – ģimenes dzīvo tuvu, kopā strādā savos uzņēmumos un ikdienā ļoti daudz laika pavada kopā. Tur tas ir pilnīgi pašsaprotami. Mūsu kultūrā katram ir sava ikdiena, savs darbs, savas darīšanas un visi satiekas… Ziemassvētkos.
Kas tev attiecībās ir vissvarīgākais?
Miers. Man patīk, ka ir drošības sajūta, vieglums un vienkārši ir labi būt kopā. Man ļoti patīk arī tas, ka pēc septiņiem gadiem mums joprojām nav garlaicīgi vienam ar otru. Mums patīk arī satikt draugus un būt kompānijā, bet, ja pavisam godīgi, ar Arvi divatā man joprojām ir visforšāk. Man šķiet, ka tā pati par sevi ir ļoti skaista sajūta.
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Tas izklausās ļoti harmoniski, bet vai jums mēdz būt arī atšķirīgi viedokļi?
Protams! Mēs patiesībā esam divas diezgan atšķirīgas pasaules un uz daudzām lietām skatāmies citādi. Taču mums sakrīt pats svarīgākais – kopējā vīzija par to, kādu dzīvi vēlamies. Es mēdzu teikt, ka ejam uz vienu galamērķi, tikai reizēm katrs izvēlamies savu taciņu. Un tad sākas pārliecināšana: “Nāc tomēr pa manējo!”
Ja tic astroloģijai, varbūt arī tajā ir kāds skaidrojums. Arvis ir Vēzis, ļoti jūtīgs, viņam ir svarīgi dzirdēt uzslavas, komplimentus un sajust, ka viņu novērtē. Es esmu Dvīnis un pavisam citāda – es varu kaut ko pateikt un tikai pēc tam padomāt, kā tas izklausījās… Jā, esam atšķirīgi, bet varbūt tieši tāpēc viens otru labi papildinām.
Vai kādreiz esat domājuši par laulību kā par savu attiecību nākamo soli?
Jā. Es noteikti neesmu pret laulību, vienkārši nekad neesmu uzskatījusi, ka tā ir obligāts priekšnoteikums laimīgām un stiprām attiecībām. Man daudz svarīgāka ir pati kopdzīve – tas, ko gadu gaitā kopā izveidojam, piedzīvojam un kā jūtamies viens ar otru. Ja kādreiz jutīsim, ka vēlamies apprecēties, tas būs skaists nākamais solis. Ja mūsu dzīvē ienāktu bērni, iespējams, tad sajūta par laulību un vienu ģimenes uzvārdu kļūtu svarīgāka. Bet šobrīd es nejūtu vajadzību kaut ko darīt tikai tāpēc, ka pēc septiņiem gadiem kopā “tā pienākas”. Mums ir labi tā, kā ir, un man tas šķiet pats svarīgākais.
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Vai tev patīk būt arī vienai?
Jā, un man tas pat ir ļoti nepieciešams. Man vienatne nav vientulība – tā drīzāk ir vieta, kurā vislabāk sadzirdu pati savas domas. Tieši vienatnē man vislabāk rodas jaunas idejas, īpaši, ja daru kaut ko monotonu – eju garā pastaigā ar suni vai skrienu. Kad stundu skrienu un nekas nenovērš uzmanību, sāk nākt visādas idejas un vīzijas. Ļoti daudzas no manām labākajām idejām ir radušās tieši kardio laikā. Tāpēc, ja jūtu, ka vajag sakārtot domas vai izdomāt kaut ko jaunu, pati sev saku: viss, man jāiet paskriet!
Tev vienmēr ir bijuši suņi?
Bērnībā man bija mājas sesks – mans pirmais eksotiskais dzīvnieks un lielā mīlestība. Viņš nodzīvoja septiņus gadus. Vēlāk mums bija suns, kurš, man pārceļoties uz Rīgu, palika pie mammas. Bet, kad pēc diviem gadiem atgriezos no Monako, ļoti skaidri jutu: man vajag suni! Tā manā dzīvē ienāca Vīnijs, un man bija sajūta, ka puzlē ir ielikts trūkstošais gabaliņš. Par otru suni biju domājusi jau sen – man šķita, ka Vīnijam vajag kompanjonu. Turklāt vienmēr biju teikusi, ka gribu sunīti ar ūsiņām, un kādu dienu Facebook ieraudzīju tieši tādu – tas bija Baksters, kurš bija nonācis patversmē Liepājā. Teicu Arvim: “Rīt braucam uz Liepāju! Aizvedīsim sunītim našķīti, tikai apskatīsimies…” Protams, mājās atgriezāmies ar suni.
