Nevainojama gluduma anatomija - kā gudri izvēlēties lāzeru epilācijas sezonas sākumā
Rudens ir laiks, kad pārskatīt savus skaistumkopšanas ieradumus. Līdz ar saules aktivitātes samazināšanos pienācis ideāls brīdis procedūrām, kas prasa sistēmisku pieeju un laiku. Tieši tādēļ vadošās estētiskās medicīnas klīnikas rudens sākumā novēro vislielāko interesi par lāzerepilāciju. Uzsākt kursu tagad – tas nozīmē veikt apzinātu un ilgtermiņa investīciju savā komfortā, lai līdz pirmajām siltajām pavasara dienām iegūtu nevainojami gludu ādu.
Mūsdienu sieviete pret sevi un savu ķermeni izturas ar lielu izpratni. Vairums jau lieliski zina, kāds ir efektīvas apmatojuma likvidēšanas zelta standarts pasaulē, – tā ir aleksandrīta tehnoloģija. Tomēr, izvēloties klīniku, ir viegli apmulst. Procedūras šķiet līdzīgas, bet cenas un solījumi mēdz atšķirties. Lieta tāda, ka “aleksandrīts” ir plaša zinātniska lāzeru kategorija, kurā eksistē ļoti atšķirīgi tehnoloģiskie līmeņi.
Šīs piramīdas virsotnē jau vairākas desmitgades nemainīgi atrodas Candela GentleLase Pro platforma. Tiem, kas ikdienā neseko līdzi medicīnas inovācijām, šis nosaukums var būt jauns. Candela ir leģendāra ASV korporācija, kas savulaik stāvēja pie lāzermedicīnas šūpuļa, pirmā patentēja daudzas tehnoloģijas un joprojām tiek uzskatīta par nepārspētu “numur viens” zīmolu pasaulē. Šī nav vienkārši kārtējā ierīce, bet gan augstās medicīniskās modes standarts, ko izvēlas vadošie pasaules speciālisti.
Ielūkosimies šajā skaistajā zinātnes procesā, lai saprastu, kā inženiertehniskie sasniegumi palīdz sasniegt nevainojamu rezultātu un kāpēc apmatojuma struktūras maiņa kursa laikā prasa īpašu lāzera jaudu.
Kā mainās matiņi kursa laikā?
Pirmās divas vai trīs vizītes ikvienā klīnikā parasti rada patiesu sajūsmu. Sākot kursu, matiņi ir biezāki, tumšāki un maksimāli piesātināti ar pigmentu melamīnu. Šādu izteiktu mērķi viegli uztver praktiski jebkurš gaismas stars. Matiņi paklausīgi izkrīt, un šķiet, ka tehnoloģiskās atšķirības starp aparātiem nemaz neeksistē.
Taču apmēram kursa vidū daba ievieš savas korekcijas – matiņu struktūra mainās. Sākotnējie raupjie matiņi ir pazuduši, bet to vietā mostas tā sauktie “guļošie” folikuli. Pēc struktūras tie ir pilnīgi citādi – izaug smalki, gaišāki, it kā nemanāmi un ar minimālu pigmenta daudzumu.
Un tieši tagad iestājas svarīgākais brīdis. Parastam lāzera staram var vienkārši nepietikt enerģijas blīvuma un tehniskās jaudas, lai atpazītu šādu novājinātu matiņu, un rezultātā process var apstāties. Lai pabeigtu kursu ar patiešām nevainojamu rezultātu un uz visiem laikiem tiktu galā ar šiem kaprīzajiem matiņiem, ir nepieciešams lāzers ar izcilām tehniskajām īpašībām, un to spēj nodrоšināt tikai nozares līderis.
Svarīgi zināt
Kāpēc daudzi lāzeri nespēj pabeigt kursu?