Kad ieradāmies patversmē, Baksters uzreiz pieskrēja pie Arvja un ielēca viņam klēpī. Bija sajūta, ka viņš jau zina, ka esam atbraukuši tieši pēc viņa. Braucot mājās, viņš gulēja man klēpī, bet pirmās dienas no priekiem nespēja rimties un nepārtraukti mūs bučoja. Es burtiski visa biju nolaizīta. Tagad Baksters dzīvo kā karalis. Jau divus mēnešus pēc adopcijas devāmies piecu mēnešu ceļojumā pa Eiropu. Iedomājieties, vēl nesen viņš bija patversmē, bet pēc pāris mēnešiem jau ēda saldējumu Itālijā un skrēja pa lavandu laukiem Francijā! Reizēm ar Arvi domājam, kā šī dzīve izskatās no Bakstera skatpunkta. Tur patiešām sanāktu grāmata Caur Bakstera acīm.
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Vai Paula, kādu tevi pazīst sociālajos tīklos, ir tā pati Paula, kuru ikdienā redz ģimene un tuvākie draugi?
Liekas, ka esmu tā pati. Protams, Instagramā visbiežāk nonāk skaistākie un interesantākie ikdienas mirkļi, bet tas nenozīmē, ka ikdienā visu laiku esmu sapucējusies. Es mierīgi varu aizskriet uz piemājas veikalu ar pusizjukušu bizi un tikai pēc tam mājās nodomāt: “Bāc, es šitāda biju veikalā!” Man patiesībā ļoti patīk pucēties – uzkrāsoties, ieveidot matos lokas un uzvilkt skaistu apģērbu. Bet ikdienā visbiežāk esmu pavisam vienkārša – sejas krēms, sapīta bize, un esmu gatava dienai!
Kas ir tas, ko par tevi zina tikai tuvākie cilvēki? Vai ir tēmas, kuras apzināti paturi sev, savējiem?
Jā, tā ir mana garīgā puse. Par to sociālajos tīklos gandrīz nemaz neesmu runājusi, lai gan tā ir nozīmīga daļa no manis. Dzīvē esmu piedzīvojusi un sajutusi lietas, kurām ne vienmēr spēju atrast loģisku izskaidrojumu. Reizēm kaut ko ļoti skaidri sajūtu vēl pirms tam, kad tam parādās reāls pamatojums, un ir bijuši brīži, kad tas vēlāk piepildās pārsteidzoši precīzi. Ar laiku esmu iemācījusies šīs sajūtas neignorēt. Mani ļoti interesē intuīcija, sakritības, viss, ko nevaram redzēt vai aptaustīt. Arī jautājumi par to, kas ar mums notiek pēc nāves. Kad man palika 28 gadi, šī mana puse kaut kā īpaši atvērās – sāku daudz vairāk pamanīt, sajust un uzticēties lietām, ko ne vienmēr spēju izskaidrot. Tā ir ļoti personiska mana daļa, tāpēc neesmu jutusi vajadzību to pārvērst publiskā saturā.
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Par ko tu sapņoji pusaudzes gados, un vai šobrīd tu dzīvo tieši tādu dzīvi, kādu kādreiz vēlējies?
Īstenībā reizēm aizdomājos, ka šobrīd dzīvoju diezgan līdzīgi tam, kā savulaik iztēlojos pieaugušo dzīvi. Man šausmīgi nepatika skola, īpaši agra celšanās. Atceros, kā domāju: kad izaugšu liela, gribu mosties bez modinātāja. Un man tas reāli ir piepildījies! Man nav jāiet uz ofisu, neviens nenosaka, cikos jāceļas un kur jābūt, – es pati varu plānot savu dienu. Tā brīvība, par ko toreiz sapņoju, šodien ir mana ikdiena, un es to ļoti novērtēju.
Par ko tu sapņo šodien?
Mainoties pašiem, mainās arī tas, par ko sapņojam, un mans nākamais mērķītis ir sava māja ar dārzu. Kādreiz biju pārliecināta, ka māju man nevajag, bet tagad arvien vairāk gribas savu pagalmu – kaut vai tāpēc, lai suņi varētu brīvi skraidīt pa sētu. Un, protams, man galvā ir jau nākamās idejas. Gribu turpināt attīstīt savu veselīgo saldumu zīmolu. Patiesībā viens jauns produkts jau ir izveidots, tikai tam vēl jāsagaida īstais brīdis. Un gribu turpināt ceļot, kustēties, radīt un darīt lietas, kas man sagādā prieku.
Kas tavā dzīvē ir skaistākais, ko nevar nofotografēt un parādīt Instagram?
Tiklīdz izdzirdēju jautājuma pirmo daļu, kas manā dzīvē ir skaistākais, man bez domāšanas acu priekšā bija mani suņi. Viņu mīlestība. Tā ir tik tīra beznosacījumu mīlestība! Mums reizēm pietiek tikai ar vienu skatienu, lai saprastu viens otru. Bet vispār – tās ir sajūtas, ko nevar īsti nofotografēt. Ceļojumos var uzņemt simtiem skaistu bilžu, bet tajās nevar līdz galam parādīt, kā tajā brīdī jutos, ko piedzīvoju, kādus cilvēkus satiku un ko šī pieredze manī atstāja. Laikam tieši tas man dzīvē šķiet visvērtīgākais – mīlestība, sajūtas, piedzīvotais un atmiņas, ko paņemam sev līdzi. To Instagramā parādīt nevar.
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