Lielākā daļa tirgū pieejamo lāzeru nespēj pilnībā iznīcināt mata folikulu, bet gan tikai īslaicīgi to traumē un bojā. Tāpēc sākotnēji ir redzams vizuāls efekts, taču matiņu augšana tā arī pilnībā neapstājas. Matiņi kļūst vājāki, bet paliek savā vietā, un kurss faktiski netiek novests līdz galam. Tikai tehnoloģiski pilnīgākās sistēmas spēj pilnībā likvidēt pat visizturīgāko folikulu.
Kāpēc Candela garantē rezultātu līdz galam?
ASV zīmola Candela pārākums slēpjas unikālos patentos un bezkompromisa komponentu kvalitātē, ko citi ražotāji fiziski nespēj atkārtot.
- Aleksandrīta kristāla optiskā tīrība. Lāzera sirds ir mākslīgi audzēts aleksandrīta minerāls. Candela izvirza tik stingras prasības kristālu tīrībai, ka iepērk tos tikai no viena specializēta piegādātāja un neizmanto lētākas alternatīvas. Ideāls kristāls rada tīru, spēcīgu gaismas vilni, kas neizkliedējas audos, bet trāpa precīzi mērķī.
- Ultraīss impulss (līdz 0,25 ms). Tas ir galvenais ierocis cīņā ar smalkajiem matiņiem kursa vidū. Lai iznīcinātu gaišu sakni, lāzeram jāizstaro milzīga enerģija mikroskopiskā sekundes daļā. Matiņš paspēj sadegt, pirms siltums pāriet uz ādu.
- Stabilitāte no impulsa uz impulsu. Patentētā paškalibrēšanās sistēma (self-calibrating) nepārtraukti uzrauga lāzera jaudu. Enerģija procedūras laikā nesvārstās, un tas garantē vienmērīgu apstrādi un izslēdz izlaistus ādas laukumus.
Komforta filozofija – ādas aizsardzība ar katru lāzera impulsu
Premium līmeņa estētiskā medicīna nav iedomājama bez rūpēm par pacienta sajūtām. Ir pagājuši tie laiki, kad skaistuma dēļ vajadzēja ciest sāpes un sadzīvot ar lipīgiem geliem.
Candela platformā komforts ir pacelts jaunā līmenī, pateicoties patentētajai dinamiskajai dzesēšanas sistēmai DCD™. Tieši milisekundi pirms lāzera uzliesmojuma uz ādas tiek uzsmidzināta precīza ekoloģiski tīra kriogēna mikrodoze. Ādas virskārta uz mirkli tiek atvēsināta, bloķējot nepatīkamās sajūtas. Jūs jūtat tikai vieglu, vēsu pieskārienu, kamēr lāzers efektīvi strādā dziļākajos slāņos. Tas ļauj speciālistam droši strādāt ar efektīviem parametriem, pilnībā pasargājot ādu.
Klīnikas pieredze – drošības garants
Pat vispilnīgākā tehnoloģija ir tikai instruments, kas maksimāli atklājas prasmīga speciālista rokās. Katrs cilvēks ir unikāls. Ādas fototips, hormonālais fons, matiņu dziļums – tas viss prasa individuālu aparāta pielāgošanu katrā seansā.
Tāpēc, izvēloties vietu kursam, tikpat svarīga ir klīnikas medicīniskā kompetence.
Era Esthetic klīnika nodrošina augstākās klases lāzerepilāciju Baltijā jau vairāk nekā 15 gadu, apvienojot “zelta standarta” tehnoloģijas un ārstu pieredzi, kas uzkrāta, palīdzot vairāk nekā 10 000 pacientu Latvijā. Bet šī pacientu pieredze jau sen ir pāraugusi savdabīgā domubiedru klubā – to sieviešu kopienā, kuras izvēlas savu enerģiju veltīt patīkamiem sevis palutināšanas rituāliem, nevis nogurdinošai un bezgalīgai cīņai ar nevēlamu apmatojumu. Pievienoties šai filozofijai nozīmē dāvāt sev to nemanāmo, bet tik svarīgo luksusu un absolūto pašpārliecinātību, ko sniedz nevainojams, pašsaprotams un ilgstošs ādas gludums.
Kontakti
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